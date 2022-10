Ce soluții au cei care plătesc rate mai mari după creșterea dobânzilor. În 2023 IRCC se va dubla

Clienții băncilor care și-au trecut creditele calculate după indicele ROBOR la IRCC momentan beneficiază de „o gură de oxigen”, însă, pentru că IRCC se calculează decalat la 6 luni, efectul se va „întoarce precum un bumerang” în 2023, când se va dubla, iar ROBOR va scădea, explică Iancu Guda, realizatorul emisiunii „Banii în Mișcare” de la Digi24. El a oferit posibile soluții pentru a evita rate prea mari iar în acest moment nu recomandă creditarea pe termen lung.

„Nu este o soluție să treci de la ROBOR la IRCC dacă te gândești la efectul total pe doi ani consecutiv, adică 2022 și 2023 luate împreună. Dacă ai trecut de la ROBOR la IRCC, ai luat momentan o gură de oxigen, datorită faptului că acest indice se calculează decalat 6 luni și se actualizează cu frecvență semestrială, dar această gură de oxigen, benefică acum, rate mai mici în 2022, se întoarce precum un bumerang în 2023, când ROBOR o să scadă mai repede și IRCC o să rămână mai mult timp încă 6 luni la un nivel ridicat.

Cine a suportat creșterea pe ROBOR o perioadă și nu a mai reușit să rămână acolo și a trecut pe IRCC a făcut o decizie și mai greșită. Pentru că, după ce că a luat lovitura de creștere a ratelor pe ROBOR precum dublă cocoașă la o cămilă, practic a suportat rate mai mari la ROBOR, după care a trecut pe IRCC, unde acum începe să suporte rate mai mari. Din rate mari o ține în rate mari”, a spus Iancu Guda, la Digi24.

Acesta spune că IRCC ar putea ajunge la 6% în primul trimestru al anului 2023, când va fi reactualizat indicele, și la 8% în al doilea trimestru, astfel acesta va depăși ROBOR.

„ROBOR e deja pe un platou și începe să scadă în linie cu temperarea inflației în 2023, IRCC își atinge maximul în al doilea trimestru 2023”.

Pentru cei care au credite și rate raportate la IRCC, Iancu Guda susține că soluția pe termen scurt este să refinanțeze creditul la o „dobândă fixă pe o perioadă cât mai scurtă și de preferat cât mai joasă” sau să cerceteze piața.

„Să vadă ce alternative sunt în piață printr-un broker care are deja în portofoliu foarte multe bănci și pot da rapid niște simulări. Ideal ar fi să găsești o dobândă fixă, nu mult peste 5% și pe maximum 3 ani. Probabil că în piață se găsesc la peste 5% pe 5 ani și nu ar fi cea mai bună decizie, pentru că atât ROBOR, deja în 2023, cât și IRCC, deja în 2024, o să scadă. Dacă te duci acum pe o dobândă fixă ridicată pe 5 ani, te-ai închis la un nivel ridicat al dobânzilor și nu este ok.

Chiar dacă este foarte greu acum și ratele sunt mari, cei cu ROBOR o să fie mai bine în 2023, cei cu IRCC o să fie într-o situație mai nefavorabilă în 2023, dar mai bine în 2024. Dar dacă iei pe 5 ani dobândă fixă mare te blochezi până în 2027.

E important să explorăm și mereu să fim curioși, să cercetăm piața, să vedem dacă sunt alternativele.

A doua posibilitate este refinanțarea pe euro. Aici nu mulți se vor încadra. Eu cred că în 2023 euro va rămâne slab. Zona Euro este mai afectată de acest conflict care se pare că va continua și, din păcate, accelerează. În acest context, euro va slăbi față de leu. Deci nu văd o depreciere a monezii naționale, mai ales că BNR are și resursele și interesul să țină inflația jos, ajutându-se de un leu mai stabil, ceea ce și guvernatorul a spus-o în repetate rânduri, că este unul dintre, dacă nu cel mai important indicator de încredere la care se uită poporul, și atunci e un semnal clar de stabilitate pe leu, EURIBOR crește și el, dar nu va ajunge la nivelul ROBOR sau IRCC.

Dacă reușești să te refinanțezi pe euro, costurile traduse în lei vor fi mai mici comparativ și cu ROBOR și cu IRCC. Atenție, aici plafonul de îndatorare este de 20%, pentru că este o măsură bună impusă de BNR. Pe lei avem grad de îndatorare de maximum 40%. Să nu luăm la maximum din prima. Pentru ipotecar, maximum 25%. Aveți venituri de 10.000 de lei, să zicem, că e ușor de calculat. Mergeți la o rată bancară lunară totală, dobândă plus principal 2.500 de lei, chiar dacă poți să contractezi 4.000 de lei, adică 40%. Nu o face, pentru că o să fie perioade din acestea cu fluctuații mari și acum la ROBOR lumea plătește dublu față de anul trecut. La IRCC o să plătească în vara lui 2023 dublu față de anul ăsta. Dacă începi cu 40% grad de îndatorare, la 80% ce să faci?”, spune Iancu Guda.

Economistul consideră că nu este o perioadă bună pentru un credit cu angajament pe termen foarte lung. „Spre exemplu, un credit ipotecar. Sunt foarte multe incertitudini. Dacă nevoia te împinge și trebuie să faci ceva, eu le spun oamenilor care de obicei se grăbesc și spun «stau în chirie, plătesc bani, nu rămân cu nimic», 3 ani de zile de acum încolo, că stai în chirie sau că iei credit, e același lucru. Când plătești chirie, proprietarul încasează banii, în primii 3 ani ai creditului, 90% din plăți sunt dobândă. Dacă rămâi și aștepți să vezi ce se mai întâmplă, se calmează apele cu acest război, etc, oricum nu pierzi nimic în acești 3 ani de zile”.

Sute de mii de români plătesc rate mai mari de la 1 octombrie

Sute de mii de români plătesc rate mai mari de la 1 octombrie, după ce indicele în funcţie de care sunt calculate creditele luate după mai 2019, a atins o valoare-record. A urcat la 4,06%, de la 2,65% cât era până acum.

Flaviu a luat în 2020 un credit imobiliar în valoare de 365 de mii de lei, pe o perioadă de 24 de ani. A început cu o rată de 1.840 de lei, însă de la 1 octombrie ea a sărit de 2.100 de lei, după ce indicele IRCC, în funcţie de care sunt calculate creditele luate după mai 2019, a crescut la 4,06%.

Flaviu Lucuș, client: „O simulare a ratei va fi undeva la 2.140, deci o creștere de 300 de lei, procentual vreo 17%. E destul de mult, având în vedere că vine iarna, vor crește cheltuielile cu utilitățile, nu e un moment foarte prielnic de creștere a IRCC”.

Copleșiți de creșterea ratelor, care în anumite cazuri s-au dublat, mulți au trecut de la ROBOR la IRCC. La fel a făcut și Vlad, care a luat un credit Prima Casă pentru a-și cumpăra un apartament în Cluj Napoca.

Vlad Ionaș, beneficiar credit ipotecar cu IRCC: „Am avut 1.800 pe luna august și durerea a venit când am primit mesaj de la bancă pe septembrie 2.500. A fost un șoc. Am zis că nu se poate, să vedem ce alte variante avem, mi-a dat opțiunea să trec pe IRCC și de la 2.460 în septembrie, am trecut la 1.570 și ceva”.

Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24: Creditele ipotecare legate de IRCC au devenit posibile din mai 2019, atunci când indicele avea o valoare de 2,6%. Aceasta a avut scăderi treptate până la 1,08%, dar apoi a început să crească. Valoarea anunțată de 4,06% reprezintă un record de la apariția indicelui, până în prezent.

Dar adevăratul șoc pentru românii care au credite legate de acest indice va fi resimțit de la anul, când rata va crește cu peste o treime. Și asta pentru că IRCC este actualizat trimestrial, în funcție de tranzacțiile dintre bănci, făcute în urmă cu șase luni.

Irina Chițu, analist financiar: „De la 1 ianuarie, deja indicele IRCC va fi 5,7%. Deci va mai crește cu 1,7% puncte procentuale decât creșterea care se aplică de ieri”.

În timp ce ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei luate înainte de mai 2019, se menține stabil în jurul valorii de 8%. A crescut, însă, de aproape trei ori față de începutul anului. De aceea, o soluție pentru reducerea ratei este refinanțarea creditului cu o dobândă fixă pe o anumită perioadă de timp.

