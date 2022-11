Bono de la U2 își lansează cartea autobiografică. Washington Post: "Surprinzătoare!"

Bono își lanseaza astazi autobiografia „Surrender”. Cartea este descrisă ca o scrisoare de dragoste fata de sotia lui, Alison. Bono a iubit toată viața o singură femeie cu care este căsătorit de mai bine de 40 de ani și pe care o iubește încă din liceu. O poveste de dragoste rară printre artiștii de la Holywood. Piederea mamei în adolescență și neînțelegeruile cu tatăl lui sunt descriei care arată un Bono trist cu răni încă nevindecate. Despre cartea lui Bono, The Washington Post scrie: "Memoriile lui Bono sunt la fel de divagante, fascinante și înnebunitoare ca și el".



Cartea este organizată în mod nominal în jurul a 40 de melodii U2 diferite, majoritatea prezentate în ordine cronologică. Dar este departe de a fi o listă de povești „making-of”; se petrece foarte puțin timp în studiourile de înregistrare.

Credința, filosofia și strategia politică ocupă mult mai mult din pagini decât detaliile sesiunii, iar reacțiile cititorilor vor depinde în mare măsură de sentimentele lor despre Bono, care tind să ajungă la extreme, scrie New York Times.

Dacă vrei să auzi un muzician punând întrebări precum „Deci unde este Dumnezeu?” ai ajuns la locul potrivit, notează aceeași sursă.

În recenziile publicate în ziare prestigioase precum Washington Post sau Los Angeles Times, cartea este considerata surprinzatoare iar Bono este vazut ca un om complex, care alege sa nu se laude pentru realizarile sale, în schimb punând în față oamenii și experiențele care l-au îmbogățit.

Cand avea 14 ani, mama i-a murit din cauza unui anevrism cerebral iar restul adolescenței și-a petrecut-o certându-se cu tatăl și fratele lui mai mare, Norman: „Eram trei barbati care s-au confruntat cu durerea lor fără să vorbească vreodata despre ea”, povestește Bono în cartea sa.

Melodii „Hold Me Close” sau „I Will Follow” au fost inspirate de această perioadă din viața lui.

Când avea 41 de ani, Bono și-a pierdut și tatăl. În memoria lui a compus piesa „Sometimes You Can’t Make It on Your Own”.

Pe lângă aceste momente și alte amintiri mai puțin plăcute, cartea îl prezinta pe Bono prin multe anecdote încărcate de nostalgie, glume, amuzament și o viață trăită din plin.

Netflix lucrează în prezent la un serial despre trupa U2.