OSCAR 2019. Nominalizările pentru cel mai bun film (2)

Digi24 și Film Now vor transmite, în data de 25 februarie 2019, de la ora 0:30, respectiv 1:30, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now si Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice: premiile Oscar 2019. Oana Zamfir vă prezintă o parte dintre peliculele nominalizate la categoria CEL MAI BUN FILM.

BLACK PANTHER. Este prima producţie cu supereroi nominalizată la categoria CEL MAI BUN FILM. Acţiunea se petrece în Wakanda, o naţiune africană evoluată, ascunsă de restul lumii pentru ca marile corporaţii să nu intre în posesia vibraniului, un metal preţios extrem de puternic. Regizat de Ryan Coogler, Black Panther are în distribuție în proporție covârșitoare actori de culoare și a fost desemnat drept marele câștigător la gala premiilor Sindicatului Actorilor Americani, care ajută la conturarea marilor favoriți la Oscar, impunându-se la categoria Cea mai bună distribuție. Black Panther are în total 7 nominalizări la Oscar.

VICE. Regizat de Adam McKay, cel care a realizat și The Big Short, filmul despre dedesubturile crizei economice de la sfârșitul anilor 2000, „Vice” spune povestea altor culise, de pe scena politică de data aceasta. Filmul este o dramă centrată pe povestea lui Dick Cheney, vicepreședinte în echipa prezidențială a lui George W. Bush. Puțini știu probabil că Cheney, interpretat de Christian Bale, a ajuns în mod discret să posede o putere politică imensă ca vicepreședinte. În distribuție îi regăsim și pe Sam Rockwell, în rolul lui George W. Bush, dar și pe Steve Carell și Amy Adams.

Deși la Globurile de Aur a fost pelicula cu cele mai multe nominalizări, doar Christian Bale a reușit să marcheze o victorie, fiind premiat la categoria Cel mai bun actor într-un film de comedie. Filmul are 8 nominalizări la Oscar.

BOHEMIAN RHAPSODY. Unul dintre favoriții la categoria Cel mai bun film este Bohemian Rhapsody, pelicula care spune povestea legendarei trupe Queen și a lui Freddie Mercury. Deși a stârnit multe controverse în ceea ce privește scenariul, Bohemian Rhapsody a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă, iar Rami Malek, care interpretează rolul principal a fost și el recompensat la categorie Cel mai bun actor într-un film-dramă. Regizat de Bryan Singer, cunoscut pentru seria Xmen, Bohemian Rhapsody este un film cu și despre nemuritoarea muzică a formației și este considerat ca fiind un omagiu adus unicului Freddie Mercury. Filmul are 5 nominalizări la Oscar.

GREEN BOOK. Bazat pe fapte reale, Green Book spune povestea a două destine care aparent nu aveau nimic în comun, dar care odată intersectate au dus la o prietenie pe viață. New-yorkezul de origine itraliană Tony Lip, interpretat de Viggo Mortensen, acceptă să fie șoferul și asistentul personal al pianistului afro-american Don Shirley, jucat de Mahershala Ali, care pornește într-un turneu în sudul Americii. Se întâmplă în anii 60, când ura față de persoanele de culoare se manifesta violent. Green Book era cartea care cuprindea hotelurile și restaurantele în care persoanele de culoare aveau voie să intre. Filmul a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie și are 5 nominalizări la Oscar.

