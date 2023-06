Ciolacu: Oamenii afectaţi de inundaţiile din ultimele zile vor fi ajutaţi de Guvern

Marcel Ciolacu a anunţat că Guvernul îi va ajuta pe oamenii afectaţi de inundaţiile din ultimele zile, aceștia vor primi mâncare caldă şi apă, iar autorităţile locale vor veni cu soluţii astfel încât să aibă unde să doarmă la noapte. Pentru refacerea drumurilor şi remedierea pagubelor, vor fi alocaţi bani din Fondul de rezervă al Guvernului, a precizat premierul.

„Oamenii afectați de inundațiile din ultimele zile vor fi ajutați de Guvern! Cele mai mari probleme sunt în localitatea Grecești din Dolj, unde zeci de persoane sunt izolate sau au fost evacuate preventiv. Ne-am asigurat prin Departamentul pentru Situații de Urgență că acești oameni vor primi mâncare caldă și apă. De asemenea, am vorbit cu autoritățile din localitate să găsim #soluții pentru ca oamenii să aibă unde să doarmă la noapte și am dat asigurări că vom aloca imediat bani din fondul de rezervă pentru refacerea drumurilor și remedierea pagubelor.

Aseară, am convocat un Comitet Național pentru Situații de Urgență pentru a aproba acordarea unor ajutoare pentru oamenii din Ighiu, județul Alba. Sunt în permanent contact cu ministrul Mediului care monitorizează situația, dar și cu celelalte autorități responsabile pentru ca toată lumea să intervină rapid și să limităm cât mai mult efectele asupra oamenilor,” a transmis Marcel Ciolacu pe pagina de Facebook.

Inundațiile au făcut ravagii în Dolj. Furtunile au provocat dezastru și în alte județe din sud-vestul țării, aflate sub cod roșu de vreme rea. Ploile din ultimele zile au umflat apele râurilor, iar puhoaiele au intrat în sute de gospodării. În plus, un drum comunal din Vâlcea a fost rupt de apele învolburate, iar șapte familii sunt acum izolate de restul lumii. Iar în Dolj, o localitate a fost inundată de două ori într-o singură zi. Oamenii de acolo sunt disperați. Și pericolul în zonă nu a trecut încă. Hidrologii au extins codul roșu de inundații până la prânz.

Meteorologii au anunțat că ploile torențiale se mută în partea de nord-est a țării, vizată de un cod portocaliu de vreme rea. Aversele vor continua și în vestul țării, afectat deja de viituri. Un cod portocaliu de ploi torențiale este valabil de sâmbătă, ora 12.00, până sâmbătă seara, la ora 23.00.

