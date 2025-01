Bolojan: Ni s-a furat un obiect care ține de identitatea noastră ca țară. Să exploatezi politic este o chestiune lipsită de fairplay

Preşedintele Senatului, Ilie Bolojan, a vorbit la Digi24 despre jaful de la muzeul Drents din Olanda și despre cum este exploatat acest scandal în mod politic. „Ni s-a furat un obiect care ține de identitatea noastră, ca țară. Să o muți într-o chestiune politică, să o exploatezi, mi se pare o chestiune lipsită de fairplay,” a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan este de părere că este un lucru bun să ne promovăm piese din tezaur în expoziții internaționale, însă „problema este de văzut în ce condiții s-a făcut.”

„Nu am cunoștință despre detaliile legate de modul în care s-au încheiat contractele în care s-au transportat aceste bunuri de patrimoniu, dar aș putea să spun niște chestiuni de principiu. Cred că este bine ca lucruri care ne arată așa cum suntem, care ne arată istoria, să fie promovate în așa fel încât oameni din România să știe mai bine ce se întâmplă în țara noastră, ce valori avem, dar și oameni din Europa sau din lume și practica de a face expoziții itinerante este o chestiune clasică, nu este ceva deosebit. Și eu când am fost primar am organizat expoziții itinerante la Oradea, atât la primărie, când am dezvelit statuia ecvestră a regelui Ferdinand, a fost mantia de încoronare, coroana regelui Ferdinand, dar toate respectând anumite proceduri. Deci ideea în sine de a le prezenta este o chestiune bună. Nu văd o problemă.

Problema este de văzut în ce condiții s-a făcut și dacă măsurile de securitate au fost respectate, pentru că într-o astfel de situație ai nevoie de niște aprobări interne. Trebuie văzut dacă într-adevăr s-a respectat circuitul de aprobări. Dacă s-a respectat, trebuiau făcute niște contracte care înseamnă contracte de asigurare, contracte de transport, contracte de pază. Se stabilesc toate detaliile pe care trebuie să le respecte cei care își asumă răspunderea pentru aceste obiecte de patrimoniu și trebuie verificat dacă într-adevăr muzeul olandez a respectat aceste condiții în așa fel încât să se vadă dacă toate măsurile au fost luate, pentru că la urma urmei este o infracțiune, este un jaf și sigur că nu e o problemă legată că s-a furat un lucru, nu e o problemă că e asigurat, ni s-a furat un obiect care ține de identitatea noastră, ca țară, care nu are, să spunem, o valoare,” a declarat politicianul.

Să explorezi însă politic acest jaf, este „o chestiune lipsită de fairplay,” este de părere Bolojan.

„De la această chestiune, care poate să fie una tehnică, să o muți într-o chestiune politică, să o exploatezi, mi se pare o chestiune, cum să vă spun, lipsită de fairplay și în afară de această chestiune, neavând date, nu pot să fac alte comentarii legat de această speță.

În această perioadă, în mod evident, tot ce se poate critica, tot ce se poate valorifica, tot ce se poate prezenta într-o cheie care să arată că unele lucruri se fac cu neglijență sau se fac prost și doar noi le putem face bine, și doar o canalizare a furiei populare este cea mai bună formulă, sigur că vor fi utilizate și asta va fi perioada pe care o să o avem până în luna mai, la alegerile prezidențiale. Este evident această chestiune,” a adăugat Ilie Bolojan.

