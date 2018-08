„Cea mai odioasă diversiune” din seara protestului. Detalii din camera de spital unde a ajuns femeia-jandarm

Detalii noi în cazul femeii-jandarm despre care colegii ei spuneau în noaptea protestelor înăbușite violent că s-ar „lupta pentru viața ei” și că ar risca să rămână paralizată. Marian Fârdea, ofițer de poliție în rezervă, a fost și el prezent în Piața Victoriei vineri noapte. Și a ajuns la spital, în aceeași încăpere cu tânăra de 23 de ani.

Marian Fârdea le-a acordat un interviu jurnaliștilor de la Epoch Times, unde detaliază ce s-a întâmplat în acea noapte la Spitalul Floreasca și în ce stare se afla de fapt femeia-jandarm ajunsă la urgențe, după ce a fost bătută de un grup de protestatari violenți în ambuscada din stradă.

AICI PUTETI VEDEA INREGISTRAREA VIDEO A ACESTUI INTERVIU

„Am fost dus de urgenţă la spitalul Floreasca. Acolo, la triaj, văzând cu ce diagnostic am venit şi considerând că este risc vital de deces, am intrat pe linia de urgenţe majore la resuscitare. Acolo, în camera de resuscitare, erau trei jandarmi, printre care şi jandarmeriţa Ştefania care a devenit celebră cu această înscenare şi diversiune, în stânga mea era un jandarm, în dreapta mea pe pat era acel protestatar cu care am venit, şi în dreapta un alt protestatar şi al treilea pat era jandarmeriţa respectivă care era acoperită de un cearşaf. La capul ei stătea un jandarm care era doar cu pantalonii militari, dar cu un tricou civil, care o asista, iar acea jandarmeriţă era bine mersi”, a povestit Fârdea pentru Epoch Times.

Fostul ofițer le-a dezvăluit jurnaliștilor că protestează încă din februarie 2017, atunci când a izbucnit scandalul OUG 13.

„Noi, ca ofiţeri de poliţie, am făcut medicină legală. Am participat la fel de fel de evenimente foarte grave. Acea jandarmeriţă era conştientă, cooperantă, vorbea, vorbea la telefon. Eu când am încercat să scot telefonul mi s-a atras atenţia că în cameră la resuscitare nu am voie să folosesc telefonul mobil. Ea vorbea la telefon. Probabil îşi anunţase familia să stea liniştită că nu e nimic grav cu ea. A avut nişte leziuni, ca dovadă că peste trei zile a ieşit sprintenă din spital, a avut într-adevăr nişte lovituri, dar nicidecum nu era în comă, cu fractură cervicală”, a mai spus Fârdea.

„Am spus-o şi public. Este una dintre cele mai mari, şi cea mai odioasă diversiune pe care au făcut-o jandarmii în seara respectivă, pentru că pe de o parte, ea a fost trimisă la înaintare şi lăsată în urmă împreună cu un alt jandarm. Probabil lucrul acesta a fost făcut intenţionat, nu cred că ea ştia aspectul acesta, ca dovadă că există înregistrări cu ea când e recuperată de acolo şi ea spune 'Fraţilor, unde dracu' m-aţi dus!?'. Ea nu ştia în ce scenariu este, dar în jurul ei, în primul rând era, ca o gardă de corp, un alt jandarm foarte bine pregătit şi antrenat şi mai erau aşa-zişi civili, dar tot de-ai lor care îi protejau. Eu nu neg că persoane absolut inconştiente, nişte descreieraţi care nu sunt printre protestatarii care de regulă sunt la protestele paşnice, adică oamenii ăia au fost infiltraţi, erau provocatori care din când în când îi mai dădeau un pumn, un picior, total reprobabil, adică eu consider că un jandarm nici măcar nu trebuie atins, nu lovit, eu respect uniforma militară pentru că am fost militar...”, este de părere Marian Fârdea.

Cât despre diagnosticul fals de suspiciune de fractura de coloană: „Trebuie procurorii să stabilească dacă personalul medical, comunicatorii din partea spitalului, au dat un diagnostic fals, sau a fost inventat de purtătorii de cuvânt ai Jandarmeriei”.

Fostul ofițer Marian Fârdea este de părere că diagnosticul grav a avut două scopuri; „De a compromite protestul în ochii publicului neinformat care a aflat de la televiziuni că există o jandarmeriţă în comă, paralizată, pe moarte; pe de altă parte, prin staţiile de emisie-recepţie, s-a dat acest mesaj în rândul forţelor de intervenţie, ceea ce i-a înrăit”.

