Supraimpozitare pentru cei care nu renunţă la fosa septică

În Oradea, orașul care s-a transformat spectaculos în ultimii ani, autoritățile trebuie să ia măsuri drastice împotriva celor care au canalizare pe stradă, dar refuză să se racordeze la rețea. Aproximativ două mii de consumatori aflați în această situație vor plăti pentru impozitul pe casă și teren cu 50% mai mult din acest an. Dintre aceștia, mulți spun că nu au bani ca să plătească cheltuielile necesare ca să se racordeze.

Decizia de-ai supraimpozita pe orădenii care nu și-au racordat imobilele la canalizare a fost luată în decembrie, anul trecut, printr-o hotărâre de Consiliu Local. Măsura este menită să majoreze gradul de utilizare a rețelei de la 80,5%, cât era în 2017, la 83,5%, anul acesta.

"Noi ne dorim să-i determinăm pe orădeni să se racordeze la rețeaua de canalizare, deoarece am făcut investiții majore în acest sistem, am investit milioane de euro în sistemul de canalizare. Dorim să evităm ca aceste dejecții să ajungă în apă sau în sol", susţine Anca Grama, purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea.

Mulți dintre proprietarii imobilelor racordabile spun însă că nu au bani ca să suporte cheltuielile. Alții, în schimb, sunt de acord cu măsura supraimpozitării pentru cei care nu se conformează.

"Am 600 de lei pe lună, de unde? Nu pot să plătesc și am zis că dacă nu am baie, atunci nici wc nu am înăuntru, numai afară în curte am, atunci nu are rost să plătesc. Nu am bani de unde să pun, din 600, credeți că iarna asta, în bani vechi, 50 de milioane am dat pentru lemne?"

"Ăia cine sunt? Marțieni sau ce, că numai ăia cred că nu au nevoie de canalizare. Așa merită, până când se învață minte că trebuie să aibă o canalizare."

"Nu au bani probabil, nu au bani, nu au posibilitate, că este foarte practic, nu? După părerea mea, totul depinde financiar, cât de capabilă ești, capabil."

La sfârșitul anului trecut, doar 677 dintre cele 848 de străzi ale orașului erau racordate integral la canalizare, 100 aveau canalizare parțial, iar restul deloc. Deși, inițial, 4.500 de consumatori figurau ca având fose în curți, autoritățile au eliminat anumite categorii ca să evite abuzurile.

"Vorbim doar despre orădenii care au canalizare integral pe stradă, nu și de cei unde canalizarea este introdusă parțial sau care urmau să contribuie financiar pentru a se lega la rețeaua de canalizare sau agenții economici care au rețele mai perfomante decât ale noastre", susţine purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea.

Din cei rămași pe listă, doar o parte s-au conformat, iar restul vor plăti, încă din acest an, impozite mai mari cu 50%.

"Compania de Apă a trimis 3.500 de invitații pentru clarificarea situației contractuale pentru serviciul de canalizare. S-au prezentat 2.000 de clienți, din care au încheiat contracte de canalizare un număr de 715 până la data de 31 decembrie 2018", a declarat Alin Sas, purtătorul de cuvânt al Companiei de Apă Oradea.

Potrivit municipalității, cele mai multe proprietăți neracordate sunt situate în cartierele Episcopia şi Ioşia.

Reporter: Anca Deac

Operator: Florin Lucuța