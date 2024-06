Calculele momentului. Scad ratele la credite. Cine va plăti mai puțin la bancă

IRCC, indicele în funcţie de care se calculează împrumuturile noi în lei, scade, pentru a doua oară în acest an. Jurnaliștii Digi24 au calculat cu cât vor scădea ratele românilor. La un credit de 250.000 lei, luat pe 30 de ani, rata lunară va scădea începând din luna iulie cu doar câțiva lei.



Jumătate de milion de români au credite dependente de IRCC, iar ratele lor au început să crească în urmă cu doi ani. A fost consecinţa directă a deciziei BNR de a majora dobânda cheie. Un exemplu de calcul arată că pentru un credit de 250 de mii de lei, luat pe 30 de ani, rata lunară era aproape 1400 de lei în aprilie 2022.

Cu cât scad ratele românilor

Un an mai târziu, pentru că Banca Centrală a continuat să majoreze dobânda cheie, rata a sărit de 2000 de lei. Este o creştere de 600 de lei într-un singur an. Urmează să scadă de la 1 iulie, dar nu e o reducere semnificativă și va ajunge mai exact la 2.075 de lei. Este, așadar, o scădere de doar 7 lei. Trendul ar putea continua însă şi am putea practic asista la noi scăderi de rate. Cu o condiţie însă: ca Banca Naţională a României să reducă dobânda de referință la următoarea ședință de politică monetară care va avea loc pe 5 iulie.

România, cea mai mare inflație din UE, a cincea lună la rând





Datele Eurostat arată că, pentru a cincea lună la rând, România a rămas ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE. Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a urcat în mai la 2,7%, de la 2,6% în aprilie, în timp ce România a rămas, pentru a cincea lună la rând, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din blocul comunitar, arată datele publicate pe 18 iunie de Oficiul european pentru Statistică. Țara noastră a avut o inflație de 5,8% în luna mai și a fost urmată de Belgia, cu o inflație de 4,9% şi de Croaţia, cu 4,3%.Datele Eurostat arată că, pentru a cincea lună la rând, România a rămas ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE. Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a urcat în mai la 2,7%, de la 2,6% în aprilie, în timp ce România a rămas, pentru a cincea lună la rând, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din blocul comunitar, arată datele publicate pe 18 iunie de Oficiul european pentru Statistică.

Editor: Iulia Bălăianu