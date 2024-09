A fost rupere de nori în această seară la Pitești. O ploaie torențială a inundat mai multe străzi din oraș, iar vântul puternic a doborât mai mulți copaci. Cel puțin o mașină a fost avariată, iar locuitorii au primit mesaje RO-Alert să se adăpostească. Efectele furtunii Boris, care a produs deja pagube însemnate în centrul Europei, se resimt și în România.

Greta Gavrilă, jurnalist Digi24: Aproape toată țara este sub avertizări de furtuni până mâine după-amiază. În județul Argeș, de unde transmit și eu acum, este cod portocaliu de tip Nowcasting până la ora 22:30. Ploi torențiale, fenomene electrice și intensificări ale vântului. Mai multe străzi, inclusiv din centrul Piteștiului au fost inundate, iar asta pentru că s-au acumulat cantități de apă de peste 50 l/m² într-un timp foarte scurt. Din acest motiv, locuitorii au primit mesaje RO-Alert în care au fost îndemnați să se adăpostească și să evite deplasările.

În plus, pompierii au intervenit după ce mai mulți copaci au fost doborâți de rafalele puternice de vânt. Vă reamintesc, sub cod portocaliu de ploi și inundații rămân și 9 județe din Moldova până mâine la ora 15:00, în timp ce regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și dealurile sudice vor fi sub cod galben până mâine la ora 18:00. Așadar vedem și resimțim și în România efectele furtunii Boris care a produs deja pagube însemnate în centrul Europei. Important de menționat este și faptul că după acest val de ploi, vremea se răcește, iar în unele zone din vestul țării temperaturile se vor opri mâine la doar 10 °C.

Editor : C.S.