Eurolines. Povestea unui medic ajuns antreprenor în turism

Calitatea de antreprenor înseamnă mai mult decât a gestiona un business. Antreprenoriatul presupune mai mult decât orice responsabilitate: responsabilitate pentru alegerile făcute, responsabilitate pentru riscurile asumate. Chiar şi cu riscul de a eşua, unii oameni acceptă să facă pasul şi să îşi ia soarta în mâini.

Cunoaștem în reportajul de azi al campaniei „România Fast Forward” un om care a renunţat la cariera de medic într-o ţară dezvoltată şi aşezată pentru a porni pe calea afacerilor într-o economie în tranziţie, care nu avea o direcţie clară. Însă climatul oferea oportunităţi mari pentru antreprenorii curajoşi. Riscurile asumate au meritat. Vă prezentăm povestea omului din spatele companiei Eurolines.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Astăzi îl cunoaştem pe medicul român care a renunţat la cariera din Germania pentru a face afaceri aici, în România. Afaceri cu autocare. Dragoş Anastasiu, mă bucur să vă cunosc.

Dragoș Anastasiu, antreprenor Eurolines: Plăcerea e de partea mea.

- De unde a început povestea? Cum aţi renunţat la medicină, la cariera de medic internist în Germania, să puneţi autocarele în mişcare şi România pe repede înainte?

- Se fac mai bine de 22 de ani de când am luat această decizie, la care nici eu nu mă aşteptam. A fost pur şi simplu intuiţie. Cea mai nebună decizie pe care cineva putea să o ia, care să schimbe complet: ţara, Germania cu România, meseria - medicina cu transporturile, şi să se arunce în ceva despre care nu avea mare cunoştinţă. Studii deloc în turism. Bătusem palma cu cea mai mare firmă de transport din Europa - care anul acesta era cât pe ce să o cumpăr, pentru că a intrat în insolvenţă între timp - şi am avut această pornire, să creăm ceva împreună în România. Ei nu au mai venit. M-au trimis pe mine.

- Să urcăm în autocar împreună şi să-mi spuneţi de unde au venit primii bani, cum au venit ideile de afaceri şi cum aţi decis să vă diversificaţi paleta.

- Hai în autocar!

- Spiritul de antreprenor îl aveţi încă din copilarie. Faceaţi fotografii!

- Făceam fotografii și le vindeam, eu le developam, făceam toată treaba, era o pasiune, cumva trebuia să mă întrețîn. Mi-aduc aminte, mama nu mai era în România, nu avea cine să facă sendvișurile de la școală, trebuia să mi le plătesc etc, și atunci am găsit soluția asta, de a îmbina pasiunea cu antreprenoriatul și după 10, 20-și de ani toți colegii mei de liceu îmi spun: dacă nu ai fi făcut tu pozele alea, nu am fi avut fotografii din liceu!

- Aveţi vreo poză preferată?

- Sunt mai multe. Din liceu. Mi-aduc aminte de foarte multe fotografii în care apăream și eu, eram în curtea liceului, făceam foarte mult sport, colegii mei spuneau despre mine că voi ajunge sportiv. Făceam volei de performanță, făcusem înainte și fotbal, și handbal și petreceam foarte mult timp în curtea liceului și făceam și poze acolo.

În iulie 1982, după ce a dat examenul de admitere la Politehnică în Bucureşți, la Facultatea de Automatică, Dragoș Anastasiu a decis să plece cu fratele său în Germania pentru reîntregirea familiei, pentru că acolo se afla mama lor. În Frankfurt, Dragoş se apucă de medicină și practică meseria până în 1995.

„Îmi aduc aminte, aveam salariu 7.000 de mărci net, în lunile cele mai bune”, spune Dragoș Anastasiu.

Renunţă la stabilitatea din Germania pentru antreprenoriat, într-o Românie aflată încă în tranziţie.

- Îmi amintesc ca şi astăzi cum am negociat primul meu salariu. Negocierea a fost la 1.500 de mărci. Pentru România era ceva senzaţional la nivelul anului 1995. Dar eu aveam un copil de 2 ani şi o chirie în Germania de 1000 de mărci pe lună, numai chiria. Şi totuşi m-am aruncat în această apă rece, spune antreprenorul.

- Cu ce gând?

- Că trebuie să reuşesc.

- Ați început cu bani economisiți sau v-ați împrumutat?

- M-am împrumutat de la mama cu 30.000 de mărci pentru un an, i-am dat înapoi fără dobândă după exact un an și ăștia au fost toți banii pe care îi aveam. Am cumpărat niște calculatoare, am cumpărat niște mobilă și am vorbit cu 7-8 oameni, dintre care trei șoferi și așa am dat drumul, în '95, prin aprilie.

- Primul autocar unde a plecat?

- La Frankfurt. Eu trăiam în Frankfurt, venisem la București și primul autocar a plecat la Frankfurt, îmi aduc aminte, de la Lupoaica din Dorobanți. Era Lupoaica la Dorobanți și acolo a fost stația noastră ani de zile și bătălia se dădea în fața Ambasadei Germaniei, că de acolo se luau vize și toți clienții noștri erau la Ambasadă.

La nici două luni de la deschidere, Garda Financiară trimisă de concurenţă era cât pe ce să închidă nou înfiinţata firmă de transport. Apoi, după alte câteva luni, singurul autocar pe care îl aveau s-a răsturnat în apropiere de Sibiu.

- Când am început eu business-ul, ROBOR-ul era 190. Acum am sărit în sus că am ajuns la 2. De la 0,6.

Inflaţia, eu am trăit inflaţie de 220% în anii 90-96-97-98. Acum avem inflaţie de 1% , 1 şi un pic.

Eu ca activitate de transport trebuia să fac schimb valutar. Luăm la un curs şi schimbăm la alt curs valutar. Noi nu puteam să facem schimb la bancă. Mie Guvernul Stolojan mi-a luat toată valuta din conturi. Am trăit toate lucrurile astea. Nu am avut bani, nu am avut o inteligenţă deosebită, nu am avut spate, nu am avut contracte cu statul, nu am avut implicare politică şi s-a putut. De ce? Pentru că a fost implicare şi întreaga echipă s-a implicat, dezvăluie Dragoș Anastasiu.

- Curajul a fost unul dintre atu-urile lui, spune Nicolae Lech, director la Nova Travel.

- Dacă e o idee imposibilă, de-aia se apucă. E ceva de genul...foarte multe idei, cea mai grea, pe aia o facem, îl caracterizează pe Dragoș Anastasiu și Cosmin Marinof, director de vânzări la TUI Travelcenter.

- Ăsta este mesajul pentru toţi de jur împrejur: implicaţi-vă, pentru că este potenţial. Ţara asta este minunată. Ne oferă o grămadă de lucruri. Hai la joc. Hai pe teren. Nu îţi oferă dacă stai acasă, îndeamnă Dragoș Anastasiu.

Şi nu a stat.

„Din 94 până În 2000 dezvoltarea cea mai mare a avut loc pe linia de business de autocare. Avea o reţea de 52 de agenţii. Ceea ce deja reprezenta ceva. Lumea călătorea cu autocarele, iar dacă tot intra în agenţie pentru bilete de autocar, întrebau dacă nu putem cumpăra şi servicii turistice. Şi atunci am văzut că este o linie de business pe care ne putem dezvolta aici, pe care piaţa o cere”, povestește Nicolae Lech, director Nova Travel.

O primă achiziţie importantă a avut loc în 2004 când Eurolines cumpără prima agenţie de turism din România, înfiinţată după Revoluţie - Nova Travel.

- Cu ce aţi început? Ce pachete? Ce aţi vândut prima oară?

- Se făceau rezervări hoteliere simple în oraşele mari. Şi în România, dar şi în străînătate. Prima destinaţie externă pe care am dezvoltat- o au fost fraţii noştri din sud, adică Bulgaria, povestește Nicolae Lech, director Nova Travel.

- Nopți nedormite la început?

- Prima parte a fost inconștiență. Nu îmi dădeam seama ce se întâmplă. Nopțile nedormite au venit în 2008, 2009, 2010. Au fost trei ani cu multe nopți nedormite în care simțeam că nu știu ce trebuie să mai fac, pentru a redresa situația, își amintește Dragoș Anastasiu.

Criza și vulcanul, niște oportunități pentru hipermarketul de turism

- Cum ați trecut peste perioada crizei?

- Am fost aici în perioada crizei, nu am resimţit-o. Dragoş a avut cumva viziunea, inspiraţia, cunoştinţele, că dacă ne diferenţiem de competiţie, nu vom avea scăderi, spune Anca Dușe, director de promovare.

- În primul rând am încercat să renegociem chiriile, menționează Cosmin Marinof, director de vânzări la TUI Travelcenter.

- Dacă până atunci aveam trei autocare, unul se oprea la Viena, unul la Munchen, unul la Bruxelles, am încercat să le combinăm şi să facem staţii intermediare, precizează Dragoș Anastasiu.

- În anul de criză, a fost un profit foarte mic, vreo 15 mii de euro sau ceva de genul ăsta, dar nu am pierdut bani, punctează Cosmin Marinof.

- Românii au continuat să călătorească. E drept că a scăzut perioada de ședere. Dacă era de 7-8 zile, acum media de şedere a scăzut la 5 zile, spune Nicolae Lech.

- A fost un vulcan care a erupt, în 2010, şi s-au oprit toate cursele, n-au mai zburat avioanele şi în acele 7 zile lumea a redescoperit mersul cu autocarul. Din 2010 noi suntem pe creştere accelerată, dezvăluie Dragoș Anastasiu.

În 2011 Dragoş Anastasiu decide să facă un pas important în strategia de business. Cumpără firma Danubius Travel şi încheie şi un parteneriat puternic cu liderul mondial în turism.

- A fost foarte greu când am adus TUI Travelcenter în România. Nu ştiam ce înseamnă să aduci numărul unu mondial, mărturisește Anca Dușe.

- Turismul a venit cu creşteri de peste 50% în fiecare an. Nu mai creştem de la doi turişți la trei, suntem la nivelul de sute de mii de turişti, spune Dragoș Anastasiu.

Dan Berciu, director financiar Eurolines: Prin TUI Travelcenter suntem lideri de piaţă.

Cosmin Marinof, director de vânzări TUI Travelcenter: Avem 80 de agenţii proprii, TUI TravelCenter și Eurolines. Noi vindem pachetele tuturor tour-operatorilor. Şi germani - ca Dertour, Necherman, TomasCoock -, dar şi a celor români buni. Funcţionăm că un hipermarket de turism în care găseşti absolut orice vacanţă, oriunde.

Vânzările pachetelor turistice au crescut pentru grup cu 50% în 2017 faţă de anul precedent. TUI România a trecut de 100 de milioane de euro vânzări. Numai anul trecut au primit servicii peste 300 de mii de turişti.

Dragoş Anastasiu, antreprenor Eurolines: „Ne-am dezvoltat atât de mult pe partea de turism, încât autocarele au devenit o parte foarte mică, sub 8%”.

Totuşi, în cei aproape 23 de ani de activitate, peste 3 milioane de pasageri au călătorit cu autocarele Eurolines, ce au parcurs 165 de milioane de kilometri, cât ocolul Pământului de 4.000 de ori.

Dragoş Anastasiu: „A fost anul căsătoriei cu FlixBus. o firmă care acum patru ani nu exista. Acum este cea mai mare firmă de transport persoane din Europa”.

Cosmin Marinof, director de vânzări TUI Travelcenter: „Eu când am venit în Eurolines aveam 26 de ani. Cea mai mare parte a carierei mele am trăit-o aici şi am trăit şi schimbarea companiei de la una care vindea preponderent bilete de autocar la una care vinde acum şi este liderul agenţiilor de turism din România”.

Iar afacerea s-a extins cu patru agenţii şi în Germania şi una în Republica Moldova.

Dan Berciu, director financiar Eurolines: „Vorbim de o dublare a cifrei de vânzări în cinci ani. În 2013 vorbeam de 75 de milioane de euro cifra de vânzări, anul acesta vorbim de 150 de milioane şi într-o piaţă extrem de concurenţială”.

Medicul devenit antreprenor în turism a pus pe picioare, în total, în decursul anilor, 22 de companii sub cupola grupului Eurolines şi are aproape 700 de angajaţi.

- Ce am reușit aici în 22 de ani nu aș fi reușit în Germania în 222 ani și probabil că nici în 2222 ani, mărturisește Dragos Anastasiu.

- Pentru că România era o țară a oportunităților în anii 90...

- Și este. O țară a oportunităților, o țară pe cât de dificilă, pe atât de funny și plină de provocări,

Cosmin Marinof, director de vânzări TUI Travelcenter: „Ne bucurăm. Oamenii călătoresc tot mai mult şi sunt din ce în ce mai pretenţioşi, în sensul bun al cuvântului. Ştiu ceea ce îşi doresc şi ce aşteptări au de la o vacanţă”.

De călătorit, călătoreşte şi antreprenorul Dragoş Anastasiu. Are peste 50 de ieşiri în fiecare an, aproape toate în interes de afaceri.

- Chiar aseară mă gândeam că eu nu am mai avut concediu de trei ani sau chiar de patru, spune Dragoș Anastastiu.

- Am găsit un interviu cu dvs în care spuneaţi că sunteţi de câţiva ani în vacanţă.

- Când faci ce îţi place eşți ca în vacanţă, spune omul de afaceri.

- Pentru că tot suntem în autocar, în mers, la drum...privind aşa în urmă...aveţi ceva să vă reproşaţi, regrete?

- M-am obişnuit să nu am regrete în viaţă. Mă uit în spate şi încerc să învăţ. Am făcut foarte multe greşeli. Am plătit ce se poate numi taxă pe prostie în neştire. Am primit goluri, mi-am dat autogoluri nenumărate, mărturisește cu franchețe Dragoș Anastasiu.

- Câtă lilbertate aveţi în a face ceva în companie, în a veni cu o idee nouă?

- Libertatea este, aş putea spune, totală! Atât timp cât ai o idee şi o validezi cu colegii, batem palma că o punem în aplicare, ea se pune în aplicare. Adică nu ai nevoie să te duci la Dragoş şi să-i spui Dragoş, vreau să fac asta! Doar pentru informare, spune Dan Berciu.

- Dragoş dă foarte multă încredere şi libertate oamenilor şi încurajează să ia decizii, să gândească şi să meargă cu ochii deschişi prin viaţă, confirmă Anca Dușe, director de promovare.

- Succesul cum se traduce?

- Cred că cel mai important este să fii corect, să fii onest. Să nu crezi că succesul este garantat. Să nu crezi că dacă astăzi ai succes, vei avea şi mâine. Să încerci să te reinventezi permanent. Iar succesul este de fapt echipa. Să ai lângă tine ceea ce nu ai tu, spune Dragoș Anastasiu.

- Am călătorit un an de zile în jurul lumii, documentând destinaţîi turistice. Apropo de faptul că Dragoş investeşte în oameni, eu sunt un caz fericit care am avut suportul lui şi am făcut această călătorie în jurul lumii. Un vis împlinit, într-adevăr, spune directorul de promovare, Anca Dușe.

- Ca să ajungi un antreprenor de succes, trebuie să mai renunţi la ceva, să faci compromisuri. Aţi făcut?

- A nu încerca să îţi impui ideile este deja un compromis. A-i asculta pe ceilalţi şi a prelua ideile lor este un compromis şi fără de care nu ai şanse să reuşeşți, este de părere Dragoș Anastasiu.

- Vă consideraţi un norocos?

- Clar, norocul face parte din viaţa mea. Am crezut că pot să fac totul singur. Am privit contabilitatea ca pe o chestiune de legislaţie obligatorie. Și cu asta basta. Neînţelegând cât de importante sunt cifrele, neştiind să citesc un bilanț. Neavând un departament de HR, ca să ştim cum să angajăm oamenii, cum să îi evaluăm, şi am mers cu valul. A fost o mare greşeală. A mers bine că a fost valul mare.

- Unde au fost sincope?

- Cel mai mult în zona de familie.

- Nu aţi reuşit să le acordaţi timpul necesar?

- Nu a fost să fie. Partea asta de muncă, partea profesională, m-a acaparat, într-o proporţie mult mai mare decât ar fi trebuit.

- Sunteţi un om bogat?

- Sunt un om bogat, am trăit şi trăiesc din salariu. Bogaţia financiară este în companie. Eu mă simt bogat pentru că îmi place ceea ce fac. Ceea ce m-a ajutat foarte mult e că nu am scos bani din firmă, nu am scos dividende. Nici măcar anul asta.

- Niciodată?

- Nu am scos dividende niciodată.

-Și au trecut 22 de ani!

- Trăiesc din salariu.

- V-ați gândit să va întoarceți pe domeniul medical?

- Dacă aș putea să îmi fac o clinică în Delta Dunării, pe malul mării, unde - nu neapărat să practic eu, că după 20 de ani de lipsă de practică, ar fi un atentat la pacient. Deși de multe ori mă uit de jur-împrejur, mă gândesc că aș mai avea și eu o șansă, dar ar fi un final de carieră spectaculos. O clinică acoperită cu stuf, în care... nu știu ce anume... zona asta de refacere de recuperare, ar fi o chestie...

- Mulți zic: ați făcut medicină 10 ani și vezi, nu ți-a folosit la nimic...

- Mi-a folosit extraordinar de mult. M-a făcut să știu să învăț, acolo am înțeles că trebuie să fiu 24 de ore la dispoziția altora, a pacientului, că indiferent, zi, noapte, când sună telefonul trebuie să sar să ajut. Și sportul m-a mai ajutat foarte mult. Am făcut sport și am înțeles ce înseamnă să pierzi, ce înseamnă echipa, ce înseamnă victoria, că nu trebuie să te îmbeți după...Sportul și medicina practicată în Germania pe mine m-au format ca om, conchide Dragoș Anastasiu.