Duminică seara, la Los Angeles, a avut loc cea de-a 96-a ediţie a galei Premiilor Oscar 2024, care celebrează cele mai strălucite performanțe din cinematografie. Vedetele de la Hollywood au defilat pe covorul roșu sub luminile orbitoare ale camerelor de luat vederi și ale blițurilor. Și anul acesta, unele apariții au ieșit în evidență.

Lista completă a câştigătorilor la Oscar 2024

Cel mai bun film: Oppenheimer

Actor în rol principal: Cillian Murphy, Oppenheimer

Actriţă în rol principal: Emma Stone, Poor Things

Regie: Christopher Nolan, Oppenheimer

Actor în rol secundar: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Actriţă în rol secundar: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Scenariu adaptare: American Fiction (Cord Jefferson)

Scenariu original: Anatomy of a Fall (Justine Triet şi Arthur Harari)

Animaţie/lungmetraj - The Boy and the Heron (producători Hayao Miyazaki şi Toshio Suzuki)

Animaţie/scurtmetraj War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins şi Brad Booker)

Film internaţional: The Zone of Interest - Marea Britanie

Documentar/lungmetraj: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner şi Raney Aronson-Rath)

Documentar/scurtmetraj: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot şi Kris Bowers)

Coloană sonoră: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

Cântec original: What Was I Made For?, Barbie (Billie Eilish şi Finneas O'Connell)

Sunet: The Zone of Interest (Tarn Willers şi Johnnie Burn)

Design de producţie: Poor Things (James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek)

Film/scurtmetraj: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson şi Steven Rales)

Imagine: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Machiaj: Poor Things (Nadia Stacey, Mark Coulier şi Josh Weston)

Costume: Poor Things (Holly Waddington)

Efecte speciale: Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi şi Tatsuji Nojima)

Montaj: Oppenheimer (Mary Milliken şi Jonathan Oatis).

Editor : C.L.B.