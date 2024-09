Liberalul Theodor Stolojan are venituri din trei pensii, de peste 220.000 de lei. „Niciuna nu are caracteristică de pensie specială” a declarat liberalul pentru Digi24. Politicianul a avut de două ori funcția de prim-ministru al României, a fost președintele PNL, europarlamentar, fost economist și senior economist la Banca Mondială.

„Am trei pensii. Am pensie bazată pe contributivitate din România, care a ajuns acum în urma recalculării la 9.700 lei. Aveam 6.000 și ceva înainte de recalculare. Deci 18 ani de zile de pe contributivitate eu am fost păgubit tot timpul. Am o pensie de la Banca Mondială, care e o pensie cum e pilonul doi de pensii private în România”, a declarat Stolojan pentru Digi24.

Stolojan: Iau în jur de 4.500 de euro pe lună

Întrebat care este venitul lunar din pensie, Stolojan a răspuns că „iau în jur de 4.500 de euro” - adică peste 220.000 de lei.

Dincolo de pensia de la stat, Stolojan mai are două surse de venit după mandatele de europarlamentar și economist la Banca Mondială, unde „lunar îmi reținea din salariu și se acumula într-un fond care pe urmă era cam ca la pilonul doi obligatoriu de pensii. Și am o pensie de la Parlamentul European, însă niciuna din astea nu are caracteristica de pensie specială, n-atinge nebunia pe care am creat-o în România”, a spus liberalul.

