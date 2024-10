Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au anunțat că susțin referendumul propus de Nicușor Dan în București

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu și-au anunțat sprijinul pentru organizarea referendumului propus de primarul general Nicușor Dan pe tema taxelor locale și a autorizațiilor de construcție, pe 24 noiembrie, ziua primului tur al alegerilor prezidențiale. Președintele PSD a avut însă o mențiune legată de întrebări.

ACTUALIZARE 12.22: Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat, miercuri, că PNL va vota în Consiliul General pentru referendumul propus de Nicușor Dan.

„Am convenit că membrii CGMB din partea PNL vor susține și vor vota pentru acest referendum în ședința de săptămâna viitoare. Am discutat și vom continua și cu primarii PNL, sunt discuții tehnice, sunt alte 20 de puncte pe care urmează să le parcurgem în zilele următoare”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Ciucă a anunțat și că va lansa un proiect comun cu Nicușor Dan săptămâna viitoare, fără să ofere detalii despre acest subiect.

Știrea inițială: Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a anunțat că susține organizarea referendumului propus în Capitală, însă a avut mențiuni legat de întrebări

„Sunt de acord cu exerciţiul democratic al organizării referendumului, nu înseamnă că susţin întrebările", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, înainte de şedinţa de guvern.

El a completat că este posibil ca şi Guvernul să vină cu o întrebare pentru bucureşteni, pentru a completa lista cu întrebări propuse de edilul-şef al Capitalei.

Referendumul propus de Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că a pus pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) două proiecte de hotărâre pentru organizarea unui referendum local care ar putea să acorde atribuții mai largi PMB față de primăriile de sector.

„Dacă aceste hotărâri vor fi aprobate de consilierii generali, referendumul va avea loc pe 24 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale”, a scris Nicușor Dan.

Cele două întrebări la care bucureştenii vor fi invitaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" sunt următoarele:

* "Sunteţi de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăriile de Sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?"

* "Sunteţi de acord ca Primarul General al Municipiului Bucureşti să emită Autorizaţiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului?".

„Noi avem marile proiecte de infrastructură”

Miercuri, după întâlnirea cu Ciucă de la Palatul Parlamentului, Nicușor Dan a afirmat că Primăria Capitalei este „subfinanțată” și a argumentat din nou de ce dorește ca instituția pe car eo conduce să aibă atribuții mai mari în raport cu primăriiole de sector.

„Principala problema noastră este traficul și el este în mod evident cauzat de modul în care s-a construit în București în acești 20 de ani. Și atunci e logic ca autorizațiile să fie date de o singură persoană, astfel încât să avem să restabilim legalitatea și dezvoltarea echilibrată”, a declarat Nicușor Dan.

El a făcut și o comparație între bugetețe instituțiilor, pe 2023.

„Noi am avut 6 mld din care trei am dat pe subvenții, deci am rămas cu 3 miliarde și primăriile de sector au avut 9 miliarde, în condițiile în care noi avem marile proiecte de infrastructură, spitalele, semafoare, iluminatul public, teatrele. Ei au școlile, curățenia stradală și străzi avem și noi și ei”, a adăugat primarul.

„Eu mă consider un om responsabil și am încercat să-mi exercit acești 4 ani de mandat cât de bine am putut și am constatat că am niște limitări foarte importante, unele pe bani, unele pe urbanism și chiar din seara alegerilor am spus cu onestitate problemele cu care m-am confruntat și că trebuie să tranșăm o dată pentru totodeauna problema asta”, a precizat primarul.

Editor : A.P.