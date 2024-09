Cât poate câștiga un prosumator în România. Care sunt costurile inițiale de investiție și ce sumă este finanțată de stat

Un prosumator este, în același timp, un consumator și un producător de energie electrică. În prezent, orice persoană, fizică sau juridică, poate deveni prosumator cu condiția să instaleze un sistem fotovoltaic care să producă un surplus de energie. Care sunt avantajele acestui statut, ce costuri inițiale sunt pentru investiție, dar și cât câștigă un prosumator din țara noastră.

Pentru a deveni prosumator este necesară o investiție inițială care poate varia în funcție de domeniul ales, de dimensiunea sistemului, locația, dar și prețul unui sistem fotovoltaic, cu tot cu montaj. După investiția inițială, vor exista costuri operaționale și de întreținere anuale, care pot presupune reparații, înlocuire de echipamente, dacă este cazul, sau întreținere periodică.

Care este costul instalării unui sistem fotovoltaic

"Costul unui sistem fotovoltaic variază, în principal, în funcție de puterea acestuia, de calitatea echipamentelor etc. De exemplu, prin programul "Casa Verde Fotovoltaice 2024", lansat recent, suma finanțată de stat este de 30.000 de lei, iar cu acești bani trebuie montate atât panouri fotovoltaice, cât și baterii de stocare a energiei electrice.

Această sumă acoperă costurile instalării unui sistem de 3kW și o soluție de stocare de 5kW. Un sistem fotovoltaic de 3kW produce, în medie, 3.500 kWh/an, suficient pentru acoperirea unui consum mediu lunar de aproximativ 200 kWh", a declarat pentru Digi24 Bogdan Antal, Product Manager E.ON Solar Home, E.ON Energie România.

Cât câștigă anual un prosumator

"Câștigul unui prosumator depinde de câtă energie produce efectiv sistemul fotovoltaic și câtă consumă acesta. Astfel, beneficiile variază de la acoperirea parțială/totală a consumului propriu, ceea ce înseamnă economii la factura de curent și până la surplusul de producție (dacă există), ceea ce-i poate aduce un venit adițional prosumatorului de la furnizorul cu care are contract pentru cantitatea de energie pe care o livrează în rețea.

De exemplu, un prosumator care și-a instalat un sistem fotovoltaic de 3kW și consumă circa 2.400 de kWh pe an, va economisi 1920 de lei pe an, contravaloarea facturii de curent pentru această cantitate.

Dacă același client își instalează un sistem de 5kW, de exemplu, care produce circa 6.200 de kWh pe an și consumă tot 2.400 de kWh pe an, atunci are un surplus de 3.800 de kWh pe an. Deci, pe lângă faptul că a economisit cei 1920 de lei acoperindu-și consumul propriu, mai primește pentru cantitatea livrată în rețea aproximativ 2.500 de lei de la furnizorul său", transmite Bogdan Antal.

Există mai multe tipuri de prosumatori și amintim: prosumatori rezidențiali, care produc energie electrică acasă, prin intermediul sistemelor fotovoltaice, dar și:

Cooperative energetice, care sunt conduse de cetățeni ori asociații de locuințe;

Prosumatori comerciali, diferite instituții precum școli, spitale etc.

Statutul de prosumator se certifică dacă sunt îndeplinite, simultan, mai multe condiții, printre care:

Își desfășoară activitățile într-un spațiu propriu aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare;

Produce energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu;

Activitatea specifică nu este producerea de energie electrică;

Consumă, poate stoca și poate vinde energie electrică produsă din surse regenerabile de energie produsă ori stocată;

Poate deconta energia electrică produsă și livrată cu energia electrică consumată din rețea pentru mai multe locuri de producere și consum, dacă locurile de consum respective au acelați furnizor de energie electrică și dacă sunt racordate la rețeaua electrică a distribuitorului la care este și prosumatorul racordat.

Condiția este ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Prosumatorul care deţine o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum poate vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care acesta are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei (ANRE).

Pentru certificarea calităţii de prosumator, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuţie la reţeaua căruia îi este racordată unitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, potrivit distributie-energie.ro

Certificarea calităţii de prosumator se realizează de către operatorul de distribuţie la reţeaua căruia se racordeaza prosumatorul, conform "Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor" aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022.

Certificarea calității de prosumator în România este necesară având următoarele aspecte:

inventarul unor astfel de instalaţii de producere de energie electrică trebuie să fie cunoscut de distribuitor pentru a asigura un management eficient al reţelei electrice;

pe baza certificatului de racordare completat cu calitatea de prosumator se încheie contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice, astfel incât prosumatorul poate comercializa energie electrică, potrivit ghidului prosumatorului.

Cum poți să devii prosumator în România

Primul pas este etapa de documentare și informare. Se vor solicita informații de la operatorul de rețea, pe baza unei cereri, referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la rețea a unui loc de consum și/sau de producție, furnizând datele caracteristice ale acestuia. Operatorul de rețea este obligat să ofere informații generale și specifice conform legislației în vigoare.

Ulterior, se va depune cererea de racordare și documentația aferentă în vederea obținerii avizului tehnic de racordare.

Operatorul de rețea stabilește racordarea la soluția de rețea și emite avizul tehnic de racordare, sub forma unei oferte de racordare.

Se va încheaia un contract de racordare între operatorul de rețea și utilizator, viitorul prosumator.

Urmează execuția lucrărilor de racordare. Operatorul este respnsabil pentru racordarea la rețea și punerea în funcțiune a sistemului de racordare. Lucrările pot include: proiectarea sistemului de racordare, obținerea autorizației de construcție, construcția și punerea în funcțiune a sistemului, lucrări de consolidare în instalațiile din amonte (locul unde coboară un curs de apă) și alimentarea cu energie a instalației pentru utilizarea probelor.

Se va emite apoi, de către operatorul de rețea, certificatul de racordare a locului de consum și de producție, cu mențiunea că este certificată calitatea de consumator, mai exact ești conectat la rețeaua de distribuție electrică și ești autorizat să produci și să consumi energie electrică.

Se va instala un dispozitiv de măsurare a energiei electrice și a unui sistem de măsurare și protecție la punctul de conectare la rețeaua electrică, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice.

Toate componentele instalației electrice vor fi conectate la rețeaua electrică sau la sursa de alimentare, inclusiv echipamentele, cablurile și dispozitivele de protecție.

Ce beneficii are un prosumator

Facilitățile de care beneficiază un prosumator certificate sunt prevăzute în Legea nr 123/2012 și se referă la:

Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă și livrată în rețea și cea consumată de către prosumatori, persoane fizice şi juridice, cu putere electrică instalată de cel mult 200kW pe loc de consum.

Compensarea cantitativă este realizată de furnizorul de electricitate cu care prosumatorul încheie un contract de furnizare și care:

cumpără energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat în contractul de furnizare, în perioada de facturare;

reportează energia electrică produsă şi livrată în reţea excedentară consumului, rezultată din diferenţa dintre cantitatea livrată şi cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării (art. 73^1 alin. (3) din Legea nr. 123/2012).

Compensarea financiară/regularizarea financiară dintre energia electrică produsă și livrată în rețea de către prosumatorii persoane fizice şi juridice putere electrică instalată mai mare de 200kW și de cel mult 400kW pe loc de consum.

Compensarea financiară este realizată de furnizorul de electricitate cu care prosumatorul încheie un contract de furnizare și care:

achiziţionează energia electrică produsă şi livrată în reţea cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare (PZU) aferent lunii în care a fost produsă şi livrată energia respectivă

Ce preț achită prosumatorul pe energia consumată în 2024

Prosumatorul consumator plătește pentru energia consumată din rețea prețul stabilit prin contractul de furnizare, exact ca un consumator normal. Pe perioada OUG nr. 27/2022, adică până în martie 2025, acest preț, numit preț de plafon, poate fi maximum 0,68 lei/kWh, 0,8 lei/kWh sau 1,3 lei/kWh, în funcție de cantitatea de kWh consumați în luna facturată, potrivit E.on.

La ce preț este plătită energia produsă și livrată de prosumatorii casnici

Sunt două posibilități conform Ordinului ANRE 15/2022, ulterior completat cu Ordinul 95/2022:

Prețul tău din contractul de furnizare este mai mic decât prețul de plafon , atunci:

Prețul energiei produse și livrate = energie activă (preț energie) - preț dezechilibre. Prețul energiei active reprezintă prețul contractual fără tarife reglementate incluse.

Prețul energiei consumate = preț contractual (cu toate tarifele reglementate incluse) -preț dezechilibre

Tarifele de transport, serviciu sistem, distribuție sunt reglementate, stabilite de ANRE.

Prețul tău de contract este mai mare decât prețul de plafon , atunci prețul energiei produse și livrate = preț achiziție energie activă – preț dezechilibre, iar prețul pentru energia consumată = prețul de plafon – preț dezechilibre

Prețul de achiziție al energiei active se calculează lunar de către furnizor, în baza achizițiilor realizate pe piața angro de energie electrică. Toate aceste prețuri variază de la lună la lună.

Prețul de excedent/deficit se calculează lunar de către Transelectrica, respectiv de către fiecare prestator de servicii de echilibrare pentru fiecare participant la piață (ex. furnizor), în baza datelor din piața de echilibrare decontată pe fiecare interval de 15 minute.

Acest preț poate fi pozitiv sau negativ, deoarece pe fiecare interval de decontare (15 minute) se estimează un volum de energie electrică urmând a fi produs/consumat care este diferit de volumul efectiv produs/consumat, diferența dintre acestea reprezentând dezechilibrul realizat.

Prețul dezechilibrelor este calculat de furnizor pe baza dezechilibrelor realizate și a prețurilor de excedent/deficit realizate în piața de echilibrare.