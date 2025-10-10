Cinci români au furat cupru în valoare de milioane de euro, dar au pierdut banii la păcănele

Ceea ce a început ca o simplă poveste a unor muncitori plecați în Germania pentru un trai mai bun s-a transformat într-o acțiune infracțională de proporții europene. Cinci români care, potrivit anchetatorilor, au participat la o serie de jafuri spectaculoase din depozite industriale, au ajuns să piardă toată prada de aproximativ două milioane de euro la jocuri de noroc.

Procurorii din Baden-Württemberg susțin că românii au acționat cu o forță brută greu de imaginat. Rareori spargeau uși sau ferestre. Mai degrabă, tăiau pur și simplu pereții exteriori ai halelor, deschizându-și drum direct spre depozitele pline cu cupru. De acolo, mii de kilograme de rulouri de metal erau încărcate rapid în dube închiriate și transportate peste graniță, în Olanda, unde erau vândute unui comerciant de fier vechi din orașul Venlo.

În centrul poveștii se află Piper R., un bărbat de 34 de ani, descris de autorități drept un „hoț de metale desăvârșit” și liderul incontestabil al grupării.

Schema era atent organizată: Piper R. nu era cel care acționa direct la locul faptelor, ci cel care coordona totul din umbră. Conform declarațiilor date de foștii săi complici în fața Tribunalului Regional din Rottweil, „Marele Șef” îi recruta personal pe noii veniți din România. Acesția nu erau infractori, ci veneau să muncească, transmite stiridiaspora.

Condamnați deja în primă instanță la pedepse între trei și cinci ani și jumătate de închisoare, mai mulți dintre români au recunoscut în timpul procesului că banii obținuți din vânzarea cuprului au fost risipiți în câteva luni. Nici urmă de economii, nici investiții, nici măcar bunuri de valoare. „Totul s-a dus pe păcănele și cocaină”, au spus aceștia, potrivit procurorilor.

Lovituri de 2 milioane de euro

Anchetatorii cred că întreaga bandă a produs daune de aproximativ două milioane de euro în total, în urma a cel puțin 19 spargeri comise în diverse depozite din landurile vestice ale Germaniei. Cei cinci membri condamnați au fost doar o parte dintr-un grup mai mare: autoritățile suspectează că până la zece români au fost implicați în rețeaua de furturi. Doi dintre ei sunt încă dați în urmărire.

Toți membrii bandei locuiau într-un bloc din Gelsenkirchen, unde se duseseră inițial ca muncitori în construcții. Cu timpul, stilul lor de viață s-a schimbat: bani mulți, nopți petrecute în săli de jocuri și cluburi. Vecinii au observat schimbările și au devenit suspicioși. O sesizare discretă la poliție a fost suficientă pentru a declanșa o amplă anchetă.

Când autoritățile au descins în apartamentele suspecților, au descoperit urme clare ale jafului, dar și un detaliu care l-a salvat temporar pe liderul bandei. Piper R. s-a folosit de un pașaport fals pentru a evita arestarea și a reușit să fugă. După câteva luni, a fost localizat în România și extrădat în Germania, unde acum se confruntă din nou cu acuzații grave.

Povestea sa nu este una nouă pentru sistemul de justiție european. Muncitorul necalificat din construcții are un trecut impresionant în materie de condamnări. Prima pedeapsă și-a primit-o la doar 21 de ani, în Luxemburg, pentru furt calificat în grup. Ulterior, a fost închis în Germania, Belgia și chiar în România. Procesul actual marchează a cincea sa condamnare.

Procurorii germani spun că Piper R. reprezintă exemplul perfect al recidivistului care a transformat infracțiunea într-un mod de viață. În timp ce unii dintre complicii săi regretă și vorbesc despre dependențele care le-au distrus existența, „Marele Șef” a ales tăcerea, refuzând să comenteze acuzațiile.

