Avertizare meteorologică. Codul portocaliu de ploaie se menține județele Iași, Vaslui și Botoșani

Meteorologii ANM au anunțat că avertizarea de cod galben și portocaliu de ploi se va menține în majoritatea județelor afectate de inundații, a spus Elena Mateescu în direct la Digi24.

Alerta de ploi este în vigoare în județele măturate de viituri până mâine dimineață. Nici vestul țării nu este scăpat de vremea rea. De asemenea, meteorologii anunță temperaturi foarte mici pentru normalul acestei perioade: se ajunge chiar și la 8 grade Celsius în zonele intracarpatice.

Elena Mateescu, director ANM: „Menținem avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru cele trei județe din partea estică a României și anume, Iași, Vaslui și Botoșani, având în vedere sistemele noroase staționare din această zonă, iar în jumătatea nordică a țării, inclusiv in Galați un cod galben, având in vedere cantitatea de precipitatii insemnate, în Bihor 30 de litri e metru pătrat, iar in aria de cod portocaliu peste 70 - 80 de litri. Acestea pot contribui la menținerea riscului de viituri mai ales în zonele deja afectate unde am avut deja precipitații de peste 150 de litri pe metru pătrat. Media climatologică a unei luni de septembrie în țara noastră este de 50 - 55 de litri. Vorbim si mâine de o probabilitate de a mai avea în continuare cantități de 10 - 15 litri pe metru pătrat, în continuarea avertizării de la ora 22 până mâine seară, menținem codul galben general pentru cele patru județe din vestul tarii, acolo își vor face apariția precipitațiile în continuare moderate cantitativ 25 de litri pe metru pătrat, izolat 30 - 40 de litri pe metru pătrat. Din punct de vedere termic, un sfârșit de săptămână mai rece cu 8 - 12 grade în regiunile intracarpatice, în restul țării cel mult pana la 18 - 19 grade, exceptând Dobrogea.

Vremea se va mai încălzi începând de la mijlocul săptămânii viitoare, când sunt anunțate mai puține ploi, iar temperatura medie va fi de 25 - 26 de grade.

