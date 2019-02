Prea multe oi de export numărate de Ministerul Agriculturii

Un anunţ al Ministerului Agriculturii îi uimeşte pe fermierii din judeţul Timiş. Oficialii de la centru evidenţiază "progresul remarcabil" în schimburile comerciale din domeniul agroalimentar cu Republica Iran, iar în acest context precizează că în următoarele şase luni vor fi exportate aproximativ 800.000 de ovine. Dintre acestea, susţin cei din minister, 600 de mii ar proveni de la o companie din Timiş. Însă, fermierii din Timiş susţin că în judeţ există în total 800.000 de oi, nici vorbă să le aibă o singură companie.

Nicolae Oţet creşte oi în Remetea Mare, judeţul Timiş, de când se ştie. Şi tatăl lui a fost oier. Are 500 de oi şi nu ştie pe nimeni în zonă care să aibă mai mult de câteva mii, în niciun caz sute de mii. Ciobanul se plânge că îşi vinde carnea foarte ieftin pe plan local, cu doi lei kilogramul, dar confirmă şi că animalele au mare succes pe piaţa externă, acolo unde un kilogram se vinde cu până la 5 lei.

"Probabil că gustul la carnea de oaie din România este cu mult mai bună decât cea din alte ţări, pentru că avem un pământ foarte bun", spune Nicolae Oţet - crescător de oi.

În urmă cu doi ani, Timişul a avut un efectiv de peste un milion de ovine şi se clasa pe primul loc în ţară în acest domeniu. Numărul oilor scade însă, de la an la an, iar astăzi sunt cel mult 800 de mii de ovine care provin din aproximativ 1.500 de ferme. În ciuda acestor cifre, Ministerul Agriculturii anunţă printr-un comunicat de presă că: "Agenţii economici din România vor trimite la export în Iran un efectiv de 800.000 de ovine dintre care 200.000 vor fi trimise în ţara de destinaţie de o societate comercială din Bucureşti, iar restul de o companie din judeţul Timiş."



"Eu cred că e deplasată. Nu există o firmă în România care să deţină în proprietate 600.000 de animale. S-ar putea ca rulajul lor în termen de un an şi jumătate să fie de câteva zeci de mii, hai să punem ipoteza de câteva sute de mii. Exploataţii aşa mari care să deţină de ordinul zecilor de mii sau sutelor de mii de ovine categoric că nu avem în judeţul Timiş", Nicolae Oprea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş.



În Timiş sunt 15 companii care au puncte de lucru care achiziţionează ovine ca să le valorifice pentru export în ţări precum Irak, Iran, Israel, Egipt, Libia şi Arabia Saudită.

