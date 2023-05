Când statul greșește, tot românul plătește! Este cazul unui bărbat din Călărași, devenit prosumator prin Casa Verde. Bucuria sa nu a durat, însă, mult. După 9 luni de la aprobarea dosarului, Administrația Fondului pentru Mediu s-a trezit că dosarul, aprobat inițial de instituție, este incomplet, așa că nu i-a mai dat bărbatului niciun leu. Acum, acesta este nevoit să plătească din propriul buzunar întreaga investiției.

În 2021, Ștefan s-a înscris în programul Casa Verde cu speranța că va primi 20.000 de lei de la stat pentru instalarea panourilor fotovoltaice. După mai bine de un an de aștepare, a primit vestea cea mare. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat proiectul și i-a spus că poate să înceapă lucrările. Zis și făcut. Câteva luni mai târziu, avea deja panourile pe casă și devenise prosumator. Însă bucuria nu a durat mult.

Ștefan Dragomir: În urmă cu două săptămani m-a anunțat că AFM-ul nu vrea să deconteze suma către instalator, pentru că la dosarul inițial nu au fost actele corect depuse. Acei 200 de milioane o să îmi revină să îi plătesc eu... Investiția asta nu știu dacă o să o recuperez nici când o să ies la pensie, pentru că este o sumă considerabila pentru mine.

Ștefan a fost informat de firma care i-a pus panourile că nu va mai beneficia de niciun leu de la stat și că va trebui să plătească din buzunarul lui toată investiția. Motivul a fost că Administrația Fondului pentru Mediu a realizat după 9 luni de la aprobarea dosarului, că acesta nu conținea și intabularea casei, prin urmare clientul nu mai era eligibil.

Theodor Gheorghe, reprezentant firmă de panouri fotovoltaice: Toată evaluarea a fost făcută de AFM. Noi am luat de bun orice dosar aprobat și am făcut lucrările. Să vedem cum mergem mai departe. Îi demontăm panoruile de pe casă, ne plătește omul? Habar nu am.

Ștefan Dragomir: Tot ce vedeți aici - invertorul, sistemul de securitate, siguranțele, panoruile și împământarea ne-au costat 34 de mii de lei, din care 20 de mii de trebuia să recuperez de la AFM.

Jurnaliștii Digi24 au vrut să vadă cum explică AFM-ul, instituția care gestionează unul dintre cele mai mari programe guvernamentale de energie verde, această situație. Faptul că inițial au aprobat un dosar, iar apoi, după ce persoana a devenit și prosumator, a anulat investiția. Însă nu am primit niciun răspuns, ci doar un număr de înregistrare a solicitării. Între timp, a pornit și a doua sesiune a programului, care pare să aibă parte de un succes răsunător. Peste 31.000 de români s-au înscris în program, iar mai bine de jumătate de miliard de lei a fost epuizat în doar câteva minute.

Reporter: Georgiana Iuzic / Operator: Costică Pogonaru

Editor : Liviu Cojan