Live TV

Cinci români au furat cupru în valoare de milioane de euro, dar au pierdut banii la păcănele

Data publicării:
masina de politie din germania
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Shutterstock
Din articol
Lovituri de 2 milioane de euro 

Ceea ce a început ca o simplă poveste a unor muncitori plecați în Germania pentru un trai mai bun s-a transformat într-o acțiune infracțională de proporții europene. Cinci români care, potrivit anchetatorilor, au participat la o serie de jafuri spectaculoase din depozite industriale, au ajuns să piardă toată prada de aproximativ două milioane de euro la jocuri de noroc. 

Procurorii din Baden-Württemberg susțin că românii au acționat cu o forță brută greu de imaginat. Rareori spargeau uși sau ferestre. Mai degrabă, tăiau pur și simplu pereții exteriori ai halelor, deschizându-și drum direct spre depozitele pline cu cupru. De acolo, mii de kilograme de rulouri de metal erau încărcate rapid în dube închiriate și transportate peste graniță, în Olanda, unde erau vândute unui comerciant de fier vechi din orașul Venlo.

În centrul poveștii se află Piper R., un bărbat de 34 de ani, descris de autorități drept un „hoț de metale desăvârșit” și liderul incontestabil al grupării.

Schema era atent organizată: Piper R. nu era cel care acționa direct la locul faptelor, ci cel care coordona totul din umbră. Conform declarațiilor date de foștii săi complici în fața Tribunalului Regional din Rottweil, „Marele Șef” îi recruta personal pe noii veniți din România. Acesția nu erau infractori, ci veneau să muncească, transmite stiridiaspora

Condamnați deja în primă instanță la pedepse între trei și cinci ani și jumătate de închisoare, mai mulți dintre români au recunoscut în timpul procesului că banii obținuți din vânzarea cuprului au fost risipiți în câteva luni. Nici urmă de economii, nici investiții, nici măcar bunuri de valoare. „Totul s-a dus pe păcănele și cocaină”, au spus aceștia, potrivit procurorilor.

Lovituri de 2 milioane de euro 

Anchetatorii cred că întreaga bandă a produs daune de aproximativ două milioane de euro în total, în urma a cel puțin 19 spargeri comise în diverse depozite din landurile vestice ale Germaniei. Cei cinci membri condamnați au fost doar o parte dintr-un grup mai mare: autoritățile suspectează că până la zece români au fost implicați în rețeaua de furturi. Doi dintre ei sunt încă dați în urmărire.

Toți membrii bandei locuiau într-un bloc din Gelsenkirchen, unde se duseseră inițial ca muncitori în construcții. Cu timpul, stilul lor de viață s-a schimbat: bani mulți, nopți petrecute în săli de jocuri și cluburi. Vecinii au observat schimbările și au devenit suspicioși. O sesizare discretă la poliție a fost suficientă pentru a declanșa o amplă anchetă.

Când autoritățile au descins în apartamentele suspecților, au descoperit urme clare ale jafului, dar și un detaliu care l-a salvat temporar pe liderul bandei. Piper R. s-a folosit de un pașaport fals pentru a evita arestarea și a reușit să fugă. După câteva luni, a fost localizat în România și extrădat în Germania, unde acum se confruntă din nou cu acuzații grave.

Povestea sa nu este una nouă pentru sistemul de justiție european. Muncitorul necalificat din construcții are un trecut impresionant în materie de condamnări. Prima pedeapsă și-a primit-o la doar 21 de ani, în Luxemburg, pentru furt calificat în grup. Ulterior, a fost închis în Germania, Belgia și chiar în România. Procesul actual marchează a cincea sa condamnare.

Procurorii germani spun că Piper R. reprezintă exemplul perfect al recidivistului care a transformat infracțiunea într-un mod de viață. În timp ce unii dintre complicii săi regretă și vorbesc despre dependențele care le-au distrus existența, „Marele Șef” a ales tăcerea, refuzând să comenteze acuzațiile.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
mircea cartarescu portret
5
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana...
gaze energie uniunea europeana rusia
România ajută economia lui Putin: a importat cu 57% mai multă energie...
FILE PHOTO: Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel...
Horaţiu Potra
Răsturnare de situație în cazul lui Horațiu Potra. Avocații au găsit...
Ultimele știri
UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor
Prof. Elizabeth Edwards-Spalding: Generațiile tinere sunt acum conduse de ceea ce este pe telefonul lor și nu gândesc cu propria minte
China impune taxe portuare speciale pentru navele americane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2024-02-16 Vilnius Lithuania. Military truck Mercedes Zetros. Vilnius Lithuania 65DM_20240216_0006 PUBLICATIONxNOTxINxES
Germania a comandat în secret peste 1.000 de camioane militare Mercedes pentru Ucraina (FAZ)
cladirea parlamentului german
Germania elimină procedura accelerată de obținere a cetățeniei: „Un pașaport german nu trebuie să stimuleze imigrația ilegală”
temu logo
Germania investighează Temu pentru suspiciuni de manipulare a prețurilor
Hoț de mașini
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau maşini de lux din Europa şi le vindeau în Dubai
gas cloud that was released in an industrial plant as a result of an incident in the municipality of Mainaschaff, germany
Un nor de gaz a acoperit două oraşe din Germania. Intervenție de amploare a serviciilor de urgenţă
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
Gică Hagi, propus la Real Madrid al Asiei! Răspunsul arabilor nu a întârziat! Ce i-au transmis
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Angelina Jolie, noi dezvăluiri despre lupta cu Brad Pitt pentru domeniul Miraval: „Eu și copiii nu am mai pus...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
De la refugiat la laureat al premiului Nobel. Omar Yaghi: "Am trăit 10 persoane într-o cameră mică, pe care o...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Daniel Craig, a treia oară în rolul detectivului Benoit Blanc: „N-aş face-o dacă nu ar fi distractiv”. Knives...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”