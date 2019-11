Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță. Anunțul făcut de ministrul Economiei

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat, joi, la deschiderea Târgului de Turism al României, că Guvernul nu are intenţia de a anula voucherele de vacanţă, conform Mediafax.

„Nu avem nicio intenţie să oprim voucherele de vacanţă, a fost un fake news că cineva ar vrea să oprească voucherele, am spus-o şi în comisiile parlamentare. Nu, voucherele de vacanţă vor continua, ele au fost un vector de marketing turistic foarte important pentru promovarea turismului intern. Ne dorim ca şi în timpul de extra-sezon, turiştii români să circule", a precizat ministrul de resort.

Întrebat de jurnalişti care este părerea sa despre turismul din ţara noastră, Virgil Popescu a avertizat că infrastructura din România este o problemă pentru acest sector şi că nu am avut parte de promovare suficientă.

“România are o infrastructură care descurajează turismul. Aceasta este părerea mea ca şi consumator de turism, principala problemă a României turistice este infrastructura. Dacă vrei să te duci să vezi nordul Moldovei, de aici din Bucureşti până la Suceava, până la Putna, cred că faci 5-6 ore, pe drumuri care sunt greu de circulat. Eu cred că asta e principala problemă, pentru că nu toţi pot să zboare cu avionul, să se ducă direct la destinaţie şi să facă city-break-uri. Şi ca să te duci de aici până la Putna, cu maşina, pe un drum foarte aglomerat, cu două benzi, e foarte greu. Probabil să ajungi pe litoral e cel mai uşor, dar din păcate litoralul românesc nu e decât de 3-4 luni pe an, 4 luni cu luna mai şi cu weekend-urile din mai. Clisura Dunării la fel, e o zonă fabuloasă acolo la mine, dar drumul naţional, din păcate, pe Clisura Dunării lasă de dorit, din păcate (…) Nu s-a făcut o promovare turistică în românia, neexistând un magament al destinaţiilor turistice coordonat. Nu cred că aţi văzut o promovare ţintită în turism în ţara noastră. Toată lumea ştie de litoral, de ski, dar avem mult mai multe lucruri. Nu am văzut turism ecumenic, turism balnear. Lăsăţi-mă să fac o radiografie şi apoi să găsesc o strategie să vedem pe ce ne axam ca şi ţară sa promovăm”, a spus ministrul Economiei.

Ministrul de resort a mai anunţat că prima măsură pe care o are ân vedere este reorganizarea ministerului turismului, care va avea un departament special condus de un secretar de stat.

Editor: Robert Kiss