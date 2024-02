Tone de pământ amestecat cu resturi de betoane și asfalt provenite din lucrări ale unor instituții publice sunt aruncate ilegal într-o pădure din localitatea Măgurele. O bombă ecologică pe care autoritățile statului se fac că nu o văd. Echipa Digi24 a surprins în flagrant mai multe camioane din care s-au descărcat, la câțiva metri de malul râului Argeș, deșeuri provenite cel mai probabil de la săpăturile pentru rețelele publice de apă și canal. În loc să urmărească mașinile încărcate cu moloz, polițiștii din Măgurele au oprit din senin filmarea echipei Digi24 și le-a cerut jurnaliștilor să se legitimeze și să le spună care este subiectul la care lucrează. În plus, le-au pus în vedere colegilor noștri că sunt... suspecți, deși nu au putut să explice care este de fapt suspiciunea. Urmăriți un nou episod la campaniei „Statul la stat”.

De-a lungul a kilometri întregi, malul râului Argeș aflat pe raza localității Măgurele a fost transformat în groapă de gunoi. Tone de deșeuri provenite din construcții, PET-uri dar și resturi alimentare zac pe marginea apei. O bombă ecologică pe care autoritățile se fac că nu o văd. Și mai grav este că, în pădure sunt depozitate ilegal resturi de asfalt, borduri și betoane provenite din lucrări publice. Mai exact din săpăturile care s-au facut în zonă pentru introducerea rețelei de apă și canalizare.

Toma Petcu, reporter Digi24: Aici avem o bordură întreagă, dacă mai avea cineva vreo îndoială că toate aceste betoane provin din lucrări publice. Vino pe partea asta, bucățile mari de beton aici sunt. Ia uitați, asfalt, o bucată de asfalt, se vede cât se poate de bine. Uite, tu, ce se aduce aici, bucăți uriașe de beton, țevi de scurgere. Exact aceleași bucăți de beton. Asta arată clar că provin din aceeași lucrare, toate aceste transporturi provin din aceeași lucrare, din același loc, deci nu e o întâmplare, vine unul și aruncă nu știu ce, nu, se aduce sistematic.

Prima dată am surprins o camionetă albastră care a descărcat deșeuri. Până să ajungem în locul respectiv șoferul a reușit să fugă. Cât timp am stat în zonă și am filmat nu a mai venit niciun transport, semn că șoferii au fost informați despre prezența noastră. Într-o altă zi parcăm într-un loc mai ferit și așteptăm. După nici o jumătate de oră, apare deja un camion. Îl urmărim de la distanță, iar suspiciunea se confirmă. Șoferul oprește în pădure și descarcă rapid resturile de asfalt și beton.

Toma Petcu, către operatorul de imagine: Du-te, du-te, du-te până în față. Ia, du-te, du-te, du-te... Stai aici, stop. Hai cu mine, oricum nu are pe unde să treacă.

Florin Dizanov, operator imagine:Mașina este pornită.

Toma Petcu: Stai în REC.

Florin Dizanov: Da, da.

Toma Petcu: Ne-a văzut și se duce pe partea cealaltă.

Vrem să aflăm dacă betoanele sunt aduse de pe străzile din Măgurele, sau din alte localități învecinate. Șoferul ne vede și încearcă să fugă. Știe probabil că sancțiunea pentru fapta sa ajunge până la confiscarea camionului. Decide să nu mai iasă la șosea și începe să gonească direct pe câmp, pe un drum de pământ foarte greu accesibil și plin de noroaie.

Discuție reporter – operator:

- Stai, stai, stai, nu e bine pe aici, ia-o pe acolo.

- Rămânem aici?

- Îi dau tare, mai tare adică, măcar să ies de aici?

- Hai.

- Lasă-l ușor că acum îl vedem. Noi trebuie să mergem după el să vedem de unde încarcă.

- Uite-l, el e, nu?

- Da, da.

- Are ceva cu portocaliu, ce e?

- Da, are cabina portocalie.

- Vezi, vezi că ne blochează ăla drumul, fi atent.

- Il vezi?

- L-am vazut, dă-i.

- E unul care o să încerce să ne blocheze drumul.

La un moment dat, pe câmp, aproape de localitatea Cornetu, apar alte două camioane. Îi fac loc să treacă șoferului care a descărcat ilegal resturile de beton, apoi se pozitionează în fața noastră astfel încât să nu putem depăși, iar colegul lor să se facă nevăzut.

Discuție reporter – operator:

- Cele două camioane merg foarte încet, astfel încât să ne țină cumva pe noi pe loc și să nu mai putem ajunge la colegul lor care este în față.

- Uitați-l cum merge, pe mijlocul drumului, să nu putem depăși.

- Unde s-o fi dus, în dreapta sau în stânga? Sunt două variante.

- Bună întrebare.

- Și ne-au ținut pe loc până când am ajuns în sat. Acum putem depăși dar nu mai știm în ce direcție a luat-o colegul lor.

Ne întoarcem în Măgurele. Pe străzi zac gramezi uriașe de deșeuri provenite de la săpături. Coincidență sau nu, găsim exact aceleși gen de betoane și asfalt, ca cele aruncate ilegal în pădure, inclusiv bucăți identice ale unor tuburi de ciment. În timp ce le filmăm, suntem abordați de doi polițiști care ne cer să ne legitimăm pe motiv că... atenție... suntem suspecți.

Reporter: Dar să îmi spuneți și motivul pentru care ne legitimați.

Polițist: Am văzut că filmați în zonă și voiam să cunoaștem cine sunteți dumneavoastră.

Reporter: Păi v-am zis, de la Digi24.

Polițist: Da, vrem doar să aflăm identitatea dumneavoastră.

Reporter: A, ok. Dar este nelalocul lui să filmăm în zonă?, sau...

Polițist: Nu.

Reporter: Păi, și atunci de ce ne legitimați? Care este motivul legitimării dacă filmez? Sunt pe un spațiu public.

Polițist: Da, nu v-am zis că nu e în regulă.

Reporter: Păi, și de ce mă legitimați?

Polițist: Păi, sunteți suspect.

Reporter: Suspect de ce?

Polițist: Suspect că filmați în zonă, vrem să știm și noi cine sunteți dumneavoastră.

Reporter: Păi, am camera, de la Digi24.

Polițist: Da, vreau să știu cine sunteți dumneavoastră, sunt pe spațiul public.

Reporter: Da, am înțeles. Și sunt suspect doar că filmez?

Polițist: Nu știm care este scopul dumneavoastră?

Reporter: Chiar dacă sunt pe spațiu public?

Polițist: Da.

Reporter: Păi, nu comit nicio ilegalitate în momentul acesta, eu.

Polițist: Nu faceți nicio ilegalitate, da.

Reporter: Păi, și de ce mă legitimați?

Polițist: Pentru că sunt polițist.

Reporter: A, ok, bine.

Îi înmânăm polițistului cartea de identitate și legitimația de jurnalist. Apoi îi mai explicăm încă o dată că suntem în timpul serviciului și filmăm pe spațiul public. În loc să fie preocupat de camioanele care transportă ilegal deșeuri în pădure, angajatul statului încercă să afle care este tema reportajului la care lucrăm.

Reporter: Acesta este buletinul, aceasta este legitimația de presă.

Polițist: Să înțeleg că sunteți nemulțumit de lucrările din zonă sau care-i...?

Reporter: Ăsta este un subiect al meu la care lucrez, și care nu cred că sunt obligat...

Polițist: Locuiți aici în zonă?

Reporter: Nu, suntem din București. Nu cred că sunt obligat să vă spun subiectul la care lucrez.

Polițist: Am înțeles.

Reporter: Vă supărați dacă vă mai întreb o dată care este suspiciunea pe care am ridicat-o că mi-ați spus că sunt suspect?

Polițist: Vrem doar să aflăm identitatea dumneavoastră.

Reporter: Dar ce suspiciune vă ridic? Asta încerc să înțeleg.

Polițist: Puteți să filmați în curțile cetățenilor, nu știu care e scopul dumneavoastră.

Îi informăm noi pe domnii polițiști că, în zona lor de patrulare, se depozitează ilegal deșeuri și îi rugăm să ne însoțească până acolo. Într-un final, se hotărăsc să vină, doar după ce primesc acordul șefilor. Noi le-am arătat, ei au constatat, apoi ne-au informat: Poliția Locală Măgurele ar trebui să se ocupe de caz. Mergem la Poliția Locală Măgurele. Găsim trei domni polițiși care astăzi... fac muncă de birou.

Polițist local: Am fost acolo, am verificat, nu avem o... Se fac verificări în continuare...

Reporter: Ce ați constatat?

Polițist local: Că s-a depozitat acolo, într-adevăr, dar nu știu... Se fac verificări pentru identificarea mașinilor care au adus acolo.

Reporter: Și ce presupun aceste verificări dacă îmi permiteți?

Polițist local: Verificări pentru identificarea...

Reporter: Și ați identificat ceva?

Polițist local: Se fac verificări v-am spus, se fac verificări în continuare pentru identificare.

Reporter: Și cum ați putea să îi identificați, asta încerc să mă lămuresc și eu.

Polițist local: După camerele de luat vederi care sunt puse în zonă.

Îi lăsăm pe polițiști să verifice în liniște și mergem la primărie. Șef aici este liberalul Narcis Constantin. Angajații ne spun că este plecat cu treabă așa că este trimis un funcționar de la departamentul achiziții să vorbească cu noi.

Ion Mitran, angajat primăria Măgurele: În momentul acesta noi nu desfășurăm lucrări.

Reporter: Dar aveți în Dumitrana foarte mult moloz pe stradă.

Ion Mitran: Sunt lucrări care se defășoară pentru rețeaua de apă și canalizare, sunt executate de un constructor care a câștigat licitația defășurată de Consiliul Județean.

Reporter: Ei, și eu v-aș întreba așa, dumneavoastră aveți vreo garanție că acest constructor care lucrează la canalizare și la apă nu ajunge să arunce și acolo aceste deșeuri, aveți vreo garanție?

Ion Mitran: Nu poate spune nimeni lucrul ăsta.

Insistăm să primim un punct de vedere și de la primar. La ieșire, îl sunăm.

Primar: Nu sunt din lucrări publice că, vă dați seama, nu sunt nebun și nimeni nu ar fi nebun să facă așa ceva. Două mașini a fost nevoie să punem pe lângă bordura parcului, două mașini de pământ.

Reporter: Nu, nu, nu, nu are legătură, sunt multe transporturi acolo, putem merge mâine...

Primar: Dacă sunt multe, e clar că nu sunt de la noi, și e clar că Poliția Locală trebuie să își facă datoria.

Am stabilit cu domnul primar Constantin să ne vedem a doua zi pentru a ne acorda un interviu. De dimineață însă s-a răzgândit și ne-a transmis că are foarte multă treabă.

De ani de zile câmpurile și pădurile din județul Ilfov au devenit gropi de gunoi unde toată lumea aruncă la întâmplare, orice. Un fenomen scăpat complet de sub control, pe care statul român prin instituțiile sale centrale sau locale este incapabil să îl oprească.

După ce au văzut imaginile, șefii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au transmis un comunicat de presă în care anunță că „se efectuează verificări cu privire la modalitatea de intervenție a polițiștilor din Măgurele”. În plus, se precizează în document, polițiștii au deschis un dosar de urmărire penală cu privire la modul în care au fost depozitate deșeurile pe terenul de pe raza localității Măgurele.

Operator imagine: Florin Dizanov