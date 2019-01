Cioloș a spus totul despre familia sa. Toți membrii PLUS vor completa declarații că nu au colaborat cu Securitatea

Dacian Cioloș a vorbit marți despre ordonanța de urgență anunțată de Tudorel Toader care vizează revizuirea sentințelor, dar și despre înregistrarea partidului PLUS. A făcut pe această temă cateva clarificări legate de speculațiile care au apărut și apar în continuare. În plus, fostul premier a precizat că toţi membrii PLUS vor depune o declaraţie pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea sau serviciile.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Dacian Cioloș: Legat de OUG. E un sub de actualitate și nu pot trece peste chiar dacă vreau să clarific și alte lucruri. Această ordonanță nu este democratică și nu este constituțională. Face parte din același proces încercat de câteva luni încoace de Guvern și de cei aflați la putere, care practic încearcă să aducă amnistia și grațierea pe ocolite, pe bucăți.

Nu poți printr-o ordonanță a Guvernului să duci la rejudecarea unor procese și nu poți în felul acesta să transformi infractori dovediți în oameni cinstiți și să le permiți apoi să ocupe funcții în stat.

Situația economică se degradează. Vedem că Guvernul nu e capabil să pună pe masă un buget, dar aceste preocupări de a-și salva liderii, avem un deficit bugetar care crește și care se încearcă a fi ascuns prin tot felul de tertipuri.

Fără încredere nu putem continua. E bine să clarificăm cât mai multe lucruri

Acesta este conetxtul în care apar atacuri tot mai consistente și mai mârșave legate de partidele noi, legate de PLUS.

Un partid nou, înregistrat în decembrie. Apar și în contextul în care se discută și despre alianțe între aceste forțe politice noi. Fără încredere nu putem continua și de aceea e bine să clarificăm cât mai multe lucruri.

Ce s-a întamplat de fapt și cum am ajuns la PLUS?

În primăvara anului trecut, într-un mod transparent am anunțat intenția de înregistrare a unui nou partid politic, MRI, am depus dosarul la tribunal și în timp ce dosarul nostru era tergiversat luni de zile s-au înregistrat 5 sau 6 alte partide în acea perioadă de cateva luni, în care noi eram încă la judecarea contestațiilor.

În toamna anului trecut, când am ajuns la concluzia, după discuții cu avocații, că există risc major să nu putem participa la alegerile europarlamentare, pentru că partidul nu era înregistrat, am decis să trecem la un plan B. La înregistrarea altui partid.

Am discutat cu avocații despre posibilitatea de a înregistra un alt partid de către fondatori care nu sunt cunoscuți. Și domnul Adrian Iordache, avocat tânăr, membru al platformei civice, a decis să își asume această repsponsabilitate împreună cu o angajată și cu soția dumnealui. Nu am știut cine sunt cei care înregistrează acest nou partid, nici nu m-a interesat.

Nu am analizat situația familială a fondatorilor partidului

Acest partid a fost rapid înregistrat. Cei trei fondatori au făcut acest demers pentru a ajuta acest proiect politic, fără intenția de a face politică. Ei nu se vor regăsi în structura de conducere a partidului.

La acest partid s-au alăturat susținători inițiali ai MRI și aceștia sunt oamenii care vor decide direcția în care o va lua partidul.

Domnul Iordache a fost unul dintre inițiatorii acestui proiect. Evident că noi nu am făcut o analiză a situației familiei dânsului, nu știam cine este tatăl său și nici nu m-a interesat. Nu facem dosare de cadre, ne bazăm pe ce înseamnă ei, competențele lor și nu rudeniile, familia, părinții șamd.

Eu ce pot să vă spun este că oamenii care au fost și în Platforma RO 100 sunt oameni curați, profesioniști, care își asumă această calitate de membru.

Referitor la relația de colaborare cu Securitatea. Avem lucruri clar prevăzute în propunerea de statut. La Convenția Națională a să cerem fiecărui membru de partid o declarație pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea, iar pentru cei care vor candida la funcții de conducere vom cere un certificat.

Regret interpretarea mesajului public pe care l-am pus pe FB în care s-a înțeles că aș fi spus că toți avem legătură cu Securitatea. Nu asta am vrut să spun, a fost o formulare nefericită, pe care o regret și cer scuze celor care s-au simțit lezați. Ce am vrut să spun, e că astfel de minciuni se pot fabrica ușor ppentru a compromite oameni onești.

Dacian Cioloș: Nu am ce să îmi reproșez, nu mă las descurajat de mârșăvii

Au apărut discuții legate de familia mea și de mine. Nu am ce să îmi reproșez. Ce fac, fac din convingere, mă implic în acest proiect nu ca să iau ci ca să dau. Nu o să mă las descurajat de toate aceste mârșăvii. Evident că mă așteptam, dar nu mă impresionează, pentru că tocmai acest gen de lucruri trebuie schimbate în România.

Nu am colaborat niciodată nici cu Securitatea, nici cu serviciile secrete, nu sunt nici vândut forțelor străine, nu am avut de a aface nici cu Soros nici cu altcineva, tot ce am obținut din punct de vedere profesional, am făcut-o prin forțe proprii. Tatăl meu a fost un funcționar cu responsabilități administrative în miliție înainte de 89. A ieșit la pensie de boală în 87 și e mort de 20 de ani. Nu văd cum ar fi putut să îmi influențeze cariera.

Sora mea și fratele meu și-au ales cariera așa cum au vrut, fără vreo influență din partea mea. Nu am nimic ce să le reproșez. Sora mea lucreaza în MAI, de mai bine de 15 ani,. Își face treaba ca orice alt om, nu e agent secret, așa cum am văzut speculându-se. Are responsabilități legate de buna gestionare a documentelor clasificate și atâta tot.

Soția mea, Valerie, care este de origine franceză, și care locuiește în România de mai bine de 20 ani, nu are nicio rudă care să lucreze în sistemul de informații francez. Socrul meu a fost maistru, nici vorbă să fie general.

Cine se teme de evoluțiile din politica românească?

Asta ca să vedeți până unde se poate ajunge cu minciunile de mai bine de 10 ani. De când am fost desemnat comsiar au început aceste speculații. Aș fi putut trece peste audierea din PE dacă nu aș fi avut competență și nu aș fi știut despre ce vorbesc?

Spun lucrurile acestea pentru că văd că în această perioadă de când PLUS s-a înregistrat, de când am început să discutăm despre cum putem să colaborăm cu alte forțe politice oneste, de când am început să discutăm cu USR, văd că apar tot felul de atacuri și de știri false. Am văzut că mișcarea #Rezist ne contestă, ceea ce nu e adevărat, că USR nu mai vrea colaborarea cu noi, ceea ce este tot o minciună. Oare cui îi e teamă de aceste posibile evoluții în politica românească?

Exact acei oameni care au fost membri ai Securității în partidele lor, care în ultimii ani au fost la tăiat de proc și au mâncat șorici împreuna cu oameni din serviciile secrete, exact ei iată că încearcă să promoveze aceste idei și manipulări, atunci când văd că dominația pe care o au riscă să le fie pusă în pericol.

Nu voi ceda și nu vom ceda. Mergem mai departe cu onestitate, curaj, competență bazându-ne pe niște valori și principii. Pentru că știm că sunt mulți oameni de bună credință care s-au săturat și vor altceva.

