Bucureștenii ar putea plăti mai mult pentru căldură. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat la Digi FM că nu se va renunța la subvenția la gigacalorie pentru bucureșteni, însă există riscul ca oamenii să plătească mai mult pentru căldură din această toamnă.



Edilul Capitalei a fost întrebat la Digi FM dacă în București se va păstra subvenția la gigacalorie.

Nicușor Dan: „E o decizie pe care o s-o luăm împreună cu Consiliu General. Cetățenii plătesc 330 lei și noi plătim restul până la 1.000. În mod cert, Primăria va plăti atâta timp cât sistemul este încă nefuncțional. Primăria va plăti parte din costul gigacaloriei. Dacă pentru populație o să rămână 330 sau o să mai crească puțin, asta o să decidă Consiliul General”, a spus edilul la Digi FM.

Termoenergetica a început încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare

Compania Municipală Termoenergetica București a început săptămâna aceasta încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare. Acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire, precizează comunicatul de presă al companiei.

„Rugăm clienţii companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Vă reamintim că este obligaţia asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, a transmis Termoenergetica.

Mii de blocuri fără apă caldă

Câteva mii de blocuri din București au rămas fără apă caldă la sfârșitl lunii august, după ce, din cauza unei avarii majore, centrala CET Progresu a fost oprită. 4.500 de blocuri din toate sectoarele din Capitală au fost afectate.

Marcel Ciolacu: Pasarea răspunderii nu e o soluție

După avaria majoră, Marcel Ciolacu a spus că a discutat cu Nicușor Dan despre problemele cu apa caldă din București. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că au vorbit despre starea reţelei de termoficare din Bucureşti și că vor avea loc întâlniri în perioada următoare, inclusiv cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pentru a găsi soluții.

„Vedem cu toţii că în Bucureşti este o situaţie gravă cu reţeaua de termoficare. Jumătate din oraş nu are apă caldă. Astăzi dimineaţă am vorbit cu domnul primar al Capitalei Nicuşor Dan şi am convenit, împreună şi cu ministrul Energiei, în perioada următoare, să ne întâlnim şi să găsim soluţiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru”, a spus Marcel Ciolacu.

