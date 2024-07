Bruce Springsteen este oficial miliardar. Povestea artistului care la 74 de ani cântă ore întregi pentru dragostea fanilor

Bruce Springsteen este oficial miliardar. Originalul erou al chitarei din Garden State a strâns o avere de 1,1 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Șase decenii a cântat despre rădăcinile sale de muncitor. În prezent, la 74 de ani, este în turneu și susține spectacole de trei ore.

Bruce Springsteen, oficial miliardar

Bruce Springsteen a declarat mereu că a vrut să ajungă departe pentru că a avut începuturi umile în carieră. Springsteen și-a petrecut anii 1960 cântând într-o varietate de trupe locale. Încerca să își dea seama cine este el ca artist, înainte de a semna cu Columbia Records.

În toată cariera sa de șase decenii, a lansat 21 de albume și a reușit să vândă 140 de milioane de albume în toată lumea. A câștigat 20 de premii Grammy, un Oscar, două Globuri de Aur, un premiu Tony special și și-a câștigat un loc atât în Rock and Roll Hall of Fame, cât și în Songwriters Hall of Fame.

În 2021, la scurt timp după încheierea celei de-a doua reprezentații din spectacolul „Springsteen on Broadway”, el și-a vândut catalogul muzical companiei Sony, câștigând o sumă forfetară de 500 de milioane de dolari pentru munca sa de o viață.

Care este secretul succesului lui Bruce Springsteen

Bruce Springsteen a explicat în „Deliver Me From Nowhere”: „Am fost în crearea unei identități (...). Am vrut să conectez această identitate cu imaginea foarte mare a țării în general... Așa că aveam nevoie de oameni care să fie dispuși să meargă atât de adânc pe cât aveam nevoie și eram dispus să merg și eu.”

Odată ce Springsteen a avut trupa sa, a apelat la Jon Landau, un fost jurnalist rock, pentru a-i fi manager și producător de discuri. El a fost cel care, după ce a ascultat muzica lui Bruce, a scris în celebrul ziar Real Paper din Boston: „Am văzut viitorul rock and roll-ului și numele său este Bruce Springsteen”.

Bruce Springsteen susține la 74 de ani concerte de trei ore

Deși are un succes răsunător, Bruce Springsteen nu s-a retras din muzică până la 74 de ani. Artistul continuă să muncească din greu, să susțină turnee și să ofere spectacole de neuitat fanilor din întreaga lume.

Bruce are concerte programate până la jumătatea anului 2025

Doar anul trecut, turneul mondial al lui Springsteen a vândut mai mult de 1,6 milioane de bilete. S-au generat venituri de 380 de milioane de dolari, conform Pollstar. Bruce are concerte programate până la jumătatea anului 2025.

Mama lui Bruce Springsteen a făcut împrumut pentru a-i cumpăra o chitară de 60 de dolari

Springsteen spus mereu în presa internațională că a crescut ascultându-l la radio pe Frank Sinatra. Când avea doar șapte ani și-a găsit inspirația în muzică odată ce l-a văzut pe Elvis Presley la Ed Sullivan Show. Și-a cumpărat prima chitară la 13 ani cu 18 dolari. Când Bruce avea 16 ani, mama sa a făcut un împrumut și i-a cumpărat o chitară Kent pentru 60 de dolari.

După ce i-a văzut pe The Beatles cântând la Ed Sullivan, Springsteen a declarat că „s-a închis în camera lui timp de mai multe luni încercând să învețe să cânte”. După primele sale concerte plătite în trupa The Rogues, s-a alăturat trupei Castiles, influențată de Beatles. Așa a început Bruce să cânte în New Jersey și New York, devenind rapid cap de afiș în unele dintre cele mai importante orașe.

Cel mai lung concert al lui Bruce Springsteen

În Helsinki, în anul 2012, la finalul turneului european pe care l-a susținut, Bruce Springsteen a ținut un concert care a depășit patru ore.

