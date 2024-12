Astăzi este solstițiul de iarnă 2024 și cea mai lungă noapte din an. Din 21 decembrie, crește durata zilelor

Astăzi, 21 decembrie, la ora 11:21 are loc solstițiul de iarnă 2024. Durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București). Începând de astăzi, și până pe 21 iunie, durata zilelor va crește, iar cea a nopților va scădea.



Solstițiul de iarnă este evenimentul cunoscut în popor și drept cea mai scurtă zi din an. Are legătură cu mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, care reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui, și mai este denumit, în unele zone ale țării "solstițiul hibernal" sau "mijlocul iernii"

De ce este cea mai lungă noapte din an de solstițiul de iarnă

“Axa polilor Pământului își păstrează (în primă aproximație) direcția fixă în spațiu, ea fiind înclinată cu 66° 33′ față de planul orbitei terestre. Din acest motiv, Soarele parcurge, în decurs de un an, cercul sferei cerești numit „ecliptică”, a cărui înclinare față de ecuatorul ceresc este de 23° 27′.

La momentul solstițiului de iarnă, Soarele se află, deci, în emisfera australă a sferei cerești, la distanța unghiulară maximă de 23° 27′ sud față de ecuator, el efectuând mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor”, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.

Începând de astăzi, 21 decembrie, zilele vor deveni mai lungi

Odată cu solstițiul de iarnă, durata nopților scade, în timp ce durata zilelelor crește continuu, până pe 21 iunie, când este solstițiul de vară. Tot de astăzi începe și iarna din punct de vedere astronomic, desi iarna meteorologică a început deja încă de la 1 decembrie.

Tradiții și obiceiuri de solstițiul de iarnă

În multe culturi din întreaga lume, evenimentul ceresc simbolizează speranța și un nou început. Odată cu zilele care încep treptat să crească, oamenii încep să își facă planifice activitățile agricole, în așteptarea primăverii.

Oamenii de la sate, din diferite zone ale țării, aprind focuri sau lumânări în această noapte, pentru a alunga spiritele rele și pentru a aduce noroc în case.

În Marea Britanie, ziua solstițiului de iarnă este celebrată cu interes și bucurie. Este un moment de conexiune spirituală, unde oamenii se întâlnesc, povestesc și așteaptă să vadă răsăritul soarelui.

Potrivit superstițiilor, se spune că în această noapte, de 21 decembrie, animalele încep să vorbească.

Potrivit credinţei populare, în nopţile în care se produce solstiţiul ar înflori feriga, iar cel care veghează şi surprinde acest moment va avea noroc în casă şi în dragoste.

Editor : C.S.