Pregătiri pentru vizita Papei Francisc 

Pregătirile pentru vizita Papei Francisc sunt în plină derulare, în județul Harghita. S-a stabilit unde va avea loc slujba, unde se va odihni înaltul prelat după acest moment, iar autoritățile pun la punct detalii legate de primirea participanților la slujbă. Papa Francisc este aşteptat în judeţul Harghita în ultima zi a lunii mai.

Va participa la o slujbă oficiată pe dealul Şumuleu în locul în care are loc an de an procesiunea catolică de Rusalii. O delegaţie de la Vatican a stabilit deja, potrivit gazdelor, unde se va odihni Înaltul Prelat după momentul slujbei.

"Sfântul Părinte o să se oprească şi aici în casa aceasta, Delegaţia de la Vatican o să fie cazată aici în casă, s-a nimerit aşa că suntem într-un proces de renovare", administrator Casa de Oaspeţi .

Casa de Oaspeţi aparţine unei fundaţii din Alba Iulia şi este la mai puţin de 50 de m de mănăstirea franciscană din Şumuleu Ciuc.

"Aceasta este Casa de Oaspeţi în care va locui Sfântul Parinte pe perioada şederii sale în ţinutul Ciucului. Toate detaliile au fost puse la punct în timpul ultimei vizite, pe care oficiali ai Vaticanulu au făcut-o aici pe data de 8 ianuarie", Claudiu Loghin - jurnalist Digi24 .

Anunţul vizitei în România a Înaltului Prelat a fost făcut în data de 11 ianuarie. Din aceeaşi zi, sunt şi primele rezervări pentru cazarea participanţilor ce iau parte la slujba oficiată de Papa Francisc.

„Zi de zi sună telefonul, în fiecare oră, dar nu mai avem locuri, s-au terminat. Ultimele locuri au fost rezervate în primele două - trei zile. Când au început rezervările? Când s-a anunţat la ştiri că Papa vine la Şumuleu Ciuc", Kalman Imre, proprietar pensiune.

"Va trebui să construim, va trebui să facem şi drumuri şi să amenajăm spaţii şi cred că tot oraşul Miercurea Ciuc va fi într-o organizare aşa severa, cu foarte multre restricţii", Csaba Borbely - preşedinte CJ Harghita.

În Harghita Sanctitatea Sa va sta doar trei ore.

Reporter: Claudiu Loghin

Operator: Dan Dascălu

