75 de ani de la înființarea NATO. Stoltenberg: SUA și Europa sunt mai puternice împreună

Zi de sărbătoare la NATO. Alianța Nord-Atlantică sărbătorește 75 de ani de la înființare. Jens Stoltenberg a vorbit despre nevoia ca SUA și Europa să rămână împreună, pentru că așa „suntem mai puternici și mai în siguranță”. La ceremonia de la Bruxelles, România a fost reprezentată de ministrul de Externe Luminița Odobescu.

Jens Stoltenberg, secretar general NATO: „La început am avut 12 membri. Astăzi sunt 32, așa că înseamnă că facem ceva bine. (...) Două războaie mondiale, Războiul Rece și fiecare provocare cu care ne-am confruntat ne-au demonstrat că avem nevoie unii de ceilalți. Europa are nevoie de America. În același timp, America de Nord are nevoie de Europa. Nu cred în conceptul de America izolată, așa cum nu cred nici în cel de Europa izolată. Suntem mai puternici împreună și mai în siguranță”.

În faţa documentului original al Tratatului de la Washington, semnat la data de 4 aprilie 1949 de către cei 12 membri fondatori şi care a traversat pentru prima dată Atlanticul pentru a fi expus la sediul organizaţiei, Stoltenberg a declarat că NATO a împlinit 75 de ani mai mare, mai puternică şi mai unită ca oricând, notează Agerpres.

''În momentul în care marcăm cea de-a 75-a aniversare, avem marele privilegiu de a avea în faţa noastră tratatul nostru fondator. Pentru prima dată la sediul NATO. /.../ Este Tratatul de la Washington, originalul, şi îmi place. Nu în ultimul rând pentru că este foarte scurt, doar 14 paragrafe pe câteva pagini. Niciodată un singur document cu atât de puţine cuvinte nu a însemnat atât de mult pentru atât de mulţi oameni. Atât de multă securitate, atât de multă prosperitate şi atât de multă pace, toate datorită promisiunii solemne de a fi uniţi şi de a ne proteja reciproc, aşa cum am făcut-o timp de 75 de ani'', a spus Stoltenberg.

Șeful Comitetului Militar NATO a vorbit despre NATO ca un „scut pentru cei inocenți”.

Rob Bauer, șeful Comitetului Militar NATO: „Protejăm libertatea și democrația. Suntem un scut pentru cei inocenți. Într-o lume în care tirania brutală se străduiește să răpească drepturile suverane ale popoarelor și națiunilor, avem nevoie mai mult ca oricând de acest scut. Trebuie să arătăm lumii că merită să lupți pentru democrație. Suntem separați de oceane, dar uniți prin determinare”.

România a fost reprezentată la ceremonie de Luminița Odobescu, ministrul român de Externe. Țara noastră sărbătoreşte 20 de ani de apartenenţă la Alianță.

Foto: Mircea Geoană (st), Jens Stoltenberg, Hadja Lahbib și Luminița Odobescu (dr), la ceremonia desfășurată la Bruxelles, la 75 de ani de la înființarea NATO / Sursa foto: Profimedia Images

Luminița Odobescu, ministrul de Externe al României: „Pentru România, aderarea la NATO a reprezentat împlinirea unei aspirații istorice și un imperativ al securității. Alianța este acum un pilon esențial al politicii noastre externe. România a beneficiat de umbrela de securitate oferită de Alianță. În schimb, am demonstrat implicare și determinare. Împreună suntem mai puternici, împreună suntem mai buni, împreună ne construim viitorul. La mulți ani, NATO! La mulți ani, România în NATO!”

La 29 martie 2004, România a depus instrumentele de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, stat depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, iar la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia arborării oficiale a drapelului ţării noastre la sediul NATO din Bruxelles.

Ceremonia aniversară pentru marcarea a 75 de ani de la crearea Alianţei Nord-Atlantice s-a desfăşurat în piaţa centrală a noului sediu al Alianţei, acompaniată de muzica orchestrelor Forţelor Aeriene Regale Belgiene şi Marinei Regale Olandeze, şi a fost precedată de o depunere de coroane de flori în memoria celor căzuţi în misiuni NATO.

