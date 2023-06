Statul la stat. Distribuirea pastilelor de iod a eșuat lamentabil. Ministrul Rafila, inițiator al acțiunii, nu își explică acest fiasco

Distribuirea pastilelor de iod către populație a eșuat lamentabil. În aproape un an de zile, doar trei la sută din cele 30 de milioane de comprimate produse, au ajuns la oameni. Asta în condițiile în care se vorbește tot mai des de posibile incidente nucleare în Ucraina. Ministrul Alexandru Rafila ridică din umeri și spune că nu își explică acest eșec deși tocmai el a inițiat campania. Sunt județe, cum ar fi Giurgiu, unde au fost livrate... atenție, puțin peste unu la sută din pastile. Și cu toate acestea, niciun oficial nu își asumă dezastrul. Zeci de milioane de comprimate zac uitate prin depozitele Direcțiilor Județene de Sănătate Publică. O afacere care a costat statul român, șase milioane de euro. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Pentru a vedea cum funcționează, sau mai degrabă nu funcționează lucrurile am mers în județul Giurgiu. Potrivit informațiilor furnizate de ministerul sănătății, Giurgiu este pe locul 5 în topul județelor care au distribuit cele mai puține pastile de iod. În depozitele Direcției de Sănătate Publică au ajuns anul trecut 354.627 de comprimate. Dintre acestea au fost livrate populației... atenție: 5.728, adică doar 1,6 la sută din toată cantitatea. Pentru a afla de ce, am mers la sediul DSP. Șefă aici este Magdalena Mărcuț.

Reporter: Care este cauza din punctul dumneavoastră de vedere, de ce atât de puțin?

Magdalena Mărcuț, director DSP Giurgiu: În ultima perioadă nici nu s-a mai făcut o publicitate în sensul acesta dar nu s-a făcut această publicitate nici... scuze... puteți să...

Reporter: Vă rog.

Magdalena Mărcuț: Nu s-a făcut o mare publicitate pentru aceste comprimate, deoarece nu se poate, nu... am trac cred, scuze... Vreau să zic că nu se vrea ca populația să fie cumva... nu găsesc cuvântul, să fie...

Reporter: Ziceți cu alte cuvinte, poate îmi dau seama și vă ajut eu.

Magdalena Mărcuț: Da. Dar mă deranjează camera asta, chiar pe bune, nu puteți să o opriți puțin?

Din cele 30 de milioane de pastile produse, au fost distribuite doar 907 mii. Restul zac prin depozite

Camera nu am oprit-o, însă am încercat să o ajutăm pe șefa DSP să își pună ordine în gânduri.

Reporter: Haideți să încerc să vă ajut eu, ce vreți să spuneți, de fapt că...

Magdalena Mărcuț, director DSP Giurgiu: Că nu dorim să se impacienteze populația în sensul ăsta și nici nu voiam să...

Reporter: A, să alarmați lumea...

Magdalena Mărcuț: Să alarmez, da, că nu îmi venea cuvântul.

Reporter: A, ok, să nu se creeze panică, asta vreți.

Magdalena Mărcuț: Da, da, da... Bun.

Anul trecut, în urma refuzului medicilor de familie de a distribui, ei, pastilele de iod, direct pacienților, Ministerul Sănătății a stabilit că vor fi livrate prin intermediul farmaciilor dar, cu rețetă de la medic. Măsura s-a dovedit un eșec total. Din cele 30 de milioane de pastile produse, au fost distribuite doar 907 mii. Restul zac prin depozitele Direcțiilor de Sănătate Publică fără să le vrea nimeni. În toate județele, comprimatele sunt distribuite doar în anumite farmacii, situate cu precădere în orașe. Așa că, mulți dintre români, mai ales cei din zona rurală, s-au găsit în imposibilitatea fizică de a le procura, având de parcurs chiar și zeci de kilometri până la prima farmacie. În aceste condiții, evident că oamenii s-au lăsat păgubași.

Reporter: Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați auzit de campania aceea prin care se distribuie pastile de iod populației?

Femeie: Nu.

Reporter: Deloc?

Femeie: Nu.

Femeie: Da.

Reporter: Ați auzit.

Femeie: Da, am auzit.

Reporter: Ați fost să luați?

Femeie: Nu.

Reporter: De ce?

Femeie: Mm... De ce... Nu.

Pastile „pentru bomba atomică”, „doar în București”

Ne întoarcem la Giurgiu. Aici există doar 16 farmacii de unde pot fi ridicate comprimatele. 15 în orașul Giurgiu și una în orașul Mihailești. În Bolintin Vale, al doilea oraș ca mărime din județ, după numărul de locuitori, nu există nicio farmacie care să distribuie iod.

La farmacie, cu camera ascunsă:

Reporter: Găsesc pastile de iod la dumneavoastră?

Farmacist: Pentru bomba atomică? Astea de le dau ăștia gratuite, de le aduce? Nu.

Reporter: Undeva prin localitate?

Farmacist: Nu, doar în București.

Aceeași situație o întâlnim în toate județele. Cele mai slabe rezultate se înregistrează în Tulcea, unde au fost distribuite doar 3.307 comprimate. Cel care și-a asumat de la bun început acest proiect, deci direct responsabil și pentru eșec, este chiar ministrul sănătății Alexandru Rafila. I-am solicitat demnitarului un punct de vedere însă nu ne-a răspuns la mesaj. Am mers să îl căutăm la ședința comisiilor de sănătate din Parlament unde era audiat pentru noul mandat de ministru. Prezența noastră l-a iritat teribil.

Reporter: Domnule ministru, 30 de secunde

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: Numai, lăsați-mă, gata...

Reporter: Iertați-mă, așa mi-ați spus la început.

Alexandru Rafila: Așa v-am spus dar acum nu mai pot să stau.

Reporter: Vreau să vă întreb și eu de pastilele de iod, domnule ministru.

Alexandru Rafila: Nu fac acum declarații.

Reporter: Sunteți mulțumit de modul în care s-a făcut distribuirea pastilelor de iod?

Alexandru Rafila: Distribuirea a fost corectă, din păcate nu a existat o foarte mare solicitudine, totuși având în vedere riscurile de lângă România, din Ucraina, discutăm de centrale nucleare care se află în pericol în momentul de față, este o măsură corectă, și România a avut din totdeauna o rezervă de iod pentru astfel de situații, deci măsura a fost corectă.

Reporter: Și de ce nu au fost atât de multe solicitări, aveți vreo explicație?

Alexandru Rafila: Nu am nicio explicație, nu am. Noi am făcut eforturi, și dumneavostră ați făcut eforturi ca presă, așa că...

Reporter: Campania de informare a fost una suficientă, să spunem?

Alexandru Rafila: Rezultatul nu este mulțumitor, dar evident lucrurile pot fi îmbunătățite, și mai ales sper să nu avem nevoie de pastile de iod, sper că și dumneavostră sperați.

„Nu s-a putut stabili care a fost obiectivul campaniei”

Specialiștii în comunicare spun că toată campania de informare desfășurată de minister a fost un talmeș-balmeș, fără să aibă un obiectiv clar sau un public țintă. De aici și lipsa de interes a românilor care nu au înțeles de unde și pentru ce să își procure pastilele de iod.

Alina Duduciuc, specialist comunicare în domeniul sănătății: Nu s-a putut stabili care a fost obiectivul campaniei. Personal eu nu am putut delimita dacă a fost o campanie de informare a populației privind accesibilitatea și locurile în care pastila era disponibilă pentru populație, locurile de unde puteau să o ridice. De asemenea, nu am putut să îmi dau seama dacă a fost o campanie de educare în domeniul sănătății, adică populația trebuia să învețe ce să facă în caz de expunere la radiații.

Pastilele de iod vor mai fi ținute în depozitele Direcțiilor de Sănătate Publică până la finalul acestui an, după care vor fi trimise înapoi la București. Ce se va întâmpla cu ele nu se știe, cert este că perioada de valabilitate expiră la începutul anului 2025. Toată această afacere a costat statul român nu mai puțin de șase milioane de euro.