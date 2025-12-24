Live TV

Sănătatea orală în perspectivă modernă

Data publicării:
dr-georgiana-dragomir

Afecțiunile dentare necesită tot mai frecvent soluții complexe, care depășesc intervenția punctuală. Medicina dentară actuală pune accent pe integrarea mai multor specialități pentru rezultate durabile și funcționale. Aflăm mai mult despre abordarea multidisciplinară integrată a afecțiunilor stomatologice de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.

Stomatologia a evoluat semnificativ în ultimele decenii, devenind un domeniu care îmbină precizia tehnologică cu viziunea holistică asupra pacientului. Afecțiunile orale pot avea implicații sistemice, motiv pentru care abordarea trebuie să fie riguroasă și personalizată. În stomatologie, colaborarea între specialiști permite tratamente coerente și eficiente. Astfel, pacientul beneficiază de soluții adaptate atât nevoilor funcționale, cât și celor estetice.

Tratamentul dentar cu laser reprezintă una dintre inovațiile care au schimbat semnificativ practica stomatologică. Utilizarea laserului permite intervenții minim invazive, cu precizie crescută și disconfort redus pentru pacient. În cadrul unui tratament dentar cu laser, vindecarea este adesea mai rapidă, iar riscul de complicații este diminuat. Această tehnologie completează eficient abordarea multidisciplinară a afecțiunilor dentare.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
2
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
3
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dentist giving dental treatment to boy at clinic
O fetiță de 6 ani a murit, iar alta este în stare gravă după o vizită la dentist. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă amplă
copil cu perfuzie in mana, la spital
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
stomatolog ziare
Românii sunt printre cei mai afectați cetățeni din UE de lipsa accesului la servicii stomatologice. Cum stau alte țări
Pastă de dinți pentru albire. Foto Shutterstock
Pastă de dinți pentru albire: mit sau realitate? Ce spun medicii stomatologi: „Așteptări nerealiste. Trebuie să fim precauți"
Dentist giving dental treatment to boy at clinic
Rafila: Accesul la stomatologie e limitat. Este o activitate privată iar medicii care au contract cu Casa au o sumă de 6000 lei pe lună
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Capitala și sudul țării, sub ninsori de Crăciun: vânt puternic și...
profimedia-0775154874
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni...
Irineu Darau
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău: Cineva care duce o companie...
Ultimele știri
Recomandările pompierilor pentru un Crăciun sigur. IGSU anunță aplicarea unor amenzi de peste 6,8 milioane lei decembrie
Doliu în sport. Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken a fost găsit mort în camera sa de hotel, la doar 27 de ani
Atac cibernetic la Apele Române: „Situația este sub control, iar activitățile esențiale continuă fără a fi afectată infrastructura”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mai multe zodii se confruntă cu incertitudini în relații. Tensiuni între Venus și Neptun
Cancan
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată...
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Ce nu este bine să faci între Crăciun și Anul Nou, potrivit tradiției
Digi FM
„Și fiul meu a avut probleme cu drogurile”. Michael Douglas a „vorbit mult” cu regretatul Rob Reiner despre...
ID311265_INQUAM_Photos_Alexandru_Busca
Mesajul reprezentanților SUA în România, de Crăciun: „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să...
Pro FM
Brian May dezvăluie o piesă inedită a trupei Queen. „Din câte ştiu, nimeni nu a auzit vreodată această...
Film Now
Actorul James Ransone s-a sinucis. A jucat în It: "Chapter Two", avea 46 de ani și era tatăl a doi copii
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut
Digi FM
Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Nuntă extravagantă în Florida. Cinci zile de petreceri...
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Sandra Bullock și Keanu Reeves s-au reunit în culise pe Broadway. „Privind-o alături de el, am simțit că...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...