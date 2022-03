Statul la stat. Abandonată de 3 ani, structura noului patinoar din Capitală ar putea fi demolată, iar lucrările reluate de la zero

În fiecare zi demonstrăm că suntem departe de lumea civilizată. Bucureștiul este singura capitală europeană care nu are un patinoar olimpic. Reconstrucția patinoarului Flamaropol este un adevarat chin și eșec pentru autorități. Noua structură este abandonată de trei ani și ar putea fi demolată iar lucrările reluate de la zero. Zeci de milioane de lei aruncați în vânt. Fără o pază adecvată, șantierul a devenit un real pericol pentru copiii care se joacă în preajma betoanelor. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Reporter: Aici gardul a căzut cu totul și din parc poate intra practic oricine, direct de aici, orice copilaș poate intra pe aici. Un loc extrem, extrem de periculos. Aici este o groapă, trebuie să pășești direct aici pe pământ, cu mare, foarte mare atenție. Te ajut? Ușor, ușor. Undeva aici la intrare, în față, este și un paznic. Noi suntem de aproximativ o oră și filmăm aici, am trecut, undeva pe lângă el, nu ne-a băgat în seamă, n-are nicio treabă. Nici nu știe că suntem aici, și dacă ne-o fi văzut nu a venit să ne întrebe nimic. Mergem noi la el să îl întrebăm.

Reporter: Bună ziua.

Paznic: Pe unde ași venit?

Reporter: Poftiți?

Paznic: Pe unde ați intrat?

Reporter: Oare pe unde credeți că am intrat?

Paznic: Păi pe poartă, nu.

Reporter: Pe poartă nu, dar, pe unde am intrat.

Paznic: Probabil pe aici.

Reporter: Am intrat prin spate unde este gardul distrus de tot. Știți că este gardul distrus acolo?

Paznic: Nu.

Reporter: Și aici vă faceți ceva de mâncare, ce este ăsta? Un reșou?

Paznic: Da, să prăjim niște pâine.

Reporter: Ia, haideți, să vă arăt. Veniți și dumneavostră cu mine? Haideți și dumneavostră cu mine, haideți să vă arăt. Când ați fost ultima dată pe aici? Nici nu mai țineți minte. Ați fost vreodată pe aici?

Paznic: Nu.

Reporter: Nu ați fost niciodată. Păi ce să zic!? Felicitări. Dumneavostră păziți doar o poartă acolo, atât.

Paznic: Poarta și porțiunea pe care o am eu.

Reporter: Poarta și porțiunea. Și aici cine păzește?

Paznic: Aici aveam post de patrulare, dar nu există.

Reporter: Aveați post de patrulare, dar nu există. Păi, unde este postul de patrulare?

Paznic: Sunt alte persoane.

Reporter: Și unde este persoana aia?

Paznic: Nu știu ce să vă spun.

Reporter: Ar trebui să fie aici și nu este?

Paznic: Ar trebui să patruleze.

Reporter: Poate intra oricine pe aici?

Paznic: Da.

Reporter: Pot intra copilași pe aici?

Paznic: Cu furtunile astea, probabil...

Reporter: De la furtună? Eu nu cred că de la furtună și e de mult timp așa, să știți.

În urmă cu trei ani lucrările au fost sistate brusc. O lovitură puternică dată cluburilor de hochei și patinaj

Un risc enorm pe care cei doi paznici par să nu îl înțeleagă. În 2016, vechiul patinoar era demolat și începea construcția celui nou. În urmă cu trei ani lucrările au fost sistate brusc. O lovitură puternică dată cluburilor de hochei și patinaj dar și tuturor bucureștenilor care își petreceau timpul liber aici.

Alexandru Hălăucă, președintele Federației Române de Hochei: La vremea respectivă aveam peste 1.500 de copii, care, absolut, s-au lăsat toți, pentru că nu mai aveau unde să se ducă, nu mai aveam niciun patinoar în București.

Octavian Beizdadea este unul dintre copiii care nu a renunțat. Pasiunea a fost mult prea mare. La început s-a antrenat pe uscat. Apoi, a mers la patinoarele din parcările hypermarketurilor sau la cele din mall-uri, chiar dacă nu erau potrivite deloc pentru hochei.

Octavian Beizdadea, sportiv: A fost spațiul foarte mic, și mirosul de mâncare... te leșina la stomac, și căldura, mai ales că echipamentul acesta este greu, îți ține de cald pentru vremea din patinoar.

George Pogăcean, antrenor hochei: Au ajuns puc-urile și pe masă, când serveau masa, și i-au lovit și în spate și în cap, dar nu au comentat, adică au înțeles, faptul că erau copii nu au făcut niciun fel de reclamație, nici nouă, nici părinților, nimănui.

Între timp s-a construit un patinoar privat la Otopeni. Pentru micuții sportivi a fost o gură de oxigen, însă nu este deloc comod să bată drumul până aici. Altă opțiune însă, nu au.

Daria: Noi stăm în Sectorul 4, deci parcurgem cam vreo oră să ajungem, și de aici până acasă tot o oră. Stăm așa, departe. Nu e greu deloc, doar că stăm mult în trafic și câteodată întârziem cam mult.

Reporter: Îmi spui și mie de ce te-ai apucat de hochei?

Fetiță: Pentru că așa mi-a zis mami și tati.

Reporter: Am înțeles, dar îți place?

Fetiță: Da.

Reporter: Ce îți place la hochei atât de mult?

Fetiță: Îmi place că patinez.

Reporter: Că patinezi. Foarte drăguț, și cu crosa te descurci?

Fetiță: Nu prea.

Reporter: Dar înveți.

Fetiță: Da, învăț.

Maria face patinaj de performață de 11 ani. Primii trei i-a petrecut pe patinoarul Flamaropol, apoi ca și colegii hocheiști a luat calea mall-urilor, până când a ajuns la Otopeni. Are acces pe gheață doar dimineața, la ora șapte și jumătate. Așa că, în fiecare zi trebuie să se trezescă la ora cinci.

Maria Ionescu, patinatoare: Pentru mine deja a devenit o obișnuință, și efortul nu mai este la fel de mare, sau cel puțin nu îl mai simt.

Reporter: Cât faci de acasă până aici?

Maria Ionescu: Cam 40 de minute.

Reporter: Destul de mult.

Maria Ionescu: Da.

Nicușor Dan anunță că anul acesta se va face o expertiză tehnică, iar actuala structură, adică tot ce s-a construit până acum, ar putea fi din nou demolată

Cornel Gheorghe, antrenor patinaj: Noi a trebuit să improvizăm, să mergem prin mall-uri, prin patinoarele din mall, chiar și cu copiii de performanță, să facem destul de multe weekenduri în provincie, la Brasov, la Miercurea Ciuc, la Târgul Secuiesc, acolo unde sunt patinoare de dimensiuni olimpice.

Rușinos este faptul că Bucureștiul este singura capitală europeană care nu are un patinoar de dimensiuni olimpice. După șase ani, patinoarul mult visat a rămas doar un amestec de betoane, fiare, mizerie și multă, foarte multă nepăsare.

Toma Petcu, reporter Digi24: Și am ajuns și jos, în arenă, cum s-ar zice, locul în care ar fi trebuit, în acest moment, să fie gheață, să fie sportivi - de la copii, juniori, la seniori, care se antrenează, care participă la competiții sportive. Evident că nu se întâmplă lucrul ăsta, avem foarte mult noroi, avem foarte mulți copaci destul de mari crescuți aici, avem foarte multe bălării și avem și un lac acolo, un lac pe care am văzut mai devreme și două rațe.

Explicația este simplă. În 2019, primăria a reziliat contractul cu constructorul pe motiv ca întârzie lucrările. La rândul său, constructorul a susținut că autoritățile nu au eliberat toate avizele la timp, și s-a ajuns în instanță.

Eduard Novak, ministrul Sportului: Când am preluat acest minister am avut discuții și cu domnul primar și cu constructorul, am înțeles situația, și constructorul a fost de bunăvoie și a renunțat la proces, adică, a făcut un pas cred că foarte important, nu se mai află în litigiu acest patinoar și se pot termina aceste lucrări.

Acum mai apare o problemă. Primarul general anunță că anul acesta se va face o expertiză tehnică iar actuala structură, adică tot ce s-a construit până acum, ar putea fi din nou demolată și totul reluat de la zero. Construcția este realizată în proporție de doar 24 la sută, și au fost investiți 27,5 milioane de lei, bani care ar putea să se piardă în vânt.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: În ipoteza fericită că nu trebuie să demolăm și că putem să continuăm din faza în care sunt ele acum, ne-ar mai trebui doi ani, și ne-ar mai trebui 100 de milioane de lei. Și în ipoteza nefericită ne-ar trebui 150 de milioane de lei și probabil că cu tot cu procedură de achiziții vreo doi ani și jumătate.

Bani pe care actualul primar nu prea vede de unde ar putea să îi ia. Așa că, în următorii ani, Capitala nu va avea un patinoar. Sportivii vor continua să bată drumul în alte localități din țară, iar bucureștenii să admire din stradă șantierul cu fiarele care se prăbușesc unele peste altele, și să se roage ca, în timp ce paznicii sprijină o poartă și își prăjesc pâine, niciun copil să nu intre printre betoane, astfel încât să se întâmple vreo tragedie.

