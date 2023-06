Angajații de la trezoreriile şi administraţiile fiscale din București fac grevă japoneză în 26 iunie

Membrii Sindicatului Naţional Meridian din cadrul Trezoreriilor din Capitală vor face luni o grevă japoneză. Vor purta o banderolă albă, dar activitatea trezoreriilor nu va fi afectată.

FB: Ce nemulțumiri au protestatare:

Greva „va avea loc numai la Bucureşti şi la aceasta vor participa împreună cu colegii lor din cadrul Administraţiilor Fiscale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti. Acţiunea va fi organizată în comun cu Sindicatul Naţional Solidaritatea, la mişcarea de protest participând şi membrii acestei organizaţii. Salariaţii din cadrul Trezoreriilor şi Administraţiilor Fiscale sunt nemulţumiţi, în principal, de nivelul de salarizare acordat, de condiţiile de muncă asigurate şi de neacordarea unor drepturi salariale la care sunt îndreptăţiţi”, arată un comunicat al sindicatului, citat de Agerpres.

Organizaţia susține că nivelul de salarizare acordat în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi instituţiilor subordonate este evaluat la un coeficient maxim de 2,63 în cadrul unei grile de la 1 la 12, stabilită pentru toţi angajaţii din sistemul bugetar. Totodată, deşi lucrează în aceleaşi condiţii cu alte categorii de personal, aceştia sunt discriminaţi şi nu beneficiază de aceleaşi drepturi sau de plata zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbători legale lucrate. Mai mult decât atât au fost acordate preferenţial, prin anumite acte normative, drepturi salariale numai angajaţilor din aparatul central al Ministerului Finanţelor, spun sindicaliștii.

„În ceea ce priveşte condiţiile de muncă, acestea se prezintă sub orice critică. Astfel, clădirile în care îşi desfăşoară activitatea sunt într-o stare avansată de degradare din cauza faptului că nu au fost alocate de-a lungul anilor fondurile necesare nici măcar pentru întreţinerea lor curentă. Lipsa resurselor financiare a dus la deteriorarea continuă a condiţiilor de muncă, nefiind asigurate în unele locuri nici serviciile de curăţenie. Situaţia nu arată mai bine nici în ceea ce priveşte dotările acestora cu cele necesare desfăşurării activităţii, mobilierul fiind învechit, ca de altfel şi calculatoarele şi imprimantele folosite. Mai mult decât atât, unităţile fiscale ar trebui uneori închise dacă angajaţii nu şi-ar cumpăra din banii lor cele necesare activităţilor zilnice.

Deşi am înştiinţat şi am solicitat de-a lungul timpului rezolvarea acestor probleme, din păcate, nu există încă semnale că se vor soluţiona prea curând. Urmare a faptului că limita răbdării angajaţilor a ajuns la un nivel critic, are loc în prezent o consultare în rândul membrilor de sindicat cu privire la declanşarea unui conflict de muncă având ca finalitate greva propriu-zisă, acţiunea de protest organizată acum reprezentând doar o primă etapă”, se spune în comunicatul semnat de preşedintele Voinea Negoiţă.

Sindicatul Naţional Meridian reprezintă şi are printre membrii săi angajaţi din cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile subordonate acestora.

Editor : M.B.