Castelul Peleș își reduce activitatea din cauza unei avarii majore la conducta de apă, care nu a fost reparată din 2023

Castelul Peleș din Sinaia îți reduce semnificativ activitatea începând cu 4 decembrie, din cauza unei avarii majore la conducta de apă a castelului, care nu a fost reparată din octombrie 2023. Temperaturile din interior au scăzut la doar 4°C, astfel turiștii care au achiziționat tururi complete vor primi rambursări.

„Începând cu data de 4 decembrie 2024, având în vedere avaria majoră la rețeaua de apă, la Castelul Peleș se va putea vizita doar expoziția de bază (parter). Persoanele care au achiziționat bilete online pentru tururile opționale sunt rugate să completeze formularul pentru a se returna contravaloarea biletelor”, au transmis reprezentanții Muzeului Național Peleș.

Directorul Muzeului Peleş, Narcis Dorin Ion, a declarat, marţi, pentru News.ro că 173 de turişti care plătiseră online tururi ghidate în Muzeul Peleş trebuie să primească înapoi sumele plătite.

Toaletele muzeului sunt închise, iar Sala de Concerte şi Salonul Turcesc sunt închise încă de luna trecută, din 23 noiembrie. Totodată, în contextul lucrărilor de intervenţie la acoperişul Castelului Peleş, faţada acestuia este acoperită de schele.

Activitatea Muzeului Peleş, una dintre clădirile emblematice de pe Valea Prahovei, este afectată de avaria la conducta de apă care alimentează imobilul, încă din octombrie 2023, celelalte clădiri din zonă nefiind afectate. De atunci şi până în prezent, conducerea muzeului a purtat corespondenţă, pentru rezolvarea situaţiei, atât cu Ministerul Culturii, cât şi cu oficialii Casei Regale a României, căreia îi aparţine imobilul.

„Castelul nu are apă din 19 octombrie 2023. Am făcut demersuri la Ministerul Culturii, la Familia Regală, toată lumea este de bună-credinţă. S-a demonstrat că este o avarie la conducta de apă a castelului, pe o distanţă de 60 de metri. Este o lucrare de investiţii este o cheltuială de capital pe care nu o poate asuma Muzeul Naţional Peleş, chiriaş, ci trebuie executată de către proprietar, respectiv de către Casa Regală. Dânşii deja au contactat o firmă şi sperăm la în câteva săptămâni vor rezolva problema”, a afirmat directorul Muzeului Peleş.

Narcis Dorin Ion explicat că, pe fondul avariei la conducta de apă, nici centrala termică a castelului nu este funcţională şi a fost nevoie ca şi la aceasta să se facă reparaţii. Muzeul Naţional a reparat conducta de apă la castelul Pelişor şi a înlocuit hidranţii.

În aceste condiţii, odată cu venirea iernii, temperatura în castel a scăzut, în această perioadă tururile în Muzeu desfăşurându-se la o temperatură de doar 4 grade Celsius.

Deşi situaţia este veche, timp de un an şi două luni muzeul a funcţionat în condiţiile în care angajaţii au adus de acasă sticle şi bidoane cu apă. La un moment dat s-a ajuns în situaţia în care, în condiţiile în care castelul Peleş găzduia o reuniune importantă, angajaţii să ducă la toalete apă din fântâna arteziană din grădina muzeului.

„Apa nu am oprit-o noi, sau Ministerul Culturii sau Familia Regală. Apa a oprit-o Hidro Prahova. Nu este normal la cel mai vizitat muzeu al ţării, sau la orice muzeu ar fi, să opreşti utilităţile, iar noi să plătim în continuare apă, ca să descoperim acum că ţeava e făcută praf tocmai din cauză că cineva a luat hotărârea de a opri apa. Este un concurs de împrejurări nefericite care durează din 19 octombrie 2023. În acea zi, Familia Regală a avut un frumos eveniment la Peleş, cu Ambasada Americii, cu Ambasada Germaniei, se aniversau nişte ani de relaţii. Apa a fost oprită. Noi a trebuit, pentru grupurile sanitare, să luăm apă cu găleţile, angajaţii Peleşului, din fântâna arteziană din faţa castelului. Ca prin minune, a doua zi, 20 octombrie 2023, apa a venit la Peleş. A treia zi, 21 octombrie 2023, când noi am avut vernisajul unei expoziţii, apa s-a oprit şi a stat oprită până în februarie, când timp de două săptămâni noi am făcut curăţenie generală şi iar, prin minune, apa a venit, cineva a dat drumul la apă timp două săptămâni. Pe urmă iar nu a mai venit. Înţelegeri dumneavoastră ce se poate înţelege de aici, în condiţiile în care noi am plătit toate facturile la apă şi niciodată castelul nu a rămas nealimentat. E adevărat că e o lucrare mare, un proiect amplu, european, că Hidro Prahova a motivat că trebuie să schimbe nu ştiu ce conductă, un proiect cu Primăria, dar celelalte obiective din zonă au avut apă. De aici eu pot doar să deduc că cineva s-a jucat cu robinetul şi a distrus toată ţeava şi s-a ajuns aici”, a explicat directorul Muzeului Naţional Peleş.

Editor : Ș.A.