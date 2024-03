Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că, având în vedere că planul UE este de a interzice comercializarea mașinilor noi cu combustie internă începând din 2035, Ministerul își propune ca în fiecare an să transfere bani de la programul Rabla Clasic către Rabla Plus. El speră ca banii din bugetul Rabla Clasic să se regăsească în finanțarea mașinilor electrice noi precum și a infrastructurii de încărcare. Ministerul Mediului lucrează cu un grup de lucru la o strategie pentru perioada 2025 – 2030 prin care să fie finanțate achizițiile de mașini electrice prin leasing.

„Îmi e greu să-mi dau cu părerea la ce vor face viitorii miniștri ai Mediului. Putem să plecăm de la o certitudine. Din 2035 nu se vor mai comercializa autoturisme noi cu combustie internă. Probabil așa se va întâmpla. Dând timpul înapoi, constatăm că avem 11 ani până în 2035. Eu personal nu cred că va mai dura încă 11 ani această finanțare, pentru că îmi propun ca în fiecare an să se mute o parte nu foarte mare din bani de la Rabla Clasic la Rabla Plus. E lucrul firesc care să se întâmple atunci când ne referim la finanțări acordate Ministerul Mediului.

Dacă am face un exercițiu matematic, am putea să ne imaginăm că în 7, 8 ani întregul buget de la Rabla Clasic ar fi atât de mic că n-ar mai fi nevoie să discuți despre această finanțare. Dar este important ca în acest timp toate sumele să se regăsească în celelalte bugete, fie că discutăm despre mașini electrice ori infrastructură de încărcare. Asta e o altă problemă. Degeaba ai mașină electrică dacă n-ai unde să o încarci.

Am stabilit încă de săptămâna viitoare să avem un grup de lucru la Ministerul Mediului și să stabilim direcția în care vom merge în următorii cinci ani: 2025 – 2030, pentru că e firesc față de producători, față de importatori și față de cetățeni. Pentru prima oară, am invitat în acest grup de lucru și instituțiile financiare. Luăm în calcul să nu mai finanțăm vouchere, așa cum facem astăzi – să dăm 5.000, 10.000 de euri banii toți odată - ci posibilitatea finanțării leasing. Să-i putem plăti unei persoane o parte din leasing, mai pune ea o parte și să beneficieze de o mașină electrică, având un impact financiar în bugetul Ministerului puțin mai redus”, a afirmat Mircea Fechet.

Ministrul a mai vorbit la Digi24 despre autocolantul care va fi lipit pe mașinile cumpărate prin programul RABLA. „A fost o decizie a colegilor de la Fondul de Mediu să existe un element de identificare”, a spus ministrul Mediului, care a subliniat că „dacă deranjează e probabil să putem să renunțăm”.

Guvernul a dat startul înscrierilor în programele Rabla Clasic şi Rabla Plus începând de marți de la ora 10:00. Bugetul alocat în acest an Programului Rabla Clasic 2024 a fost de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus 1 miliard de lei, potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Fechet a afirmat că cifrele pentru Programul Rabla Plus la persoane fizice sunt mai scăzute decât la ediţiile anterioare, întrucât a scăzut subvenţia, dar programul a suscitat un interes foarte mare din partea persoanelor juridice şi din partea autorităţiloe publice. Acestea au epuizat foarte repede bugetul.

