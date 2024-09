Averea reală a lui Donald Trump. Oscilează cu sute de milioane de dolari pe săptămână

Donald Trump are o avere de 3,7 miliarde de dolari. O analiză Forbes a dezvăluit că averea republicanului e înrădăcinată în domeniul imobiliar și depinde acum de politică. Cea mai valoroasă parte din averea sa este o participație la compania-mamă tranzacționată public a Truth Social, o imitație a Twitter-ului de dreapta, care pierde bani. Astfel, averea netă a lui Trump oscilează în mod obișnuit cu sute de milioane de dolari pe săptămână. Iată din ce face fostul președinte cei mai mulți bani.

1,6 miliarde de dolari din compania-mamă a Truth Social

Potrivit analizei citate, din punct de vedere financiar, afacerea privind rețelele sociale a lui Trump este una dintre cele mai absurde afaceri din America, generând vânzări de doar 3,4 milioane de dolari în cele 12 luni până în iunie. Aceasta a înregistrat o pierdere netă de 380 de milioane de dolari. Veniturile au scăzut cu aproape 10 % față de anul precedent, chiar dacă Trump domină majoritatea ciclurilor de știri. Cu toate acestea, comercianții care îl iubesc pe Trump licitează acțiuni la prețuri amețitoare, crescând valoarea participației majoritare a lui Trump. Dacă în spatele companiei s-ar afla altcineva decât fostul președinte, investitorii ar evalua-o probabil aproape de zero.

1,1 miliarde de dolari din bunuri imobiliare

Potrivit Forbes, fostul președinte deține o participație în zgârie-norii din Manhattan, care se află la cinci străzi sud și la o stradă vest de Trump Tower, dar nu are niciun control asupra clădirii. Aceasta este supravegheată de Steven Roth, CEO al Vornado Realty Trust, care a făcut parte din consiliul consultativ economic al campaniei lui Trump din 2016. Valoarea totală a averii din bunuri imobiliare e de 1,7 miliarde de dolari, însă există datorii în acest sector de 950 de milioane de dolari.

28 milioane de dolari din contracte de închiriere

Donald Trump are două contracte de închiriere pentru comerțul cu amănuntul care durează până în 2079 și 2094 într-o clădire din New York. Este vorba despre un spațiu de 65.000 de metri pătrați chiar lângă Fifth Avenue, în mijlocul a ceea ce a fost cândva una dintre cele mai aglomerate locații comerciale din lume. Cu toate acestea, vânzările la prețuri ridicate care au ieșit din pandemie au injectat o doză de optimism.

Aceeași analiză mai arată că fostul președinte a strâns 197 de milioane de dolari din clădirea numită Trump Tower. Centrul de afaceri din New York are 235.000 de metri pătrați.

CNN: Averea lui Trump a scăzut cu 800 de milioane de dolari de când Kamala Harris a intrat în cursa pentru Casa Albă

Averea fostului președinte Donald Trump generată de investițiile în media s-a micșorat la începutul lunii august. Valoarea pachetului de acțiuni Truth Social a scăzut cu 800 de milioane de dolari de când vicepreședintele Kamala Harris a intrat în cursa pentru Casa Albă pe 21 iulie. Prețul acțiunilor Trump Media & Technology Group a scăzut cu aproximativ 20% de atunci.

