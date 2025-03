Preşedintele Comisiei pentru energie din Senat: „Dacă nu se plafonau preţurile la energie, aveam o inflaţie cât China”

Reîntoarcerea la piaţa reglementată a energiei a fost o decizie corectă la vremea respectivă, pentru că dacă nu se plafonau preţurile aveam acum o inflaţie cât China, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de specialitate, preşedintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din Senatul României, Lorant Antal, transmite Agerpres.

„De ce suntem din nou în piaţă reglementată? În 2020, iulie, s-a liberalizat piaţa pentru gaze naturale, în 2021, la 1 ianuarie, s-a liberalizat piaţa pentru energie electrică. Ţineţi minte, în 2020, la 1 iulie, cum s-a liberalizat piaţa pentru gaze naturale? Era o piaţă liberă, cum a dorit toată lumea... Ţineţi minte cât era preţul la gaz şi cât tranzacţionat pe pieţe? Aproape zero. Bun, eram în Covid, e adevărat. La 1 ianuarie 2021 are loc liberalizarea pieţei energice electrice. A început un val, o piaţă cât de cât funcţională, după care a venit războiul.

Deci, motivele pentru care a trebuit să ne reîntoarcem la o piaţă reglementată au fost extrem de clare şi cred că la vremea respectivă Guvernul a luat decizia cea mai corectă. Am spus de foarte multe ori şi vreau să repet, cum se arată şi în raportul Băncii Naţionale din 2023, că dacă nu se făcea reglementarea pieţei, dacă nu se plafonau preţurile, aveam o inflaţie cât China.

Prin această intervenţie, practic economic vorbind am reuşit să stopăm inflaţia. Într-adevăr, pe de altă parte, această măsură are şi un cost şi vorbim despre peste 20 de miliarde de lei, în total, dar nu ne-am întors la o piaţă reglementată deoarece clasa politică a luat-o razna, ci pentru că, pur şi simplu, era singura opţiune viabilă şi sănătoasă pe care puteam puteam să o luăm”, a explicat demnitarul.

În viziunea preşedintelui Comisiei de energie din Senat, decizia luată prin OUG 6, de prelungire a perioadei de plafonare a preţurilor la gaze şi energie electrică, a fost una corectă.

„Avem proiectul de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă 6, pentru care, deja, de două ori am amânat decizia finală, votul pe raport. Am spus de foarte multe ori că noi credem în dialog, am avut uşile deschise, am avut discuţii foarte pertinente legate de această Ordonanţă de Urgenţă. Au venit multe amendamente la care ar trebui să avem concluzii şi din partea Ministerului Energiei şi din partea ANRE. Sunt şi cele care au venit din partea industriei, precum şi cele care au luat naştere în cadrul comisiilor reunite (...) Textul Ordonanţei se referă şi la prelungirea plafonării preţurilor la energie electrică şi la gaze naturale - în cazul energiei electrice până în 1 iulie, adică cu trei luni, iar în cazul gazelor naturale întregul an gazier.

Decizia a fost una corectă şi o să vă explic de ce consider că a fost decizia corectă. Când am început să lucrăm la programul de guvernare pe energie împreună cu domnul ministru Burduja (Sebastian Burduja, ministrul Energiei, n.r.), am avut o poziţie foarte clară: suntem de acord cu dereglementarea pieţei şi noi credem în piaţă liberă, dar dacă facem acest pas trebuie să-l facem foarte clar, treptat şi expus într-un plan foarte bine definit şi pe înţelesul tuturor, ca industria să poată să se pregătească pentru această dereglementare”, a spus Lorant Antal.

Acesta a adăugat că, în legătură cu consumatorii vulnerabili, la nivelul Comisiei de energie există o serie de amendamente la lege pentru a se clarifica sintagma respectivă.

„Astăzi există o lege care are denumirea consumatorului vulnerabil, dar care n-are nimic de-a face cu ce înseamnă consumatorul vulnerabil. Legea a fost iniţiată de o doamnă ministru, care nu prea răspundea la telefon la nimeni”, a punctat oficialul.

Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) organizează, miercuri, cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Anuale, cu tema „Re-liberalizare: Competiţie pe piaţa energiei în beneficiul tuturor”.

