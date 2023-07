Arafat, despre furtuna din Bihor: A avut efecte grave. Un fenomen total neobișnuit pentru acea zonă”. Ce spune despre sistemul RO-Alert

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, miercuri seară, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că furtuna din județul Bihor a avut efecte foarte grave, fiind „lovit foarte serios”. El a mai adăugat că fenomenul a fost total neobișnuit pentru zonă respectivă, chiar o premieră”. De asemenea, el a îndemnat populația să țină sistemele de alertare funcționale și să descarce aplicația DSU, pentru că aceste avertismente le pot salva viața.

„Au fost efecte deosebite. Am avut discuții cu prefetul din județul Bihor. Bihorul a fost lovit foarte serios. Furtuna, care a fost o chestie total neobișnuită pentru zona respectivă și o premieră, după cum spun cei de acolo, a avut un efect major asupra mai multor localități, dar în mod deosebit asupra orașului Oradea și Salonta. Vreo 200 de mașini au fost avariate, distruse, au fost copaci distruși. Au ajuns la spital 26 de persoane, cu diferite leziuni minore. Una singură a necesitat să fie internată. Au mai apărut furtuni și în alte zone”, a explicat șeful DSU.

Arafat îi îndeamnă pe oameni să aibă RO-Alert activat

De asemenea, el a îndemnat populația „să țină sistemele de alertare funcționale și să descarce aplicația DSU de pe Google Play și de pe Apple Store.

„Cei care au ascultat sfaturile altora să dezactiveze RO-Alert să-l reactiveze. S-ar putea ca un minut, două să însemne pentru unii sau alții limita între a păți ceva sau nu și chiar între a muri sau nu. Noi nu putem prevedea multe dintre aceste fenomene cu timp îndelungat înainte. Există codurile ANM-ului și le dă în zone largi, dar apar fenomene imediate și aflăm de ele cu un minut sau două înainte. Alerta ajunge în același moment cu începerea fenomenului. Este foarte important ca oamenii să aibă această alertă activată”, a mai explicat Arafat.

În ceea ce privește canicula, Raed Arafat a explicat că „până în prezent nu există decese cauzate de căldură”, adăugând că este posibil ca unele stopuri cardiace sau cazuri la pacienți care au anumite boli care se agravează să fie corelate cu temperaturile ridicate”.

„Am transmis prefecturilor să convoace comitetele pentru situații de urgență în sensul în care fiecare județ să aibă clar care sunt demersurile și ce instituții răspund de diferite situații, cum ar fi monitorizarea persoanelor vunlerabile, de rezolvarea locațiilor unde persoanele care au nevoie să ajungă undeva să se răcorească să poată să intre. Am dat mai multe idei către autorități, rămânând ca ele să le discute la nivelul fiecărui comitet și să stabilească modalitatea de implementare în zonele în care sunt coduri roșii sau portocalii”, a mai spus el.

Incendii de vegetație

Întrebat dacă și România ar putea avea parte de incendii precum cele din Grecia, șeful DSU a explicat că „este puțin probabil în prezent”, adăugând că nimeni nu știe dacă va exista la un moment dat un fenomen de o astfel de amploare pe teritoriul țării.

„Ca cele din Grecia poate că la acest moment este puțin probabil. Oricând pot apărea fenomene și am văzut în țări care niciodată nu au avut incendii de pădure să apară. Am avut la graniță, în zona Alpilor, între Elveția și Italia, lucru de necunoscut până acum. Am văzut incendii de pădure în Norvegia, așa că zona noastră are două fenomene. Vegetația uscată. Pompierii au 100 astfel de interventii in fiecare zi. Multe dintre ele sunt pornite intenționat pentru curățirea unor terenuri sau cineva aruncă un muc de țigară și se aprinde. La păduri nu am avut incendii. Fenomenul care este în Grecia și care a fost în Canada și este în mai multe țări, este un fenomen cu care România nu s-a confruntat cu el la o astfel de scară, dar nimeni nu poate să spună că niciodată nu se va întâmpla. Datoria noastră este prevenirea și este rolul Romsilva să asigure că pădurea este pregătită, că există ghid clar în acest sens, pentru a limita răspândirea unui eventual incendiu și partea de intervenție. Avem echipe terestre care pot fi mobilizate. O parte mică este mobilizată în Grecia”, a conchis șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.

