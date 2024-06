Apă la robinet doar două ore pe zi, într-o localitate din Gorj. Oamenii vin de la kilometri distanță cu gălețile, la fântâni

Situație de coșmar pentru locuitorii unei comune din Gorj, care au rămas fără apă în plină vară. Mai exact, apa curge la robinet cu porția doar două ore pe zi, din cauză că a crescut consumul de patru ori în ultima perioadă. Așa că autoritățile au decis să o dea la program.

Pe temperaturi de peste 40 de grade Celsius, oamenii din Aninoasa, județul Gorj, mișună pe ulițele din sat să își facă rezerve de apă, astfel încât să poată face față caniculei. Primesc apă de la rețea doar două ore pe zi, seara. Insuficient pentru consum, mai ales că mulți localnici au și animale.

Femeie: E foarte greu. Deci, seara la 7 la 9 apa. Cine prinde.

Reporter: Nu e peste tot?

Femeie: Păi, nu e peste tot. Noroc că am o fântână în curte și am cumpărat pompă să am apă, să beau.”

Bărbat Dacă n-am avea fântâni, trebuia să mergem mai la vale, la 500 de metri, un kilometru.

Bărbat: Mai avem care mai au fântână, iau din fântână.

Reporter: Și care n-au?

Bărbat: Vin la care au.

Reporter: V-ajutați unii pe ceilalți.

Bărbat: Păi, ce să facem acum? Dacă vine omu' și n-are apă nu-l lași să ia din fântână? Tre' sa-l lași, că e apă!”

Femeie: Noi prea puțin avem, că stau pe o uliță și apă nimic.

Reporter: Nici în alea 2 ore, seara, nu prindeți?

Femeie: Nu.

Ca să aibă apă în gospodării pe timp de caniculă, pentru că nu este apă la rețea, oamenii vin de la kilometri distanță la fântânile de pe raza comunei. Așa reușesc să își facă rezerve pentru băut, dar și pentru animalele pe care le au în gospodării.

De cealaltă parte, primarul spune că oamenii folosesc apa în exces, ca să ude grădinile, iar sistemul nu face față.

Ilie Petroi, primarul comunei Aninoasa: "A crescut apa de la un consum între 100 și 175 de metri cubi per 24 de ore pentru 3 sate, la peste 500 de metri cubi per 24 de ore, ceea ce e imposibil de furnizat. Problema este ca udă oamenii. Nu se consumă în mod constant cantitatea asta de apă, ci datorită faptului că oamenii nu înțeleg că atunci când sunt construite sistemele de alimentare cu apă, ele sunt calibrate în așa fel să asigure un debit per 24 de ore pentru uz gospodăresc, nicidecum pentru irigat."

Femeie: "Și ei fac exces, udă culturi întinse, na, trebuie să fie limitat, mai ales că e caniculă. Nu te apuci să uzi o tarla de porumb, iei strictul necesar".



Peste o mie de gospodării sunt afectate de aceste restricții în cele 3 sate care formează comuna Aninoasa. Astfel de restricții au fost impuse în mai multe localități din țară, în urma valului de caniculă care a lovit România.

