Eşec la ultima repetiție generală

ASU Politehnica Timișoara și-a prezentat lotul cu care va aborda sezonul de primăvară din Liga a II-a într-un cadru special. Alb-violeții au susținut un amical cu „U" Cluj, care a adunat aproximativ 1.000 de spectatori pe arena „Știința", printre care și 200 de fani ai oaspeților - care au făcut spectacol în tribune. Pe teren, gazdele au avut inițiativa, însă au ratat ocaziile create, astfel că unicul gol al întâlnirii a venit de la oaspeţi. După fix o oră de joc, Giurgiu a transformat un penalty dictat uşor, după un duel dintre Motreanu şi Haţieganu. Jocul s-a încheiat cu o altă ocazie a alb-violeţilor, după ce foarfeca din marginea careului a lui Vasile Nicolae a fost respinsă de sub transversală.

”Au fost mai multe acțiuni bune de atac. Poate la ultima pasă nu am luat decizia cea mai bună sau când a fost vorba de finalizare am mai întârziat un pas. Am avut situații foarte bune de a marca”, a declarat Bogdan Andone, antrenor ASU Politehnica Timişoara.

”Sunt multe lucruri pozitive, negative la fel. Mai avem 2 săptămâni de lucru, dar mai avem lucruri de pus la punct. Am întâlnit şi un adversar foarte bun. Cred că Poli e o echipă tare ce se poate bate chiar la promovare”, a declarat Adrian Falub, antrenor Universitatea Cluj-Napoca.

Pentru Politehnica, aceasta a fost ultima repetiție dinaintea reluării campionatului. Sâmbăta, de la ora 12:00, tot pe „Știința", alb-violeții se vor duela cu Chindia Târgoviște, ocupanta locului ce duce spre barajul de promovare.

reporter: Claudiu Sav/ operator: Adrian Ionescu