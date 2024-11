Călin Goia, solistul trupei Voltaj, a explicat pentru Digi24 cum s-a născut melodia-manifest „#2O”, devenită virală în scurt timp după lansare, joi seară. Este o piesă „apărută într-o singură zi, inspirată din viața noastră, din ce ni se întâmplă de acum”, a explicat Goia despre melodia lansată în contextul surprizei generate de primul tur al alegerilor prezidențiale, cu Călin Georgescu ajuns pe primul loc în finală.

„Primele reacții au venit din partea ascultătorilor noștri fideli, care, din fericire, apreciază cumva demersul nostru, sunt proeuropeni”, a explicat solistul trupei Voltaj.

Melodia începe cu una dintre declarațiile controversate ale candidatului independent Călin Georgescu: „Apa nu este H2O”.

„Copilul meu, că te iubesc enorm / Și ca să fii tu bine n-am liniște, n-am somn / Căci yo-mi țineam la coadă c-o plasă ruptă loc / Când tu ai lumea-ntreagă scrollată pe TikTok”, sunt versurile cu care începe prima strofă.

Voltaj face o paralelă între ceea ce au trăit românii în regimul comunist și ceea ce se întâmplă acum, în democrație, în aceste zile post-primul tur al prezidențialelor: „Și yo muream de frică să urlu ce gândesc / Când tu poți da un comment la tot ce îți dorești”.

Refrenul este exact afirmația controversată a lui Georgescu, „Yo, apa nu-i H2O”, însă artiștii adaugă declarației că, de fapt, apa este „lacrimile mele, că tu o să fii yo”.

Trupa condusă de Călin Goia cântă despre perioada de dictatură comunistă sub care au trăit și atrage atenția că nu ar trebui să credem că nu e posibilă o întoarcere în acele vremuri: „Să nu crezi c-acolo nu poți ajungi ușor”.

Despre Călin Georgescu, cântăreții spun că îi minte pe alegători că-i „Mesia și apare din senin / Îngroapă România cu un pretext divin”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am vrut să spunem ce simțim în acest momente și cred că suntem într-un moment crucial și trebuie să reacționăm cum trebuie. Sunt 17 ani de când suntem în Uniunea Europeană. Suntem o țară europeană, lucrurile, chiar dacă nu au fost întotdeauna nu au mers exact cum ne-am dorit noi sau nu la fel de repede cum ne-am fi dorit, dar merg în direcția bună, și nu am vrea să pierdem ce am câștigat. Sper să nu se întâmple o nenorocire, că eu cu asta asociez acest om”, cu referire la situația creată pe scena politică.

Întrebat dacă, fiind apropiat de un public tânăr, a simțit cumva venind acest val suveranist, extremist, chiar, Goia a declarat că la concertele Voltaj din fericire lumea vine și cântă, se bucură, așa că nu a văzut venind acest pericol.

„Dar am văzut inclusiv la melodia asta, în comentarii, că avem oameni care nu sunt de acord cu noi. Până la urmă asta e democrația, fiecare are dreptul de a vota și de a-și spune părerea. Doar că trebuie să fie informați. Să iasă la vot, asta e foarte important. Este foarte important și acest vot de la 1 Decembrie, pentru că se votează structura Parlamentului și e foarte important în ce proporție câștigă partea de extremă dreaptă și în ce proporție vor fi ceilalți. Din punctul meu de vedere, totdeauna am mers pe echilibru. Eu aș vrea să nu existe niciun fel de extremă, în general, în viața noastră. Este mai bine să mergi pe calea de mijloc, în echilibru”, a spus Goia.

Întrebat dacă se teme și de ce anume se teme, solistul a explicat că face o paralelă cu anii comunismului. „Eu am trăit în perioada comunismului, aveam 14 ani la Revoluție, îmi amintesc foarte bine cum ne era frică și vorbeam pe la colțuri sau ascultam Europa liberă dată încet, ca să nu audă vecinul. Asta nu este o viață, iar despre asta e vorba în piesa pe care am scris-o. Este un mesaj adresat copiilor noștri care nu au prins acele vremuri și pe care noi nu dorim sub nicio formă să le trăiască și ei”, a conchis artistul Călin Goia.

Editor : M.C