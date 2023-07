Biletele la Loto vor putea fi cumpărate online. Loteria Română își va lansa propria aplicație mobilă

Biletele la loto vor putea fi cumpărate și online, pentru prima dată în istoria Loteriei Române, din aplicația AmParcat. Nu este singura aplicație care va oferi posibilitatea jucătorilor să cumpere on-line bilete Loto, anunță Ionuț-Valeriu Andrei, Directorul General al Companiei Naționale Loteria Română. Compania se află în discuții și cu alte platforme pentru integrarea vânzării produselor Loteriei.

Într-un interviu exclusiv acordat Digitalio, Ionuț-Valeriu Andrei spune că proiectul extinderii vânzării de bilete Loto online a început anul trecut.

„Vânzarea de bilete online prin canalele partenerilor noștri a început ca idee de proiect anul trecut. A durat o perioadă de timp până am putut crea cadrul necesar pentru a implementa acest proiect. La începutul acestui an am încheiat parteneriatul cu primii parteneri care s-au arătat interesați de acest proiect, iar în 5 iunie am lansat cu succes, pentru prima oară în istoria Loteriei Române vânzarea de bilete online”, a afirmat Ionuț-Valeriu Andrei, Directorul General al Companiei Naționale Loteria Română.

Românii pot achiziționa din aplicația mobilă AmParcat.ro toate produsele Loteriei Române: biletele la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc.

Ionuț-Valeriu Andrei anunță că vor urma și alte platforme online care vor integra vânzarea produselor Loteriei: „În prezent mai este încă un partener cu care avem semnat un contract. Ne aflăm în faza de dezvoltare a aplicației. Partenerii noștri de la AmParcat sunt primii care au ieșit pe piață cu aplicația on-line și așteptăm și alte aplicații să vină, să ceară documentația, condițiile comerciale și să implementăm în sistemul de joc online. Ne dorim să atingem o paletă cât mai mare de clienți și, de aceea, vrem să facem parteneriate cu aplicații din diverse domenii, care gestionează un număr foarte mare de utilizatori, astfel încât Loteria Română să poată ajunge cu produsele pe care le are în portofoliu către cât mai mulți cetățeni”.

Potrivit lui Ionuț-Valeriu Andrei, Loteria Română nu se va rezuma doar la vânzarea biletelor online prin platforme partenere, compania având deja în lucru propria aplicație mobilă.

„Pe lângă proiectul de parteneriat cu partenerii care gestionează aplicații mobile. De anul trecut am început și dezvoltarea in-house a propriei aplicații pentru vânzarea de bilete Loto. Nu avem o resursă umană generoasă din punct de vedere IT, dar putem face această aplicație. Am și vizionat deja versiunea DEMO, mai avem de pus la punct câteva detalii și, în câteva luni de zile, vom putea ieși pe piață și cu aplicația proprie. Conform graficului de implementare, cu siguranță până la finalul anului, Loteria Română va avea și propria aplicație de vânzare a biletelor online”, a mai adăugat Ionuț-Valeriu Andrei.

Prin proiectul de extindere a vânzării de bilete Loto și în mediul online, Loteria Română și-a fixat o țintă de creștere a vânzărilor cu 5%, iar directorul companiei spune că se așteaptă ca această țintă să fie depășită.

„Am făcut o previziune a creșterii încasărilor cu 5%, dar e foarte greu de cuantificat care este potențialul pieței, mai ales că Loteria Română se adresa, până în prezent, unui public din categoria de vârstă 35-40+, iar prin accesarea biletelor on-line ne dorim să scădem media de vârstă a jucătorilor, înspre 18+. De asemenea, ce este fascinant la acest proiect este că românii trebuie să aibă dreptul la Loterie. Loteria este o companie cu tradiție, înființată în 1906 și fiecare român trebuie să-și urmeze visul. Sunt jucători care au probleme de mobilitate, cu dizabilități, cărora le era foarte greu să ajungă la o agenție Loto, sau la un partener să joace un bilet Loto. Acolo unde există o conexiune la internet și un dispozitiv mobil, orice jucător poate să joace la Loto”, a mai declarat directorul general al Companiei Naționale Loteria Română.

