Statul la stat. Angajați care nu știu pentru ce primesc sporuri, dar consideră că li se cuvin și se bucură că încasează bani mai mulți

Sporul pentru unde electromagnetice, calculator şi stres se dă pentru a mări salariile funcţionarilor. Este mărturisirea sinceră a unui primar din Dâmboviţa care, recunoaşte că nu ştie exact care sunt condiţiile vătămătoare de muncă pentru care subalternii săi primesc lunar 15 la sută în plus la salariu. În multe primării de la ţară funcţionarii habar nu au pentru ce primesc respectivul spor. De fapt, nici nu îi interesează prea mult, important este că le mai intră nişte bani în buzunar. Urmăriţi un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Primar: Salariile erau mici, în acest mod le-am mărit. Când a dat Dragnea legea, ne-a permis să ne ducem şi mai sus cu ele

Pentru început ne oprim la primăria din Crevedia, judeţul Dâmboviţa. Primarul ne spune, direct şi cu sinceritate că, în urmă cu câţiva ani, salariile angajaţilor erau mici iar introducerea sporurilor pentru condiţii vătămătoare de muncă s-a potrivit perfect pentru a le mai băga ceva bani în buzunare.

Florin Petre, primar Crevedia: Am avut o discuţie cu funcţionarii pentru că pe vremea aceea salariile erau foarte mici, ca bugetar. Am găsit o soluţie cu aceste condiţii vătămătoare, am făcut un studiu, ne-au adus certificat.

Reporter: Să măriţi puţin salariile, practic.

Florin Petre: Da. Şi am fost de acord, a intrat în Consiliul Local după aceea şi a fost de acord şi am mărit aceste salarii la funcţionari. După aceea, când a dat domnul Dragnea legea, ne-a permis să ne ducem şi mai sus cu ele.

Angajaţii primăriei primesc 15 la sută în plus la salariu, procentul maxim pe care îl permite legea. Asta înseamnă că, în urma analizelor efectuate, s-au identificat cel puţin patru factori de risc care ar putea să îi îmbolnăvească pe funcţionari. Nimeni din primărie nu ştie însă exact care sunt aceste riscuri.

Reporter: Care sunt condiţiile vătămătoare aici, în primărie, pentru care acordaţi acest spor?

Florin Petre, primar Crevedia: Păi majoritatea... calculatoarele, am înţeles că sunt..., şi dacă mai sunt şi altceva, dar calculatoarele... mi se pare că mai e ceva dar nu ştiu sigur să vă spun, că nu m-am ocupat eu.

Dornic să elucideze misterul, primarul chemă ajutor. Intră o doamnă cu braţele pline de dosare.

Reporter: Buletinul de analiză să ştiţi, ăla să ne uităm puţin în el. Cu cine l-aţi făcut, ştiţi?

Funcționară: Da, este o firmă din Bucureşti.

Nu reuşim să găsim buletinul de analiză aşa că mai vine o funcţionară.

Funcționară: Calculatoarele care erau foarte vechi... Sunt scrise toate de ei, aici, sincer... uitaţi ne-au dat recomandări.

Funcționară: Eu, la asistenţă socială, merg din casă în casă şi am atâtea probleme şi atâtea situaţii de risc...

Reporter: Ăsta este buletinul de interpretare al câmpului electromagnetic. Câmpul electromagnetic este un factor de risc, dar trebuie să mai fie alţi trei, astfel încât să ajungem la procentul de 15 la sută, pentru că aşa spune legea. Ca să iei 15 la sută trebuie să cumulezi patru factori de risc.

Funcționară: Trebuie să fie, că noi am avut control de la Curtea de Conturi şi altfel, vă daţi seama că că ne lua banii înapoi dacă era de...

Reporter: Sunt convins că sunt, numai că nu le văd.

Funcționară: S-a ţinut cont de mai mulţi factori. Şi de stres, că lucram cu publicul, praf... De exemplu, eu, la asistenţă socială, merg din casă în casă şi am atâtea probleme şi atâtea situaţii de risc.

Într-un alt colţ al primăriei o funcţionară se destăinuie. Cel mai mare pericol vine de la cetăţeni.

O angajată consideră că cel mai mare pericol vine de la cetățeni: Sunt oameni care pot să transmită fel şi fel de...

Funcţionară la Registrul agricol: Păi, vă daţi seama, numai de la lucru cu publicul. Sunt oameni care îşi ies din fire, care vor toate dacă se poate ieri nu astăzi, ce să vă... sunt foarte multe... nu ştiu ce să vă spun. Şi bolile care ni se transmit, cam orice om poate să fie, şi nu..., acum COVID-ul, dar sunt oameni de plămâni bolnavi, sunt oameni care pot să transmită fel şi fel de...

Mergem mai departe şi ajungem în localitatea Dărmăneşti, tot judeţul Dâmboviţa. Funcţionarii de aici primesc un spor de cinci la sută pentru riscurile la care se expun.

Lucrul cu publicul duce la o solicitare nervoasă a angajaţilor, adică îi stresează

Valentin Mihalache, primar Dărmăneşti: La solicitarea celor care vin de la sindicat s-a considerat că angajaţii primăriei ar trebui să beneficieze de un astfel de spor.

Buletinul de analiză efectuat de o firmă privată arată că se înregistrează o depăşire a valorilor câmpului electric. De asemenea, s-a constatat că lucrul cu publicul duce la o solicitare nervoasă a angajaţilor, adică îi stresează.

Reporter: Care sunt acele condiţii vătămătoare pentru care se accordă acest spor, adică ce condiţii sunt care vă fac rău sau...

Funcționară: Dar şi numai calculatorul dacă ar fi, eu zic că ar fi suficient, nu?

Funcționară: Acum toate hârtiile se cer numai pe suport magnetic... Că toată ziua stăm cu ochii în calculator.

Reporter: Cum vă afectează pe dumneavostră treaba asta?

Funcționară: Calculatorul? Păi afectează pe toată lumea. Păi uite, după 30 de ani, sunt cu şapte dioptrii aşa că...

Reporter: Dar nu aţi avut calculator de 30 de ani, totuşi...

Funcționară: Nu. Dar de când?... Din 2002, din 2003, avem.

Funcționară: Şi toate aparatele băgate în prize şi radiaţii, nu?!

Le lăsăm pe doamne să se lupte în continuare cu calculatoarele şi ne mutăm în judeţul Giurgiu. La primăria din Bolintin Vale, funcţionarii primesc un spor de 10 la sută pentru muncă în condiţii vătămătoare. Când întrebăm care sunt riscurile la care se expun, toţi angajaţii ridică din umeri.

„Condiţiile vătămătoare sunt constatate de medicul de la Medicina Muncii, nu ştiu exact să vă spun care sunt”

Secretara generală a primăriei: Condiţiile vătămătoare sunt constatate printr-un raport întocmit de către Direcţia de Sănătate Publică. Un medic de medicina muncii vine şi constată care sunt aceste condiţii.

Reporter: Şi care sunt, îmi puteţi spune?

Secretara generală a primăriei: V-am spus, sunt constatate de către medicul de medicina muncii de la Direcţia de Sănătate Publică.

Reporter: Am înţeles, dar ştiţi care sunt, dumneavostră ştiţi care sunt?

Secretara generală a primăriei: Nu ştiu exact să vă spun care sunt.

Încercăm să obţinem un răspuns direct de la viceprimar însă...

Viceprimar: N-aş putea să vă spun cu exactitate. Nu ştiu... adică ştiu că există nişte sporuri dar n-aş putea să vă spun cu exactitate de când sunt în vigoare şi cum au decurs lucrurile.

Reporter: Sunteţi viceprimar.

Viceprimar: Sunt viceprimar, este adevărat.

Reporter: Sunt nişte sporuri care sunt accordate funcţionarilor pe care dumneavostră îi conduceţi.

Viceprimar: Da. Nu am mai multe cunoştinţe.

Reporter: Puteţi merge cu noi, măcar să întrebăm la contabilitate, ca să nu mergem, să dăm buzna peste oameni acolo.

Viceprimar: Da, sigur.

Funcționară: Sunt condiţii vătămătoare, atâta vreme cât lucrezi numai şi numai stând la birou şi în faţa unui ecran

Când ajungem, constatăm că şefa Departamentului Contabilitate lipseşte şi nu are cine să îl informeze pe viceprimar despre sporurile pe care le primesc anagajaţii pe care îi are în subordine.

Reporter: Asta încerc să vă întreb, dacă sunt condiţii aici care vă afectează sănătatea cumva, la locul de muncă.

Funcţionară la contabilitate: Condiţii care afectează sănătatea într-un mod brutal, nu. Dar, oriunde, presupun că..., da. Sunt condiţii atâta vreme cât lucrezi numai şi numai stând la birou şi în faţa unui ecran.

În acest moment, în sectorul bugetar, există aproximativ 50 de sporuri. Guvernanţii au anunţat că majoritatea dintre ele vor dispărea şi vor fi înlocuite cu sporuri accordate pe criterii de performanţă.