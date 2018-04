Cine este câștigătoarea marelui premiu Loto 6/49. Are 84 de ani și până acum trăia dintr-o pensie de 900 de lei

Câștigătoarea marelui premiu la extragerea Loto 6/49 de duminică seara este o pensionară de 84 de ani din Târgu Jiu. Femeia, care până acum trăia dintr-o pensie de 900 de lei pe lună, va intra în posesia sumei de 295.000 de euro, adică 1.375.546,09 lei.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 18-10 din Târgu Jiu, de Liliana, o pensionară care locuiește singură într-un apartament. Femeia a completat biletul, o variantă simplă care a costat 4,9 lei, cu ajutorul casierei. Pensionara a jucat la Loto în speranța că va câștiga câteva sute de lei pentru a-și ajuta strănepoata plecată în Anglia.

Liliana a lucrat, timp de 30 de ani, ca muncitor la Uzina Electroputere Craiova. Pentru acest efort, statul român o răsplătește cu o pensie de 900 de lei pe lună.

„Am mai câştigat anul trecut câte 30 de lei şi m-am gândit că poate mă urmăreşte norocul. Am mers la agenţie, am ales nişte numere întâmplător şi am pus o variantă simplă. Speram să câştig patru numere, nu mai mult, ca să acopăr cheltuielile făcute de strănepoata mea pentru renovarea apartamentului, să acopăr cheltuielile şi să o aduc în ţără să aibă grijă de mine. Am stat toată iarna în frig, pentru a face economie la gaze. În prima lună am primit factură de 260 de lei, m-am speriat, nu îmi permiteam dintr-o pensie de 900 de lei, aşa că am decis să mă îmbrac mai gros”, a povestit pensionara pentru Mediafax, care menționează că pensionara a plâns de bucurie când a mers să revendice premiul.

”Am jucat şi de Paşte la Loto, am sperat că o să câştig ca să îmi aduc strănepoata acasă. Să mă respecte şi să stea cu mine, să mă îngrijească. Nu ştiu cum o să ajung la Bucureşti să ridic premiul, trebuie să mă gândesc cum voi face. Încă nu am anunţat strănepoata, pentru că duminică nu am ştiut cât am câştigat, nici acum nu ştiu exact cât înseamnă. Eu copii nu am avut, iar strănepoata mi-a renovat apartamentul. De aceea făceam economii. Urmăresc şi în piaţă, să cumpăr tot ce este mai ieftin, ca să îmi ajungă banii. Am intrat râzând în agenţie, apoi am plâns, au fost lacrimi de bucurie”, a mai spus Liliana.