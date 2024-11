CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,90%, pentru clienții săi cei care își încasează veniturile prin Bancă.

“CEC Bank vine cu o ofertă de finanțare atractivă care asigură clienților fondurile necesare pentru acoperirea nevoilor pe termen scurt și mediu. Astfel, un client poate avea acces la finațarea de care are nevoie într-un timp foarte scurt. Creditele de nevoi personale pot fi contractate prin rețeaua teritorială CEC Bank, dar și 100% online, cu aprobare rapidă prin magazinul virtual CEC_In. Volumul creditelor acordate pe fluxuri digitale este în continua creștere, de la an la an”, a declarat Adina Călin, Director Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.



În cazul unui credit de 50 000 de lei, pentru o durată de 5 ani, contractat de un client care își încasează veniturile prin CEC Bank, rata dobânzii este de 7,90% pe an (DAE 9,09%) iar rata lunară va fi de 1 031,43 lei.



Creditul de nevoi personale cu dobândă fixă are o dobândă de 7,90% pentru cei care își încasează veniturile prin Bancă și de 8,90% pentru cei fără virarea veniturile prin Bancă.



Oferta CEC Bank face parte din cadrul unei campanii care se derulează până la data de 31.03.2025.

Banca nu percepe comision de analiză iar comisionul de administrare este de 20 de lei/lună.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de 93,23 miliarde de lei, la sfârșitul semestrului I 2024.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC Bank S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR – https://fgcr.ro/ .