Câinii fără stăpân seamănă teroare în rândul locuitorilor din Craiova. Autoritățile spun că nu pot ține pasul cu numărul extrem de mare al animalelor abandonate care bântuie pe străzi, în timp ce localnicii sunt tot mai îngrijorați. Zilele trecute, un copil de 4 ani a fost sfâșiat de câinii vagabonzi. „Suntem într-o situație critică”, spun disperați oamenii.

Astfel de imagini sunt la tot pasul, în mai multe cartiere din Craiova. Zeci de câini bântuie pe străzile din oraș, spre spaima localnicilor. Vestea morții unui copil de 4 ani, care a fost sfâșiat de câinii abandonați din zona gropii de gunoi a orașului, a adus și mai multă îngrijorare.

Localnic: Suntem într-o situație critică. Cu acest copil a fost un dezastru. N-au luat niciun fel de măsură cu groapa de gunoi, unde se strâng câinii din toată zona. Se strâng acolo. Eu, când trec pe-acolo, trebuie să am ciumag în mână, să pot să trec, să mă feresc de câini. Că dacă cumva mă prinde unul, că sunt așa mai în vârstă, mă pune jos și mă mănâncă. Nu se ia nicio măsură!

Localnică: Credeți-mă, într-o zi când m-am dus, că n-au fost copiii, să mă duc să iau o pâine, noroc că am avut niște plase în mână, că altfel mă făceau praf. Am luat plasele și am fugit. E ceva de necrezut...

Localnic: Am impresia că și hingherii ăștia îi iau de colo și îi plimbă dincolo, ca să aibă ei activitate.

Primăria recunoaște că se confruntă cu o situație gravă și aruncă vina pe oamenii care abandonează animalele la periferia orașului. Spun că în urma tragediei care a cutremurat orașul au ridicat de pe străzi 10 câini fără stăpân.

Marina Andronache - purtător de cuvânt Primăria Craiova: Pe parcursul anului 2024, au fost capturați în total 1.245 de câini, cei mai mulți din periferie, fiindcă există această problemă a câinilor abandonați la marginea orașului.

În oraș există și un adăpost pentru câini, însă are o capacitate de doar 500 de locuri. Mai mult, reprezentanții primăriei spun că au extins activitatea hingherilor și în comunele limitrofe, pentru a stopa acest fenomen al câinilor vagabonzi.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia