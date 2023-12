Luna aceasta ajunge în România primul vânător de mine marine de la britanici, din cele două nave de acest fel cumpărate de Ministerul Apărării. Astfel suplinim lipsa submarinelor, a spus pentru Digi24 ministrul Angel Tîlvăr, aflat în vizită în Statele Unite cu premierul Marcel Ciolacu. Marea Neagră este zonă strategică, iar țara noastră se pregătește să participe la neutralizarea minelor marine alături de Turcia și Bulgaria, a mai anunțat ministrul apărării.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Aș vrea să ne uităm în primul rând la întâlnirile pe care le-ați avut astăzi, un subiect foarte important a fost cel în privința securității Mării Negre. Ce se va întâmpla mai departe, ce înseamnă acest lucru pentru România? Cum se traduce?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: În primul rând, România de mai multă vreme încearcă să profileze regiunea Mării Negre, ca fiind o regiune de interes pentru alianță, pentru flancul estic și pentru Uniunea Europeană. După cum știți, atât la Vilnius s-a specificat clar că Marea Negră are o importanță deosebită ținând seama de comportamentul Rusiei și ținând seama de faptul că Rusia a agresat un alt stat în mod nejustificat, încălcând legile internaționale. Motiv pentru care și aici, la Washington acest subiect era evident că va fi pe agenda de discuțiii. El a fost prezent și la întâlnirea cu secretarul Apărării, cu Lloyd Austin, dar și la întâlnirea cu secretarul Antony Blinken.

Evident, România fiind o țară care are atribute de stabilitate și de predictibilitate, care contează enorm de mult în ecuația de securitate a regiunii Mării Negre este un pilon de stabilitate și este una din țările care au cea mai mare importanță din acest punct de vedere. Cu atât mai mult cu cât România fost afectată de situația care este în Ucraina, mă refer la faptul că au fost mine care au fost identificate și găsite pe Marea Neagră. Au fost, dacă știți, atunci când Rusia a executat atac cu drone asupra facilităților portuare ale Ucrainei, au fost resturi de drone care au atins teritoriu național și era normal ca preocuparea să genereze, această situație să genereze o preocupare vizavi de regiunea Mării Negre.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Așa este, dar trebuie să ne uităm și la înzestrarea pe care o are România pe partea navigabilă, pentru că în momentul de față de exemplu nu putem să vorbim despre un submarin. În continuare nu avem această aparatură care ne-ar ajuta. Ce facem pe partea de înzestrare în zona de Marea Neagră?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Partea de înzestrare este o componentă importantă a felului cum ne profilăm și cum acționăm în aceată regiune, încercăm să suplinim lipsa acestei capabilități despre care ați vorbit prin prezența altor capabilități care să satisfacă nevoile de securite și răspuns ale României dacă ar fi cazul. Vreau să menționez că în ultima vreme am achiziționat două vânătoare de mine, tocmai pentru a sublinia și importanța demersului, dar și faptul că ne preocupă acest lucru. Și nu în ultimul rând, vizita de la Washington vine după ce am avut ocazia să discut despre o inițiativă, care presupune deminarea, acțiuni de deminare pe Marea Neagră. O inițiativă din care fac parte Turcia, Bulgaria și România. Deci iată un alt lucru care vine și să suplinească posibila lipsă a unor echipamente pe care să le aibă doar România, dar și să arate preocuparea pe care o avem pentru deminarea în regiunea Mării Negre.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Pentru că am vorbit despre aceste submarine, știm că era un contract în desfășurare, dacă nu mă înșel, cu o companie franceză. În ce punct mai suntem?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Există discuții ample pe această temă. Există echipamente și capabilități de care avem nevoie. Știți că au fost multe discuții vizavi de aceste echipamente

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Dar un termen avem când ar putea?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Sunt proceduri care exclud la acest moment anunțarea unor termene precise pentru că sunt discuții informale, sunt discuții care pregătesc cumva discuțiile formale care vor urma.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: M-aș întoarce la discuțiile pe care le-ați avut aici, și m-aș uita inclusiv la înzestrarea României. Au fost discuții despre ce ar trebui România sau ce are nevoie în perioada următoare să cumpere tocmai pentru a spori această securitate în zona Ucrainei și Mări Negre?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Noi știm ce avem nevoie, discuțiile pe care le-am avut sunt discuții firești, dacă ținem seama de faptul că situația din Ucraina, ca și situația care s-a creat în Orientul Mijlociu, au generat o nevoie de echipamene militare și muniție foarte mare la nivel global. Motiv pentru care am găsit de cuviință să punctăm și să discutăm despre termene de livrare, despre felul în care ceea ce am discutat anterior va fi pus în practică. Și cred că au fost discuții fructuoase în care ne-am făcut foarte bine înțeleși și am și găsit din partea departamentului Apărării, din partea Pentagonului am găsit înțelegerea necesară, așa cum s-a întâmplat și la vizita pe care am avut-o în martie-aprilie anul trecut, în care am avut o întâlnire bilaterală cu secretarul Austin, iar după discuție lucrurile s-au întâmplat așa cum am discutat.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Bun, dar vorbeați de aceste termene, vom vedea mult mai rapid întâmplându-se sau la ce vă referiți?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Mă refer la termene care trebuie respectate pentru că noi avem în vedere aceste termene atunci când facem strategiile de securitate.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Și o altă problemă pe care de-a lungul timpului România a avut-o în privința cumpărării de armament și contractelor pe care le-a făcut au fost acele contracte off set, care nu s-au întâmplat, care sunt mult mai puține decât ar fi vrut România. Aici vom vedea o creștere?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Ne dorim evident să avem o participare a industriei românești de profil, probabil la asta vă referiți, mai amplă. Sunt sigur că dat fiind faptul că industria de apărare se află în portofoliul ministrului economiei, care este cu noi în delegație, dânsul va avea discuții la fel de importante și sunt sigur că va putea să vă dea mai multe amănunte.

În ce privește Ministerul Apărării, care este benefiicar al acestor, al producerii astfel de echipamente evident că ne dorim o implicare a industriei românești cât mai mari.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Au fost discuții astăzi și legate de ce înseamnă muniție calibru 155, pentru că acestea au fost informațiile?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Da, dar cred că înțelegeți de ce nu pot să vă dau foarte multe detalii și nu numai.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Dar există posibilitatea, sau în perioada următoare România are capacitatea de a produce?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Ne dorim acest lucru și evaluăm în mod serios acest lucru, cred că vom veni cu vești bune nu foarte târziu.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: De a crește producția la noi în țară?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Evident că da. Ar fi și o formă de strategie bună întrucât n-am fi dependenți de nimeni altcineva.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Și m-aș uita și spre acesl program pe care România îl desfășoară în momentul de față în privința antrenari piloților pe F-16. Mai avem vreun termen pentru când vor ajunge piloții de exemplu ucraineni să fie...

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Piloții ucraineni trebuie să străbată niște proceduri care țin de deprinderea limbii engleze din punct de vedere al specializării lor, deci sunt lucruri care depind în exclusivitate de ei, noi ne-am arătat disponibilitatea de a-i antrena aici. Vreau să vă spun că acest centru de pregătire este un lucru extraordinar de bun, foarte bine văzut, este primul din Europa, se află în România și el va antrena și alte lucruri care sunt la fel de importante, mă refer la centre de mentenanță, la posibilitatea de a repara un anumit tip de echipament în România, lucru care este foarte bun.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Deci în perioada următoare am putea vedea o creștere a ceea ce însemană repararea echipamentelor, a ceea ce înseamnă contractele de mentenanță?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Creșterile vin ca urmare a faptului că România e pe cale să primească încă 32 de aeronave F-16. Pe 28 când au venit primele 3 și în mod firesc și nevoia de reparație și de mentenanță va crește.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Da, dar care trebuie să fie făcută mai ales în România...

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Ne dorim acest lucru și cred că putem face acest lucru pentru că este foarte bun pentru noi.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Dar avem capacitatea?

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării: Depinde de noi să creăm această capacitate și cred că la momentul acesta avem motive să fim optimiști.