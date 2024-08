34 de linii de transport public modificate, 3 suspendate și 2 înființate

34 de linii de transport public vor fi modificate, alte trei suspendate și două linii navetă vor fi înființate, pentru a permite desfășurarea evenimentului ciclist „L’Etape Bucharest by Tour de France”.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 34 de linii de transport public, suspendarea temporară a altor trei linii și înființarea a două linii navetă de autobuz, pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „L’Etape Bucharest by Tour de France”, programat să aibă loc duminică, 01.09.2024, în centrul Capitalei.



Astfel, în seara zilei de sâmbătă, 31.08.2024, ca urmare a restricțiilor de circulație impuse de amenajarea culoarului de start din Piața Constituției, troleibuzele liniei 63 vor circula, de la ora 20.00 și până la sfârșitul programului, pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Bd. Libertății/ breteaua Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Pod Izvor, pe breteaua Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, breteaua Ministerului Finanțelor, Bd. Libertății, apoi traseul actual. Sensul opus nu va fi modificat.



Tot din același motiv, în noaptea de 31.08.2024/ 01.09.2024, autobuzele liniei N101 vor circula pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, rond Piața Unirii. Sensul opus nu va fi modificat.



În ziua de duminică, 01.09.2024, liniile 66, 69, 70 și 85 vor avea trasee scurtate la Piața Rosetti pe parcursul întregii zile.



Totodată, de la începutul programului și până la reluarea circulației rutiere – în mod operativ, la dispoziția agenților de ordine publică și circulație – liniile de transport public din zonele unde în care va avea loc evenimentul ciclist vor fi modificate astfel:



* Linia 1 va fi suspendată până la ridicarea restricțiilor de circulație.

* Linia 10 va funcționa între „Șura Mare” și „Bd. Banu Manta”, pe traseul: Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Șos. Orhideelor, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, cu întoarcere pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Șos. Orhideelor, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos.Olteniței, Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului.



* Până la revenirea pe traseul de bază a liniilor 1 și 10, va fi înființată linia navetă de autobuz 601, care va funcționa între terminalul „Șura Mare” și Bucur Obor pe traseul: Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniței (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor după Str. Laloșu), Calea Văcărești, pe pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), prin Pasajul Muncii (cu ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor comun cu linia 330 la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Bd. Ferdinand), cu întoarcere în rondul de la Bucur Obor, apoi pe Șos. Mihai Bravu (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Bd. Ferdinand) și ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan, pasajul Mihai Bravu, Calea

Văcărești, rond Piața Sudului, Șos. Olteniței (pe calea de rulare a tramvaielor până la stația „Opriș Ilie”), Șos. Olteniței, Piața Eroii Revoluției, cu întoarcere pe Șos. Olteniței, Str. Șura Mare.



Pe Șos. Mihai Bravu, între Calea Vitan și Pasajul Mihai Bravu, autobuzele vor opri în stațiile „Peneș Curcanul” (pe ambele sensuri) și „Calea Vitan” (pe sensul spre Piața Sudului).



* Linia 19 va funcționa între „Chimopar” și „Zețarilor” pe Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Str. Dr. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, terminal „Zețarilor‟.

* Linia 40 va funcționa între terminalul „Complex Comercial Titan” și intersecția Bd. Basarabia/ Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, apoi traseul actual până la terminalul „Piața Sfânta Vineri”.

* Linia 42 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Presei‟ și intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta‟.

* Linia 44 va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” și „Gara Basarab”.

* Linia 61 va funcționa pe un traseu scurtat, între „Master‟ și Podul Operei, cu întoarcere pe Podul Operei.

* Linia 63 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

* Linia 66 va funcționa, pe perioada întregii zile, între terminalul „Spitalul Fundeni” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I.

* Linia 69 va funcționa, pe perioada întregii zile, pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeșului” și Podul Operei.

* Linia 70 va fi suspendată în prima parte a zilei, iar după ora 14.00 va funcționa între terminalul „Bd. Basarabia” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I.



* Până la reluarea circulației troleibuzelor, va fi înființată linia navetă de autobuz 679, care va funcționa între terminalul „Bd. Basarabia” și Piața Romană pe traseul: Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Foișorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, rond Piața Romană.



* Linia 85 va funcționa, pe perioada întregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Baicului” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I.

* Linia 86 va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ora 14.00.

* Linia 90 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Arena Națională” și Piața Universității, apoi pe un traseu modificat pe Bd. I.C. Brătianu, prin pasajul Unirii, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, apoi traseul actual până la „Semănătoarea‟, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Prof. Dr. Bagdasar, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, prin pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I, apoi traseul de bază până la „Arena Națională”.

* Linia 97 va funcționa între „Clăbucet” și Gara de Nord, cu întoarcere în Piața Gara de Nord (zona fântânii centrale).

* Linia 100 va funcționa pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Victoriei, apoi pe Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie,

Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul

Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

* Linia 102 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Pantelimon” și Piața Titan, apoi pe un traseu modificat pe

ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, pe pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Hațieganu, Șos. Vitan Bârzești, apoi traseul actual.

* Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Șos. Mihai Bravu/ Str. Matei Voievod, apoi pe un traseu modificat pe Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, capăt de linie stația „Teatrul Național”, cu întoarcere la rondul de la Piața Universității, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, apoi traseul actual.

* Linia 116 va funcționa pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” și terminalul „Piața Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).

* Linia 117 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

* Liniile 122 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

* Linia 123 va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, prin pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

* Linia 137 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

* Linia 168 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Ialomiței” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

* Linia 178 va funcționa între terminalul „Complex Comercial Apusului” și intersecția Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu până la stația „Bd. Dinicu Golescu”, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, apoi traseul de bază.

* Linia 205 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Străulești” și Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere în rondul de la Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

* Linia 223 va funcționa, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe un traseu modificat de la intersecția DNCB/ Splaiul Unirii pe DNCB, Str. Libertății, Str. Uzinei, Bd. Theodor Pallady, Bd. Nicolae Grigorescu, pe pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Hațieganu, Șos. Vitan Bârzești, Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”.

* Linia 226 va funcționa pe traseul de bază, între „Depoul Alexandria” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

* Linia 243 va funcționa între terminalul „CFR Constanța” și pasajul Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Hațieganu, apoi traseul actual.

* Linia 311 va funcționa între „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

* Linia 312 va funcționa între „Platforma Comercială Arcade Berceni” și intersecția Calea Văcărești/ Șos. Mihai Bravu (Pasajul Mihai Bravu), apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual.

* Linia 313 va funcționa pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și terminalul „Piața Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).

* Linia 323 va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” și terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”.

* Linia 368 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

* Linia 381 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșița” și Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, terminal „Clăbucet”.

* Linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

