S-a pus praful pe autobuzele cumpărate, anul trecut, de Primăria Popești Leordeni. De când au ajuns în oraș, vehiculele nu au fost mișcate din parcare, deși primarul promisese că acestea vor funcționa încă din 2024. În timp ce punerea lor în circulație se amână, localnicii spun că transportul în comun este o reală necesitate.

Autobuzele au fost cumpărate cu bani europeni și ar fi trebuit să circule încă din 2024, de la Pasarela Pietonală Popești Leordeni până la metroul Nicolae Teclu. De curând, locuitorii au marcat cu prăjituri și lumânări un an de când cele cinci mijloace de transport de tip electric stau nemișcate în parcare.

Cele cinci autobuze au costat trei milioane de euro, dar de când au fost cumpărate, în urmă cu un an, zac în parcarea de lângă pasarela pietonală dintre Popești-Leordeni și metrou Berceni.

Primarul din Popești Leordeni, Petre Iacob, susține că de vină sunt Primăria Municipiului București și ordonanța trenuleț emisă de guvern la finalul anului trecut.

„Am făcut un memorandum acum circa 2 săptămâni. Știți ordonanța trenuleț, știți povestea că sunt blocate toate posturile, blochează impulsiv angajările de șoferi. Am făcut o adresă către Ministerul Dezvoltării către domnul ministru Cseke, acum 2 zile am primit un răspuns telefonic. De săptămâna viitoare se dezbate și ne deblochează costurile ca să putem angaja șoferi. La cele cinci autobuzele trebuie minimum 11 șoferi. Ar trebui să am acordul Primăriei Municipiului București. Într-adevăr, hotărârea de consiliu a mea și a celor de la Voluntari, dar depinde și de Primăria Capitalei, ADI Transport (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, n.r.) și datorită acestui fapt nu am putut să le accesăm”, a declarat Petre Iacob, primarul din Popești Leordeni.

De cealaltă parte, Primăria Capitalei spune că va da licențele de traseu atunci când vor fi îndeplinite toate condițiile de operabilitate, inclusiv angajarea șoferilor.

Cei peste 50.000 de locuitori din Popești așteaptă să meargă cu noile autobuze.

„Cu siguranță ar fi de folos, pentru că, uite, de exemplu, fetița mea urmează să înceapă creșa, care nu e tocmai aproape și ar trebui să mergem pe jos până acolo sau cu mașina. Și școlile sunt în partea cealaltă”, a spus o locuitoare din zonă.

„N-au funcționat niciodată și noi mergem tocmai după Solstițiului. Tocmai de încolo venim pe jos până la metrou. N-avem niciun mijloc de transport, nici copiii. Sunt copii care merg la școală, la Piața Sudului”, a explicat o altă femeie care locuiește în zonă.

Primarul orașului Popești-Leordeni promite că până pe 20 aprilie autobuzele vor circula.

