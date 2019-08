Animale maltratate de oameni. Povestea lui Jack, câinele abandonat de propriii stăpâni

Căței bătuți cu brutalitate sau abandonați, cai folosiți la muncă până la epuizare sau pisici ținute în beznă. Sunt doar câteva cazuri în care animelele au avut de suferit din cauza oamenilor. În cele mai fericite situații, necuvântătoarele maltratate ajung în centre, unde primesc îngrijirea de care au nevoie pentru a se repune pe picioare. Iar mai departe, singura șansă la o nouă viață e adopția. Urmează un nou episod din campania "România NEbunului Simț".

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Sunt situații care ne șochează și care ne fac să ne întrebăm ce este în mintea și în sufletul celor care tratează animalele într-un astfel de mod. Suntem astăzi la unul dintre centrele gestionate de ASPA București. Alături de mine, Cătălina Trănescu, purtător de cuvânt. Aș vrea să începem direct cu un caz.

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA: Vi-l prezint pe Beni, este un cățel care a fost abandonat, o persoană a sesizat ASPA că acest cățel se află într-un sac închis la gură. Este speriat.

-Ce înseamnă când un cățel e atât de speriat?

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA:Înseamnă că a avut niște traume. Dacă încercăm să îl mângâiem, o să vedem că își ferește ușor capul. Este foarte blând, care abia așteaptă să găsească o familie.

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA: Era o zi de sărbătoare în care centrul era închis. Această persoană a vorbit cu paznicul de aici, i-a spus că vrea să cedeze 8 pui de cățel, care aveau câteva luni. Paznicul i-a răspuns că nu poate primi niște căței așa mici, pe de-o parte e interzis prin lege sa desparți puii de mamă. Din păcate nu înțelege, paznicul intră în curte și șoferul profită. Autoritățile au luat măsuri și persoana în cauză a fost sancționată pentru abandon.

-Care este sancțiunea?

-Între 1.000-3.000 de lei.

Abandonul animalelor, sancționat de autorități

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA: O domișoară din București avea o discuție în contradictoriu cu ceilalți călători din tramvai și cățelul s-a speriat, a fugit printre călători. În sfârșit, când l-a recuperat, s-a gândit să îi aplice o corecție.

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Vorbim și despre pisici, toate ținute laolaltă, într-un apartament. Cum le-a afectat?

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA: A fost vorba de 41 de pisici, care erau ținute într-un spațiu de 8 mp, o bucătărie insalubră. Au fost ținute în beznă ani de zile, erau pisici nesterilizate, care de-a lungul timpului s-au înmulțit necontrolat. Toate aveau afecțiuni de toate felurile, erau hrănite foarte prost.

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA: Calul era foarte des folosit pentru diferite transporturi de fier, nu era bine hrănit, nu avea timp să se odihnească. Rămâne fără puteri, sleit de puteri, se prăbușește. Proprietarul nu inelege nici atunci gravitatea situației și încearcă să forțeze calul să se ridice. Din păcate, vrobim despre un cal în vârstă, care nu a putut să treacă peste această traumă și la două zile distanță a decedat.

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA: 8 pui blocați în smoală. Pompierii deja încercau să taie smoala pe lângă fiecare pui de caine, astfel încât să îi elibereze. Imaginile sunt șocante. Mama puilor stă și privește neputincioasă.

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Ce crezi că este în mintea celor care se comportă așa cu animalele?

Cătălina Trănescu - purtător de cuvânt ASPA: Vorbim de o lipsă de empatie, putem vorbi și de nebun-simț, apropo de campania pe care o desfășurați.

Povestea cu final fericit a lui Jack

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Vă prezentăm în continuare și o parte pozitivă, vorbim despre adopții. Mai exact, despre cazul lui Jack.

Carla Buleanu - presedinte Big Hearts Society: Am înțeles că a fost abandonat de propriii stăpâni. Era extrem de slab, un sac de oase acoperit de piele. Încercăm de la început să vedem ce traume are, dacă a fost bătut și cât de tare, și apoi o întreagă echipă lucrează, încercăm să îl obișnuim cu noi, să își recapete încrederea în oameni, ca apoi să fie adoptat. Semnăm și un contract de adopție cu anumite clauze. După un an, noi trebuie să știm exact ce se întâmplă cu câinele ...

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Îl cunoaștem în continuare și pe stăpânul lui Jack. De cât timp îl aveți?

Lucian Pavel - stăpânul lui Jack: De un an și jumătate, sunt foarte fericit și cred că și el..

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Dar când ați văzut acele imagini, care sunt foarte triste și emoționante, ce ați simțit?

Lucian Pavel - stăpânul lui Jack: Că mi se rupe sufletul. Pentru un asemenea caz în SUA, făceai închisoare.

-Ați avea un mesaj pentru cei care vor să adopte dar nu o fac?

Lucian Pavel - stăpânul lui Jack: Adoptați, sunt minunați, sunt niște suflete minunate câinii.

