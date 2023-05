Ce spune Zelenski despre scurgerea de documente secrete ale Pentagonului. „Dăunătoare atât pentru Washington, cât şi pentru Kiev”

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat luni ziarului "The Washington Post" că nu a avut nicio discuţie cu Casa Albă în legătură cu scurgerea masivă de documente ultrasecrete ale serviciilor secrete americane, calificând dezvăluirile ca fiind dăunătoare atât pentru Washington, cât şi pentru Kiev.

Zelenski a aflat despre dezvăluiri ca toată lumea - din presă. "Nu am primit în prealabil informaţii de la Casa Albă sau de la Pentagon", a declarat Zelenski. "Nu am avut aceste informaţii. Eu personal nu am avut. Este cu siguranţă o poveste nefericită", a spus liderul ucrainean. "Nouă nu ne face bine", a adăugat Zelenski. "Nu face bine nici reputaţiei Casei Albe şi cred că nu face bine nici reputaţiei Statelor Unite", a punctat liderul de la Kiev, citat de News.ro.

Secretele scurse online prin intermediul platformei de mesagerie Discord a dezvăluit evaluări sumbre ale SUA cu privire la războiul dintre Ucraina şi Rusia, inclusiv în ceea ce priveşte deficitul de armament al Kievului înaintea unei contraofensive ucrainene foarte aşteptate, precum şi faptul că Washingtonul a cerut Ucrainei să îşi amâne atacurile planificate împotriva Rusiei pentru a marca un an de la invazia rusă în Ucraina.

Secretarul de stat Antony Blinken a discutat despre scurgerile de informaţii care au apărut pe Discord cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, în timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc în aprilie, potrivit unui oficial american familiarizat cu această chestiune. Convorbirea, care a avut loc după ce s-a aflat despre scurgerea de informaţii, fusese programată pentru a discuta despre recenta reuniune a miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles, a declarat oficialul, care a vorbit sub protecţia anonimatului. În acel moment, adjunctul secretarului de stat Wendy Sherman a avut, de asemenea, câteva convorbiri cu omologii săi pentru a discuta despre această problemă, deşi nu este clar dacă a discutat cu omologul său ucrainean, menţionează The Washington Post.

Zelenski nu vrea să îi supere pe americani

Scurgerea de informaţii a creat fricţiuni între Ucraina şi Statele Unite, cel mai mare susţinător al acesteia în război. Incapacitatea Washingtonului de a proteja informaţiile sensibile ar putea determina Kievul să împărtăşească mai puţine informaţii cu Statele Unite, au indicat în privat unii oficiali ucraineni. Unele dintre dezvăluirile din documentele provenind de la serviciile de informaţii indicau că Statele Unite spionează oficiali ucraineni de top, inclusiv pe Zelenski.

Întrebat dacă acest lucru a zdruncinat încrederea între cele două ţări, Zelenski a spus că "nu îşi poate pune la risc ţara", sugerând că exprimarea sentimentelor sale particulare nu merită să pună în pericol sprijinul SUA pentru efortul de război al Ucrainei.

"Acolo unde pot vorbi sincer, o fac. Dar există riscuri mari", a adăugat el. "Dacă ar fi fost războiul meu împotriva lui Putin şi am fi fost doi pe câmpul de luptă, aş fi spus tuturor ce cred despre ei. Dar aici povestea este puţin diferită. Suntem cu toţii responsabili", a punctat Zelenski.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că administraţia este "în comunicare constantă cu omologii ucraineni în legătură cu o serie de probleme, inclusiv cu privire la dezvăluirile neautorizate". Dar oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a spus că nu vor comenta detaliile acestor discuţii.

Zelenski, implicat în scandalul Trump

Zelenski, care a fost implicat în primul scandal de punere sub acuzare a preşedintelui Donald Trump în Congres, în 2019, a precizat că nu este pentru prima dată când viaţa sa a fost complicată de dezvăluiri din SUA, dar acum se concentrează mai mult pe pregătirea Ucrainei pentru a recuceri teritoriul ocupat de forţele ruseşti.

"Nu ştiu dacă este o manipulare sau un accident şi aşa mai departe şi de ce ar trebui" (să-mi pun această problemă - n.r.), a spus el. "În pofida unor astfel de mişcări din domeniul informaţiilor, trebuie să pregătesc statul pentru eliberare, nu pentru alţi paşi. Şi aceasta este sarcina mea. Vă amintiţi cum a ieşit discuţia noastră cu Trump? Au publicat-o. Ei bine, ca să fiu sincer, eu nu mi-am dat permisiunea nici pentru asta", a punctat el.

(Convorbirea respectivă a avut loc în 2019, la scurt timp după alegerea lui Zelenski ca preşedinte, iar Donald Trump l-a sunat ca să-l felicite, încercând în acelaşi timp să găsească în Ucraina, prin Zelenski, informaţii compromiţătoare despre Joe Biden, contracandidatul său în alegerile prezidenţiale din 2020, al cărui fiu avusese interese de afaceri în Ucraina atunci când tatăl său era vicepreşedinte în mandatul lui Barack Obama - n.r.)

"Vă rog, nu vă mai jucați cu mine"

În timpul interviului cu echipa de la The Washington Post, Zelenski a părut uneori exasperat în timp ce comenta scurgerile de informaţii din Statele Unite şi a spus că le consideră un "spectacol de televiziune" de care unii oameni ar putea fi interesaţi, dar care, în cele din urmă, ajută Rusia într-un moment critic.

În scurgerea de documente au existat informaţii despre deficienţele de apărare aeriană ale Kievului şi detalii despre brigăzile care erau pregătite pentru contraofensivă. "Pe undeva este o exagerare, pe undeva este un scandal", a declarat Zelenski. "Pentru noi, orice lucru care ne informează inamicul în avans într-un fel sau altul este cu siguranţă un minus. Nu văd niciun avantaj aici", a arătat Zelenski.

"Oamenii mă întreabă: cine beneficiază de pe urma acestui lucru? Răspunsul meu este foarte simplu: Nu am timp să îmi dau seama cine beneficiază de pe urma acestui lucru. Mă uit la cine nu beneficiază de pe urma acestui lucru", a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a refuzat să confirme sau să infirme informaţiile conţinute de documentele scurse sau chiar să descrie dezvăluirile ca fiind "sensibile", deoarece făcând acest lucru ar recunoaşte că documentele sunt reale, a arătat el.

Oficialii ucraineni şi agenţia de informaţii militare a ţării le-au respins ca fiind "false" sau ca făcând parte dintr-o campanie de dezinformare rusă. "Nu este sensibil", a declarat Zelenski. "Dacă vă răspund, înseamnă că este sensibil, înseamnă că există documente reale. Vă rog, nu vă mai jucaţi cu mine. Sunt preşedintele unei ţări aflate în război", le-a cerut Zelenski jurnaliştilor americani.

