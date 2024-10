La câteva ore după ce ordonanța de reținere a expirat, judecătorii au respins cererea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile și au decis că Adrian Marțian poate fi cercetat în libertate. Bărbatul este acuzat că s-a apropiat de copii deși avea ordin de restricție, că a indus în eroare autoritățile și că a trecut ilegal granița în Serbia. Mama celor trei copii va fi și ea audiată.

Potrivit anchetatorilor, Adrian Marțian se află acum în libertate, după ce i-a expirat mandatul de reţinere.

Sâmbătă, 19 octombrie, el a fost prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă, însă judecătorii au decis că bărbatul poate fi cercetat în libertate.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva în dosarul de urmărire penală (...) cu privire la inculpatul Marţian Adrian”, se arată în decizia Judecătoriei Deva.

Tatăl celor trei frați a declarat că a venit în tară de bunăvoie, pentru a fi alături de copiii săi.

„Am venit de bunăvoie. Autoritățile mi-au spus că pot să rămân în Serbia, fără probleme, nu am făcut nicio infracțiune și pot să stau liniștit în Serbia, dar am venit pentru copii. Am multe datorii față de copiii mei”, a declarat Adrian Marțian, adăugând că „dacă pentru copiii mei sunt arestat, sunt cel mai fericit tată”.

Întrebat de decizia magistraților de a-l elibera, bărbatul a spus că „dacă judecătorul a considerat că pot fi liber, e decizia lui. E un profesionist”.

Avocata bărbatului susține că nu există vreun motiv pentru care Marțian să fie arestat.

„A venit pentru copii în țară, să fie alături de ei, la intrarea în țară l-au anunțat despre această împrejurare. Lucrurile sunt altfel decât ați fost informați, iar toate probele, din punctul meu de vedere, sunt nule. A fost respinsă cererea, mi se pare cea mai firească soluție și cea mai legală. Așteptăm considerentele judecătorului și veți înțelege mai multe”, a transmis avocata bărbatului.

În același timp, fiul cel mare al lui Adrian Marțian nu crede în povestea tatălui său cu răpitorii și recompensa, menționând că tatăl său este vinovat de „această răpire și această dispariție”.

Vineri, 18 octombrie, Adrian Marțian a fost reţinut, după aproape două ore de audieri, şi dus în Centrul de Reţinere şi arestare Preventivă Deva, în timp ce copiii au fost preluaţi de DGASPC şi duşi într-un centru de plasament.



Joi, 17 octombrie, copiii au fost găsiţi de autorităţi în oraşul Nis din Serbia, alături de tatăl lor, care avea ordin de protecţie emis pe numele său şi nu avea voie să se apropie de copii. Cei trei copii de 11, 9 şi 7 ani, fraţi, care erau supravegheaţi de o bonă, au fost daţi dispăruţi din satul Sântandrei, judeţul Hunedoara.

Editor : Ș.A.