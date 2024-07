Aglomerație de nedescris pe drumurile care duc către mare și cele care leagă stațiunile de pe litoral. Pe Autostrada Soarelui s-au creat ambuteiaje, iar deplasarea între stațiuni se face cu greu, foarte mulți turiști îndreptându-se către case. Timpii de așteptare sunt foarte lungi, iar canicula afectează și mai mult călătorii.



Ana Micu, jurnalist Digi24: Drumurile care duc spre mare sunt în acest moment foarte aglomerate. Noi am pornit dis de dimineață către mare, în speranța că vom ajunge și nu vom prinde foarte aglomerat. Cu toate acestea, chiar acum, în aceste momente suntem prinși într-un ambuteiaj. Aplicațiile de monitorizare a traficului indică faptul că vom mai petrece 15-20 de minute stând în coadă. Se circulă foarte greu, dacă se poate spune că se circulă, iar asta pentru că se înaintează cu o medie de 2-3 km/h. Practic, mai mergem câțiva metri, apoi oprim pentru cel puțin 1-2 minute. Ăsta este ritmul în care se circulă acum, am trecut foarte de curând de nodul dintre A2 și A4, iar această zonă este acum blocată, am putea să spunem.

Nu este singurul loc blocat, asta pentru că și între stațiuni sunt în acest moment ambuteiaje și nu se circulă, iar dacă se circulă, se circulă foarte greu. Am văzut că în Calafat este această situație, dar nici DN39 nu face excepție pentru că și acolo s-au format cozi uriașe, iar ceea ce este și mai neplăcut, atât ca participant la trafic, cât și pentru ceilalți care sunt acum în trafic este căldura. În acest moment, mașina arată cu sunt 42 de grade afară, și, desigur că sistemele de aer condiționat nu fac față în aceste condiții, ceea ce face să fie cât mai neplăcut.

Editor : C.S.